Nhiều người dùng bỏ lỡ quyền lợi vì không tích điểm khi đặt đồ ăn trên ứng dụng

Ưu tiên sự nhanh - gọn, vô tình bỏ quên nhiều quyền lợi

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, nhiều người trẻ ưu tiên sự nhanh chóng, thuận tiện khi lựa chọn dịch vụ hằng ngày. Các ứng dụng đặt đồ ăn, giao hàng, gọi xe... đã trở thành công cụ không thể thiếu trong thói quen tiêu dùng.

Theo Thiện Nhân (25 tuổi, quản lý sản xuất quay dựng tại TPHCM), do đặc thù công việc nên anh hiếm khi có giờ ăn cố định. Nhiều bữa, Nhân phải ăn ngay trong phòng dựng, tranh thủ lúc chờ xuất file (dữ liệu) để kịp tiến độ công việc. Vì vậy, việc đặt đồ ăn qua ứng dụng đã trở thành thói quen hằng ngày của anh.

Dù thường xuyên sử dụng các nền tảng công nghệ này, không phải người dùng nào cũng tận dụng hết các quyền lợi đi kèm, đơn cử như chương trình tích điểm - vốn được tích hợp ngay trong ứng dụng và không tốn thêm chi phí. “Khi đặt đơn, tôi chỉ quan tâm xem quán có gần không, thực đơn phong phú thế nào, được bao nhiêu sao đánh giá và có khuyến mãi hấp dẫn hay không, chứ hiếm khi để ý đến số điểm mình đã tích lũy”, Nhân chia sẻ.

Công việc bận rộn khiến Thiện Nhân là trở thành “khách quen” của các ứng dụng đặt đồ ăn online (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Rỗng ví nhưng vẫn có bữa ăn ngon nhờ điểm thưởng

Trên thực tế, người dùng hoàn toàn có thể tùy chọn sử dụng hoặc không sử dụng các quyền lợi đi kèm khi trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, trong một số tình huống cụ thể, những quyền lợi tưởng chừng không đáng kể lại mang đến giá trị thiết thực, thậm chí giải nguy kịp thời.

Thiện Nhân chia sẻ thêm: “Hôm đó tôi đặt đồ ăn trưa thì phát hiện ví điện tử còn lại có mấy chục nghìn đồng. Đang tính bỏ bớt món nước mình yêu thích thì đồng nghiệp nhắc chọn dùng điểm thưởng để giảm trực tiếp trên đơn hàng. Ứng dụng tự động gợi ý số điểm tương ứng với giá trị đơn hàng luôn. Đơn của tôi có giá khoảng 58.000 đồng, ứng dụng gợi ý đổi hơn 1.700 điểm. Tôi chọn đổi điểm, thế là được miễn phí đơn hàng luôn. Tôi rất hài lòng về điều này, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ thế bỏ qua vì nghĩ nó chẳng đáng bao nhiêu”.

Điểm tích lũy giờ có thể đổi được một bữa trưa ngon lành hay ly nước yêu thích miễn phí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ khoảnh khắc đó, Thiện Nhân bắt đầu thay đổi hẳn cách nhìn về việc tích điểm. Anh dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về chương trình tích điểm của Grab, bởi đây là ứng dụng đặt đồ ăn anh sử dụng hàng ngày.

Theo Nhân, khác với các ưu đãi thông thường vốn chỉ áp dụng trong một số khung giờ hoặc tại vài cửa hàng nhất định, anh có thể chủ động sử dụng điểm thưởng để được giảm giá bất cứ lúc nào, ở bất cứ quán nào.

“Đồng nghiệp còn chỉ cho tôi bí quyết để tích thêm điểm nữa. Khi đặt đơn vào khung giờ vàng 7-9h, hoặc chọn đặt món từ các quán trong bộ sưu tập ‘Quán ngon đặc tuyển’, tôi sẽ có thêm 50 điểm”, Nhân chia sẻ. Ngoài ra, khi làm trưởng nhóm cho các đơn hàng đặt theo nhóm, Nhân còn tích được thêm 200 điểm mỗi đơn.

Từ ngày biết đến chương trình tích điểm của ứng dụng, Nhân thường hay kiểm tra mục "Ưu đãi" và chọn "Thưởng điểm" trước khi đặt đơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau một thời gian để ý tích điểm, Nhân nhận ra chẳng tốn công sức gì, chỉ cần chú ý chọn thời điểm đặt món hay quán ăn là điểm thưởng cứ thế được tích luỹ. “Trước đây tôi cứ tưởng các chương trình tích điểm không có nhiều lợi ích. Giờ mới thấy, việc tích điểm vừa dễ, vừa nhanh, lại nhiều quyền lợi hay. Lâu lâu đổi điểm lấy một bữa ăn hay ly cà phê miễn phí cũng thấy vui, giống như tự thưởng cho mình vậy”, Thiện Nhân cho hay.

Thỉnh thoảng, Nhân lại đổi điểm thưởng cho đơn cà phê miễn phí vào cuối tuần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chương trình tích điểm không mang lại lợi ích tức thì, nhưng “tích tiểu thành đại” và mỗi điểm thưởng đó vẫn là giá trị cộng thêm dành cho người dùng. Việc chủ động tích lũy và sử dụng điểm thưởng không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí, mà còn mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ, nhất là các chương trình tích điểm có thao tác đơn giản và dễ tiếp cận như của Grab.