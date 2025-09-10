Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ về thước đo giá trị bền vững của ngôi nhà

Làm sao để gieo cho con những ký ức xanh um?

Trong một chia sẻ gần đây, anh đã kể về nỗi tiếc nuối khi những kỷ niệm tuổi thơ như làm lồng đèn “chú chó bưởi”, thả thuyền lá chuối, chơi các trò chơi dân gian… dần trở nên xa lạ với trẻ em thành phố hôm nay.

Nhà văn Hoàng Anh Tú (Ảnh: NVCC).

“Mỗi dịp Trung thu, tôi lại nhớ đến da diết những ngày xưa. Có lẽ đúng: Trung thu là một cuộc du hành ký ức.

Thuở ấy trăng rất tròn và rất sáng. Chú chó bưởi với đôi mắt bằng hạt nhãn đen láy sống động chẳng nỡ ăn. Thuở ấy, có phải vì ta còn bé xíu xiu nên con đường nào trong nỗi nhớ cũng hóa thênh thang? Tôi hay kể cho các con về Trung thu của bố, những ấu thơ trong tôi là lấp lánh”, anh hồi tưởng về ký ức.

Với anh, Trung thu nay khác rồi. Trên tầng thượng chung cư, mặt trăng của hôm nay chẳng còn giống trăng thuở cũ. Bởi cuộc sống hiện đại cái gì cũng vội vã. Bởi cuộc sống nơi thành thị chật hẹp không gian. Lũ trẻ vẫn đầy háo hức Trung thu nhưng không gian và thời gian eo hẹp quá. Và cả những bận rộn mà thành nhớ nhớ quên quên của cha mẹ.

“Phải, mỗi thời mỗi khác. Chỉ là tôi cứ tiếc những ký ức lấp lánh của thế hệ chúng tôi không còn được tiếp tục với các con. Ký ức là gốc rễ nuôi ta trưởng thành, vươn xa và lớn lên. Nên tôi ước gì lũ trẻ của tôi, của bạn có một ký ức đẹp như chúng tôi đã từng có năm nọ, mỗi dịp Trung thu. Nhưng làm sao để gieo cho con những ký ức xanh um?

Tôi có thể kể thật hay cho con nghe về thời của cha mẹ. Nhưng làm sao con có thể cảm được tiếng sáo diều vi vu? Tôi tìm đâu ra dòng sông để gấp những con thuyền giấy? Đến cả những con đường rợp bóng cây cũng trở thành hiếm hoi. Ký ức không chỉ là những câu chuyện lấp lánh, nó còn là nếp sống tử tế, vị nhà, sự sẻ chia, tiếp nối, trao truyền qua từng thế hệ, làm nền tảng cho một tương lai bay xa hơn, vươn cao hơn”, anh nói.

Từ ký ức cá nhân, nhà văn Hoàng Anh Tú - đồng thời là một người cha luôn dành nhiều thời gian đồng hành cùng con cái - đã đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để con trẻ có thể lớn lên với tuổi thơ trọn vẹn trong nhịp sống đô thị hiện đại?

Nơi bố mẹ cùng con tạo ra những ký ức mới toanh

Theo Hoàng Anh Tú, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái không chỉ do guồng quay đô thị hay công nghệ, mà còn vì thiếu đi những không gian chung để cả nhà cùng sẻ chia, cùng tạo dựng kỷ niệm. Khi gia đình không có không gian để kết nối, sự “đứt gãy” thế hệ càng ngày càng rõ rệt.

Là một ông bố ba con, anh đã tìm thấy câu trả lời trong một không gian sống khác biệt - nơi cảnh quan sông nước, hàng cây xanh, tiện ích hiện đại, nếp sống cộng đồng và sự gắn kết đa thế hệ được hòa quyện. “Đó là chất liệu quý giá định hình bản sắc riêng, vừa mang theo ký ức của mỗi thế hệ, vừa thể hiện tầm nhìn bền vững cho tương lai”, anh chia sẻ.

Mizuki Park - khu đô thị phía Nam Sài Gòn, với hơn 71% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích, là nơi nhà văn Hoàng Anh Tú nhắc đến. Trong đó, phân khu compound (khép kín) Trellia Cove được anh ví như “bản sao ký ức” của tuổi thơ: có sân chơi dân gian, góc đọc sách yên bình, công viên ven sông, kênh đào trước hiên nhà. Đó là nơi tuổi thơ con được nối vào tuổi thơ cha mẹ, tạo ra những ký ức mới toanh. Đó là nơi, cha mẹ không chỉ nuôi dạy con, mà còn cùng cười, cùng chơi, cùng khám phá với con.

Con trẻ không chỉ biết đến màn hình, mà còn được chạy nhảy dưới tán cây, hít thở không khí trong lành, học cách yêu thương qua những khoảnh khắc giản dị. Đó là nơi có môi trường sống an toàn, tiện nghi, những con đường rợp bóng cây để chiều chiều bố dắt con đi dạo, có công viên ven sông để cả nhà ngồi hóng mát, có dòng kênh yên ả để con thả thuyền giấy như bố ngày bé.

Trellia Cove tại đô thị Mizuki Park có rất nhiều khoảng không gian để cả nhà vui chơi, thư giãn (Ảnh: Nam Long).

“Tôi hình dung ra một không gian mà nỗi lo của mình được thấu hiểu: nơi con trẻ an toàn vui chơi, cha mẹ được giải thoát khỏi áp lực phải trông chừng con 24/7, có thêm thời gian cho mình và cho nhau. Với tôi, thiên nhiên ở đây giống như một bảo mẫu hiền từ, để con được chạy nhảy, khám phá và lớn lên một cách trọn vẹn”, anh viết.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ thêm: “Một ký ức đẹp không phải để đóng hộp cất đi. Nó cần được bồi đắp và nối tiếp ở những thế hệ sau. Như cái cách bạn đang cùng con cái mình viết tiếp ký ức mới bằng những gì mình sống ở hôm nay, để những đứa trẻ vững rễ mới có thể vươn cành, để những công dân toàn cầu bé nhỏ dù có đi đâu, đến tận nơi nào thì cái gốc Việt vẫn ở đó, bén rễ từ chính những khoảnh khắc mình đang có hôm nay, tại Trellia Cove - một không gian sống đủ đầy, trọn vẹn”.