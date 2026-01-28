Nhóm du khách Nga bị voi tấn công suýt mất mạng sau hành động tưởng vô hại

Theo truyền thông địa phương, nhóm du khách đang ngồi trên chiếc Suzuki Every Wagon thuê để tham quan safari (mô hình công viên cho phép động vật hoang dã sinh sống trong không gian tự nhiên) thì một người trong xe bất ngờ đưa thức ăn cho voi.

Hành động tưởng như vô hại này lập tức khiến con voi trở nên hung dữ. Nó lao tới, dùng thân mình lắc mạnh chiếc xe. Trong cơn hoảng loạn, các thành viên trong gia đình la hét cầu cứu, rồi vội vàng mở cửa phía đối diện để thoát thân khi con voi tiếp tục áp sát vào xe.

Voi tấn công xe tham quan của du khách (Ảnh: Daily Mail).

Không dừng lại ở đó, con voi còn dùng vòi hất rơi cánh cửa xe, thò vào bên trong tìm thêm hoa quả. Hai thành viên trong gia đình phải chạy ra đường để tránh bị giẫm đạp. Trong số những người tháo chạy có một cậu bé 11 tuổi, hoảng sợ đến mức bỏ cả giày dép.

Sự việc chỉ chấm dứt khi một xe du lịch khác tiến lại gần, bấm còi inh ỏi. Sau đó, nhân viên nổ một phát súng cảnh cáo lên không trung nhằm xua đuổi con voi, buộc nó phải rút lui.

Chia sẻ sau sự việc, chị Liliya Mikhailovskaya (43 tuổi) đến từ Kazan (Tây Nam nước Nga) vẫn chưa hết hoảng sợ. Chị nói: “Chúng tôi suýt mất mạng. Chỉ vài phút trước đó, tôi còn nghĩ việc cho voi ăn là một khoảnh khắc rất dễ thương, không ngờ lại biến thành cảnh hỗn loạn kinh hoàng như vậy”.

Con voi dùng vòi làm rơi cửa xe (Ảnh: Daily Mail).

Theo chị Liliya, con trai của họ đã phải chạy chân trần dọc con đường để thoát thân, còn chiếc xe thì bị voi hất rơi một bên cửa. “Voi có thể giẫm chết người bất cứ lúc nào. Chúng tôi hoàn toàn không ngờ chuyến đi lại kết thúc theo cách đáng sợ như vậy”, chị kể.

Anh Maxim Mikhailovsky (42 tuổi) - chồng chị Liliya - cũng thừa nhận giây phút đó vô cùng kinh hoàng, nhất là với đứa trẻ ngồi trong xe. “Con tôi sợ đến cứng người”, anh nói.

May mắn, không ai trong nhóm bị thương. Sau vụ việc, gia đình chỉ ghi nhận một số thiệt hại như điện thoại bị vỡ kính bảo vệ, còn chiếc ô tô thì phải chạy tiếp trong tình trạng không còn cửa. Cú sốc quá lớn khiến cả nhóm quyết định dừng hẳn việc tham quan động vật hoang dã trong ngày hôm đó.

“Chúng tôi không muốn xem voi nữa. Thật may mắn vì chúng tôi vẫn còn sống. Hôm nay, chúng tôi sẽ đến ngôi đền thay vì tiếp tục tham quan ở safari”, một người nói.

Nó thò vòi vào xe tìm thức ăn (Ảnh: Daily Mail).

Dù chiếc xe thuê bị hư hỏng nặng, nhóm du khách vẫn có thể rời khỏi hiện trường. Chị Liliya cho biết cả gia đình vẫn chưa hết run rẩy khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. “Tạ ơn vì cuối cùng mọi thứ cũng ổn, nhưng chúng tôi vẫn còn sốc nặng. Đây sẽ là nỗi ám ảnh của tôi”, chị nói.