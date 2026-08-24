Vợ chồng bỏ phố về quê, xây nhà trên đất 6.000m² có cây chôm chôm gây sốt

Căn nhà thuộc về vợ chồng anh Trần Khánh Hoàng (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Nguyên Thảo (SN 1994), ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Theo anh Hoàng, cây chôm chôm không được trồng để làm đẹp cho căn nhà. Ngược lại, vì muốn giữ cây do mẹ anh trồng cách đây 15 năm, vợ chồng anh đã lựa chọn vị trí, hướng xây dựng và bố trí sân vườn dựa theo cây.

Căn nhà giữa vườn 6.000m² ở Lâm Đồng có cây chôm chôm trĩu quả (Video: Nhân vật cung cấp).

Tự lên ý tưởng, xây nhà dưới tán chôm chôm mẹ trồng

Trước khi về quê, anh Hoàng có hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại TPHCM. Vợ chồng anh đều làm trong lĩnh vực bất động sản. Giữa năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, cặp đôi quyết định trở về quê tại xã Nghị Đức, trước đây thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Khi ấy, cả hai mới cưới và chưa có con.

Cây chôm chôm 15 năm tuổi do mẹ của anh Hoàng trồng, trở thành điểm nhấn của ngôi nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi về quê, vợ chồng anh dự định sống cùng cha mẹ. Trong những lần đi dạo ngoài vườn, cả hai thường dừng lại ngắm cây chôm chôm được mẹ anh trồng khoảng 15 năm trước.

Từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm, cây bước vào mùa quả. Những chùm chôm chôm chín đỏ mọc dày trên cành, gần như phủ kín tán.

Yêu thích khung cảnh này, anh Hoàng nảy ra ý định ra riêng, xây một căn nhà giữa vườn, ngay bên cây chôm chôm.

Vị trí này cách nhà cha mẹ anh và mặt đường khoảng 100m. Chị Thảo ban đầu lo sống sâu trong vườn sẽ buồn hơn khu vực gần đường mà gia đình đã quen. Sau khi được chồng thuyết phục, chị đồng ý.

“Căn nhà được tính toán hoàn toàn theo vị trí của cây chôm chôm. Từ thế đất, hướng nhà đến cách bố trí sân vườn đều phải phù hợp. Có thể nói, cây chôm chôm là điểm nhấn chính của toàn bộ công trình”, anh Hoàng chia sẻ.

Cây chôm chôm nằm gần trung tâm khoảng sân. Các không gian sinh hoạt bên trong đều mở về phía khu vườn, giúp gia đình có thể nhìn thấy tán cây và những chùm quả đỏ ngay từ phòng khách.

Dù không được đào tạo về kiến trúc hay thiết kế, anh Hoàng vẫn tự phác thảo căn nhà và bố trí cảnh quan. Gia đình chỉ thuê thợ thực hiện phần xây dựng, còn phong cách kiến trúc, cách phân chia không gian và vị trí từng loại cây đều do anh quyết định.

Anh Hoàng tự lên ý tưởng căn nhà và thực hiện phần lớn cảnh quan sân vườn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bãi cỏ rộng phía trước cũng do anh Hoàng tự trồng. Những phần cảnh quan còn lại được anh hoàn thiện dần trong thời gian rảnh.

Căn nhà được khởi công vào cuối tháng 9/2025. Sau khoảng ba tháng, phần xây dựng cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 12 cùng năm. Gia đình chính thức chuyển vào ở vào chiều 29 Tết.

Phần nhà chính rộng khoảng 144m², công trình phụ và khu giặt, phơi chiếm thêm khoảng 40m². Tính cả bãi cỏ phía trước, vườn bên hông, khu vực cây chôm chôm và khoảng vườn phía sau, tổng diện tích khuôn viên quanh nhà gần 500m².

Hoa, cỏ quanh nhà được anh Hoàng tự tay trồng và chăm chút từng ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Căn nhà nằm trong khu đất khoảng 6.000m² của gia đình. Phía trước là cửa hàng quần áo và quán cà phê, phía sau có vườn cây ăn trái cùng rẫy điều. Nhà cách mặt đường khoảng 100m, được cây xanh bao quanh nên gần như tách biệt với xe cộ bên ngoài.

Theo anh Hoàng, chi phí xây dựng, hoàn thiện căn nhà và làm hai lối đi vào khuôn viên khoảng 850 triệu đồng. Gia đình chi thêm khoảng 300 triệu đồng để sắm nội thất, đưa tổng chi phí lên khoảng 1,15 tỷ đồng.

Riêng phần sân vườn không có con số cụ thể bởi nhiều cây lâu năm đã có sẵn. Những cây còn lại được anh tự tìm về trồng và chăm sóc, thay vì thuê đơn vị bên ngoài thiết kế, thi công toàn bộ.

Cuộc sống mới giữa mảnh đất 6.000m²

Anh Hoàng cho biết khi căn nhà được xây dựng, người phản đối nhiều nhất là cha anh. Không gian phòng khách, phòng ăn và bếp trong nhà rộng hơn 90m², được bố trí liên thông, gần như không có vách ngăn. Quen với kiểu nhà được chia thành từng khu vực riêng, cha anh nhận xét thiết kế này quá trống và “không giống ai”.

Dù vậy, anh Hoàng vẫn giữ phương án ban đầu vì cho rằng căn nhà trước hết phải phù hợp với nhu cầu của những người trực tiếp sinh sống. “Mỗi người có một sở thích. Điều quan trọng là gia đình sử dụng thuận tiện và cảm thấy thoải mái khi ở trong nhà”, anh nói.

