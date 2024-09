Nhựa Bình Minh và tập đoàn SCG chung tay "xây hạnh phúc"

Ông Chaowalit Treejak - Tổng giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh chia sẻ tại sự kiện.

Hạnh phúc khi được đón Tết Trung thu ấm áp

Ngày hội Trung thu xanh với thông điệp giữ gìn môi trường, yêu trái đất, nguồn nước, thiên nhiên diễn ra tại Trường Tiểu học Tà B'Hing (xã Tà BHing). Sự kiện thu hút gần 1.000 học sinh người đồng bào dân tộc Cơ Tu và Gié Triêng từ bậc học mầm non đến THCS tham gia.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, giáo viên, đại diện BM Plasco, SCG, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Trường Đại học Quảng Nam…

Tại ngày hội Trung thu xanh, Nhựa Bình Minh và SCG đã mang niềm vui cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho gần 1.000 em nhỏ dân tộc Cơ Tu và Gié Triêng tại xã Tà Bhing và Tà Poơ.

Tại chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa đã diễn ra với mục đích mang niềm vui đến với học sinh nhân mùa Tết Trung thu, có thể kể đến như gian hàng đổi rác lấy quà. Theo đó, học sinh tham gia chương trình mang chai nước nhựa, giấy, rác tái chế... được đổi quà là tập, bút chì màu, dụng cụ học tập từ ban tổ chức. Học sinh tham gia còn được xem nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc theo chủ đề Trung thu, nhận nhiều phần quà từ chú hề bong bóng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh "chú Cuội, chị Hằng - Em rước đèn đón trăng xanh", nhận được sự hưởng ứng của học sinh. Qua hoạt cảnh này, học sinh không những hiểu hơn về Trung thu mà còn có thêm bài học ý nghĩa về việc cần phải vứt rác đúng nơi quy định để không làm ô nhiễm môi trường.

Một hoạt động khác cũng để lại nhiều ấn tượng trong chương trình là phần thi kiến thức bảo vệ môi trường. Những đội chơi ở ba cấp học từ mầm non, tiểu học cho đến THCS đã có những giờ phút hào hứng thể hiện các kiến thức về bảo vệ môi trường, phân loại rác, bảo vệ nguồn nước uống.

Cũng tại Ngày hội Trung thu xanh, học sinh tham dự chương trình tươi cười, mừng vui khi được xem múa lân, tham gia rước đèn. Bên cạnh đó, các em còn nhận được những phần quà Trung thu ý nghĩa, là ba lô BM Plasco, dụng cụ học tập, bánh trung thu. Ngoài ra, 4 học sinh thu gom được nhiều rác nhất của các trường cũng đã được ban tổ chức trao giải "Dũng sĩ môi trường".

Nhân dịp này, ban tổ chức cho biết đã trao 70 suất học bổng cho 70 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Sau ngày hội, nhiều học sinh người đồng bào dân tộc Cơ Tu và Gié Triêng bày tỏ niềm hạnh phúc khi đây là lần đầu tiên có cơ hội tham gia vào không khí rộn ràng của Tết Trung thu, có được cái Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn.

Mang nguồn nước sạch, an toàn đến cộng đồng

Ông Chaowalit Treejak - Tổng giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh bàn giao dự án Kéo nước về bản cho địa phương.

Dự án "Thương nguồn nước, yêu tương lai" tại tỉnh Quảng Nam do BM Plasco, với sự đồng hành từ tập đoàn SCG và các đối tác triển khai tổ chức nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và niềm vui cho trẻ em ở địa phương. Dự án này góp phần mang nguồn nước sạch, an toàn đến cộng đồng.

Đây là một trong những sáng kiến của BM Plasco và SCG nhằm kiến tạo cuộc sống bền vững hơn cho người dân. Qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ "Better You, Better Vietnam - Chung tay xây hạnh phúc" của tập đoàn đối với môi trường và cộng đồng.

Với 3.000m ống dẫn nước mới, dự án Kéo nước về bản, Nhựa Bình Minh và SCG đã góp phần thay đổi cuộc sống cho hơn 240 hộ gia đình tại thôn Ga Lêê, Quảng Nam.

Dự án "Thương nguồn nước, yêu tương lai" được khởi động từ năm 2022. Trong suốt 3 năm, qua các hoạt động của dự án, BM Plasco đã lắp đặt 39.700 mét đường ống nhựa dẫn nước để cung cấp nguồn nước sạch cho 1.597 hộ người dân vùng sâu vùng xa trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Năm 2024, dự án tiếp tục được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng giá trị tài trợ 1,35 tỷ đồng. Ngoài ngày hội Trung thu xanh, còn có dự án kéo nước về bản tại thôn Zơ Re, Xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, diễn ra vào sáng 14/9. Dự án này đã lắp đặt mới hệ thống dẫn nước tổng cộng 3.000m ống HDPE, lắp đặt trong 45 ngày với sự tham gia của đội kỹ thuật BM Plasco và sự chung tay của người dân thôn Zơ Re, nhằm đem nguồn nước sạch về cho 240 hộ gia đình gồm hơn 400 người dân tộc Cơ Tu và Gié Triêng, góp phần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn nước sạch.

Ông Chaowalit Treejak, Tổng giám đốc công ty Nhựa Bình Minh chia sẻ: "Với mục tiêu và cam kết hướng đến sự phát triển bền vững của quốc gia, thông qua dự án này, chúng tôi tin rằng, việc mang nước sạch đến đồng bào miền núi không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày mà còn là cơ hội cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội Trung thu xanh dành cho các em nhỏ dân tộc thiểu số cũng là hoạt động mà chúng tôi tâm huyết để góp phần ươm mầm và nuôi dưỡng những mầm non tương lai, đem đến niềm vui cho các em".