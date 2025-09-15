Nhiều người dùng bỏ lỡ quyền lợi vì không tích điểm khi đặt đồ ăn trên ứng dụng
(Dân trí) - Nhiều người trẻ thường bỏ qua tích điểm trên ứng dụng đặt đồ ăn vì nghĩ lợi ích mang lại không đáng kể. Thực tế, nếu kiên trì tích lũy điểm thưởng từ những đơn hàng hằng ngày, người dùng có thể nhận về nhiều quyền lợi thiết thực.
Ưu tiên sự nhanh - gọn, vô tình bỏ quên nhiều quyền lợi
Trong nhịp sống đô thị hiện đại, nhiều người trẻ ưu tiên sự nhanh chóng, thuận tiện khi lựa chọn dịch vụ hằng ngày. Các ứng dụng đặt đồ ăn, giao hàng, gọi xe... đã trở thành công cụ không thể thiếu trong thói quen tiêu dùng.
Theo Thiện Nhân (25 tuổi, quản lý sản xuất quay dựng tại TPHCM), do đặc thù công việc nên anh hiếm khi có giờ ăn cố định. Nhiều bữa, Nhân phải ăn ngay trong phòng dựng, tranh thủ lúc chờ xuất file (dữ liệu) để kịp tiến độ công việc. Vì vậy, việc đặt đồ ăn qua ứng dụng đã trở thành thói quen hằng ngày của anh.
Dù thường xuyên sử dụng các nền tảng công nghệ này, không phải người dùng nào cũng tận dụng hết các quyền lợi đi kèm, đơn cử như chương trình tích điểm - vốn được tích hợp ngay trong ứng dụng và không tốn thêm chi phí. “Khi đặt đơn, tôi chỉ quan tâm xem quán có gần không, thực đơn phong phú thế nào, được bao nhiêu sao đánh giá và có khuyến mãi hấp dẫn hay không, chứ hiếm khi để ý đến số điểm mình đã tích lũy”, Nhân chia sẻ.
Rỗng ví nhưng vẫn có bữa ăn ngon nhờ điểm thưởng
Trên thực tế, người dùng hoàn toàn có thể tùy chọn sử dụng hoặc không sử dụng các quyền lợi đi kèm khi trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, trong một số tình huống cụ thể, những quyền lợi tưởng chừng không đáng kể lại mang đến giá trị thiết thực, thậm chí giải nguy kịp thời.
Thiện Nhân chia sẻ thêm: “Hôm đó tôi đặt đồ ăn trưa thì phát hiện ví điện tử còn lại có mấy chục nghìn đồng. Đang tính bỏ bớt món nước mình yêu thích thì đồng nghiệp nhắc chọn dùng điểm thưởng để giảm trực tiếp trên đơn hàng. Ứng dụng tự động gợi ý số điểm tương ứng với giá trị đơn hàng luôn. Đơn của tôi có giá khoảng 58.000 đồng, ứng dụng gợi ý đổi hơn 1.700 điểm. Tôi chọn đổi điểm, thế là được miễn phí đơn hàng luôn. Tôi rất hài lòng về điều này, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ thế bỏ qua vì nghĩ nó chẳng đáng bao nhiêu”.
Từ khoảnh khắc đó, Thiện Nhân bắt đầu thay đổi hẳn cách nhìn về việc tích điểm. Anh dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về chương trình tích điểm của Grab, bởi đây là ứng dụng đặt đồ ăn anh sử dụng hàng ngày.
Theo Nhân, khác với các ưu đãi thông thường vốn chỉ áp dụng trong một số khung giờ hoặc tại vài cửa hàng nhất định, anh có thể chủ động sử dụng điểm thưởng để được giảm giá bất cứ lúc nào, ở bất cứ quán nào.
“Đồng nghiệp còn chỉ cho tôi bí quyết để tích thêm điểm nữa. Khi đặt đơn vào khung giờ vàng 7-9h, hoặc chọn đặt món từ các quán trong bộ sưu tập ‘Quán ngon đặc tuyển’, tôi sẽ có thêm 50 điểm”, Nhân chia sẻ. Ngoài ra, khi làm trưởng nhóm cho các đơn hàng đặt theo nhóm, Nhân còn tích được thêm 200 điểm mỗi đơn.
Sau một thời gian để ý tích điểm, Nhân nhận ra chẳng tốn công sức gì, chỉ cần chú ý chọn thời điểm đặt món hay quán ăn là điểm thưởng cứ thế được tích luỹ. “Trước đây tôi cứ tưởng các chương trình tích điểm không có nhiều lợi ích. Giờ mới thấy, việc tích điểm vừa dễ, vừa nhanh, lại nhiều quyền lợi hay. Lâu lâu đổi điểm lấy một bữa ăn hay ly cà phê miễn phí cũng thấy vui, giống như tự thưởng cho mình vậy”, Thiện Nhân cho hay.
Chương trình tích điểm không mang lại lợi ích tức thì, nhưng “tích tiểu thành đại” và mỗi điểm thưởng đó vẫn là giá trị cộng thêm dành cho người dùng. Việc chủ động tích lũy và sử dụng điểm thưởng không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí, mà còn mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ, nhất là các chương trình tích điểm có thao tác đơn giản và dễ tiếp cận như của Grab.
GrabRewards là chương trình tích điểm dành cho người dùng Grab, giúp tăng thêm tiện ích và quyền lợi mỗi lần sử dụng dịch vụ. Giờ đây, người dùng không chỉ được tích điểm sau mỗi lần sử dụng dịch vụ Grab, mà còn có thể tích thêm điểm dễ dàng nhờ 3 bí kíp đơn giản sau:
Làm trưởng nhóm khi “Đặt đơn nhóm” trên GrabFood: 200 điểm.
Đặt bữa sáng vào khung giờ 7-9h: 50 điểm.
Chọn món từ các quán ăn trong Bộ sưu tập Quán ngon đặc tuyển: 50 điểm.
Ngoài ra, trở thành hội viên GrabUnlimited cũng giúp người dùng tích thêm điểm khi đặt Grab, với mỗi 7.000 đồng chi tiêu tương đương 1 điểm.
Điểm tích lũy có thể dùng để giảm giá trực tiếp cho đơn hàng GrabFood tiếp theo hoặc đổi thành ưu đãi giảm giá cho các dịch vụ khác của Grab như di chuyển, giao hàng, đi chợ online...; người dùng có thể đổi thành phiếu ưu đãi từ các thương hiệu uy tín trong lĩnh vực ẩm thực, giải trí, mua sắm và du lịch.