Khuôn viên gần 500m² quanh nhà vẫn đang được anh Hoàng tiếp tục hoàn thiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù đã dọn vào ở, vợ chồng anh vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ cảnh quan. Khi gia đình chuyển về nhà mới vào dịp Tết, bãi cỏ cùng nhiều loại hoa và cây nhỏ vẫn chưa được trồng. Trong những tháng sau đó, anh tiếp tục làm từng khu vực.

“Đất rộng nhưng phần lớn công việc chỉ có một mình tôi thực hiện nên không thể hoàn thành ngay. Tôi chia thành từng phần, làm dần theo từng giai đoạn”, anh cho biết.

Khu đất vốn là vườn cây ăn trái. Ngoài cây chôm chôm giữa sân, nơi đây còn có bốn cây bưởi lớn cùng nhiều loại cây như quýt, vú sữa, sầu riêng, mít, chôm chôm Thái, dừa và xoài. Hoa cảnh, hoa giấy và một số cây nhỏ mới được anh bổ sung gần đây.

Cây chôm chôm bắt đầu ra hoa sau Tết. Quả thường chín rộ vào giữa tháng 8, khi những chùm chôm chôm đỏ xuất hiện dày trên tán. Gia đình chủ yếu sử dụng đạm cá và phân hữu cơ để chăm sóc cây. Theo anh Hoàng, cách làm này giúp cây khỏe, đồng thời quả giữ được lâu hơn trên cành.

Ngôi nhà có không gian sinh hoạt chung rộng hơn 90m², được thiết kế liên thông và gần như không có vách ngăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi mùa, cây cho khoảng 200kg chôm chôm, chia thành ba đợt thu hoạch. Đợt cuối tháng 8 thường có sản lượng lớn nhất, khi chôm chôm gần như chín đồng loạt. Riêng lần thu hoạch gần đây, gia đình hái được khoảng 40-50kg.

Sau đợt cuối thu hoạch, anh Hoàng cắt tỉa cành và bón thêm phân hữu cơ để cây phục hồi, ra mầm mới. Trái cây trong vườn chủ yếu phục vụ gia đình. Khi thu hoạch nhiều, vợ chồng anh mang biếu người thân và hàng xóm chứ không bán.

Anh Hoàng cho biết khi thấy căn nhà bên cây chôm chôm được nhiều người biết đến và khen ngợi, mẹ anh rất vui. Bà thường mặc đồ đẹp, đứng dưới tán cây chụp ảnh lưu niệm.

Thời gian tới, anh dự định biến khoảng đất bên phải cây chôm chôm thành vườn rau rộng khoảng 150m². Khu vực này vừa cung cấp rau cho gia đình bên nội và bên ngoại, vừa trở thành một phần cảnh quan của ngôi nhà.

Mỗi mùa, cây chôm chôm cho khoảng 200kg quả, chủ yếu được gia đình mang biếu người thân và hàng xóm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại những ngày đầu rời TPHCM, anh Hoàng cho biết hai vợ chồng từng mất một thời gian để thích nghi. Vốn yêu cây cối, thích làm vườn và chăm chút cảnh quan, anh đã ấp ủ ý định trở về quê từ lâu. Trong khi đó, vợ anh ban đầu còn e ngại vì đã quen với bạn bè và nhịp sống sôi động tại thành phố.

Ở thành phố, vợ chồng anh có thể ra ngoài vui chơi đến khuya, trong khi tại quê, khoảng 20h đường sá đã vắng. Dẫu vậy, dần dần, cả hai cũng quen với nhịp sống mới, nhận ra mình bớt áp lực và có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình.

“Ở quê, chúng tôi không còn phải chen chúc ngoài đường, chạy theo thời hạn công việc hay những cuộc họp liên tục. Nhịp sống chậm lại, mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn”, anh chia sẻ.

Hiện chị Thảo livestream bán quần áo, đồng thời quản lý cửa hàng quần áo và quán cà phê. Anh Hoàng chăm sóc cây cảnh, làm hoa, tiểu cảnh và hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình.

Vợ chồng anh nay đã có một con trai 5 tuổi. Từ khi chuyển về nhà mới, cậu bé có khoảng sân rộng để chạy nhảy, đá bóng và vui chơi ngoài trời. Anh Hoàng còn làm một khu tắm để con sử dụng vào mỗi buổi chiều.

Cậu bé thường rủ các bạn trong xóm về hái trái cây, chơi trên bãi cỏ và tắm. Với vợ chồng anh, việc con được lớn lên gần cây cối, thường xuyên ở bên cha mẹ và ông bà là một trong những điều đáng giá nhất khi trở về quê.

Vợ chồng anh Hoàng dự định làm thêm vườn rau rộng khoảng 150m² bên cạnh ngôi nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thu nhập ở quê không chênh lệch quá nhiều so với trước, nhưng cuộc sống dễ chịu hơn. Hai vợ chồng vẫn đủ trang trải và dành dụm được một khoản. Sau 5 năm tích góp, chúng tôi mới quyết định làm nhà”, anh Hoàng nói.

Với gia đình, căn nhà dưới tán chôm chôm không chỉ là nơi ở mà còn đánh dấu quyết định rời thành phố, trở về quê và lựa chọn cuộc sống gắn với cây cối mà anh Hoàng đã mong muốn từ nhiều năm trước.