Cảnh đàn cá nhảy ào ào, người dân ở Bắc Ninh ra hứng cả trăm kg

Đàn cá nhảy ào ào

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh chia sẻ lại cảnh mưa ngập ở các địa phương, những ảnh hưởng trong sinh hoạt khi mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Trong đó, đoạn video quay lại cảnh người dân đứng dưới chân một con đập hứng cá thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong cơn mưa lớn, hàng đàn cá nối tiếp nhau tràn qua mặt đập, theo dòng nước lao xuống phía dưới. Thời điểm này, khoảng 4-5 người dân địa phương đã mang các vật dụng như vợt, lưới ra hứng cá.

Ngay khi được chia sẻ, đoạn video thu hút cả triệu lượt xem, hàng trăm nghìn bình luận. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước cảnh tượng hiếm gặp, nhiều người cũng lo ngại về sự nguy hiểm khi đứng trước dòng nước dữ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về những hình ảnh gây sốt, anh Trần Văn Phúc (xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh) cho hay, cảnh hứng cá hiếm gặp diễn ra tại đập hồ Khuôn Thần, xã Kiên Lao chiều 22/8.

Theo anh Phúc, việc đánh bắt không dễ dàng bởi đập có độ dốc, dòng nước chảy mạnh, tung bọt trắng xóa. Có người đàn ông vì trơn trượt liên tục vấp ngã.

Dẫu vậy, vì số lượng cá lớn nên mỗi người có thể bắt được khoảng 30-40kg chỉ trong thời gian ngắn. Tính tổng trọng lượng của cả nhóm có thể lên tới cả trăm kilogam.

Hiếm gặp cảnh cá nhảy ào ào, người dân Bắc Ninh vợt hàng trăm kilogam (Nguồn: Phúc Văn Trần).

Anh Phúc cho biết, những năm trước từng xuất hiện hiện tượng cá theo dòng nước tràn qua đập nhưng chỉ lác đác vài con. Riêng năm nay, lượng cá đổ xuống nhiều hơn hẳn. Nhiều người phán đoán, đó có thể là cá thuộc khu nuôi thả của người dân bơi ra ngoài khi mưa lớn nhiều ngày.

Theo quan sát của anh Phúc, cá thoát ra chủ yếu là cá mè, cá trắm có trọng lượng lớn từ 2kg trở lên.

Khu vực hồ Khuôn Thần rộng lớn, xung quanh là địa điểm du lịch được nhiều người biết đến. Thường ngày, dòng thác không chảy mạnh, là nơi vui chơi tắm mát của nhiều người.

Tuy nhiên, trong những ngày mưa lớn, dòng nước dữ dội hơn, nhiều người đánh bắt cá còn bị các con sóng lớn nhấn chìm, cứ ngoi lên lại ngụp xuống.

Trước ý kiến lo ngại về việc mất an toàn, anh Phúc chia sẻ, người dân địa phương đã quen với khu vực này. Những người trực tiếp xuống bắt cá đều biết bơi và chỉ bắt cá ở khu vực họ cho rằng có thể tiếp cận.

Cảnh báo nguy hiểm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Kiên Lao cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn khiến nước tràn qua mặt đập Khuôn Thần mạnh. Đây không phải hoạt động xả lũ như nhiều người nghĩ. Cá từ hồ theo dòng nước vì thế tràn xuống phía dưới.

Ngay khi nắm được tình hình, chính quyền xã đã cử lực lượng đến hiện trường, cắm biển cảnh báo, đồng thời nhắc nhở người dân không đến khu vực này để bắt cá nhằm bảo đảm an toàn.

Theo đại diện UBND xã Kiên Lao, do hiếu kỳ trước cảnh tượng hiếm gặp, một số người dân vẫn tìm đến khu vực đập để quan sát đàn cá theo dòng nước đổ xuống. Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân không tập trung tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, nước hồ và dòng chảy có thể thay đổi bất ngờ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão số 4, kết hợp hội tụ gió trên cao, nhiều khu vực của Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông diện rộng.

Sáng 24/8, mưa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản tạnh, tuy nhiên mực nước các sông vẫn cao. Mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống của người dân.

Khoảng 1.687ha đất nông nghiệp bị ngập, gồm hơn 1.325ha lúa, 152ha rau màu, gần 184ha cây ăn quả và 26ha cây lâm nghiệp.

Bắc Ninh đang vận hành 491 máy bơm tiêu để ứng phó ngập úng. Các hồ chứa cơ bản ổn định, tổng dung tích đạt khoảng 87,5% thiết kế và đang được vận hành bình thường.