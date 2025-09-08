Nhà báo Nhật Bản 60 lần đến Việt Nam trong 27 năm: Lý do gây bất ngờ

Cơ duyên gắn bó với Việt Nam

Ngày 7/9 trên đường ra sân bay trở về quê nhà sau gần 2 tuần tác nghiệp ở Việt Nam, nhà báo người Nhật Bản Murayama Yasufumi vẫn hẹn lần quay trở lại, dù ông đã tới đây 60 lần trong suốt 27 năm qua.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, chia sẻ về lý do đến Việt Nam hàng chục lần, nhà báo Murayama cho rằng, bước ngoặt bắt đầu từ tháng 9/1998 khi ông gặp nhiếp ảnh gia Ishikawa Bunyo (phóng viên chiến trường nổi tiếng) - người đã dành cả sự nghiệp để ghi lại những hình ảnh về sự tàn khốc của Chiến tranh Việt Nam, những gian khổ, đau thương mà người Việt Nam phải trải qua.

Nhà báo Murayama Yasufumi chụp ảnh cùng nhà báo Hữu Khoa của báo Dân trí trong lần tác nghiệp sự kiện A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi bị cuốn hút bởi nhân cách của ông Bunyo. Với mong muốn tiếp nối ý chí đó, tôi quyết định gắn bó và muốn tới Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn”, ông kể.

Một lý do khác đến từ chính lời dặn của người mẹ quá cố. Ông chia sẻ, ở tuổi đôi mươi, bản thân từng nhiều lần sa ngã khiến bản thân dằn vặt, người thân buồn lòng.

Nhưng khi tới Việt Nam, tận mắt chứng kiến những người dân dù không quá dư dả về vật chất nhưng vẫn luôn lạc quan nở nụ cười, nhà báo người Nhật như "tỉnh ngộ".

Ông tự thấy không thể để bản thân tiếp tục như vậy và cho rằng chính những người dân ở Việt Nam trở thành động lực để cố gắng tới bây giờ.

Sau gần 30 năm gắn bó, ông đã có những người bạn Việt Nam của riêng mình. Họ vẫn thường hỏi "Khi nào anh trở lại Việt Nam lần nữa". Với ông, đó là lời mời chân tình nhất để bản thân tiếp tục hành trình trở lại.

Từng tham dự nhiều sự kiện trọng đại ở Việt Nam, trong đó có lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (A50) và Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80), nhà báo Murayama thấy vinh dự và tự hào.

Tại A50, ông cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Nhưng ở A80, sự đoàn kết ấy còn mạnh mẽ và sâu sắc hơn với quy mô tổ chức cũng lớn hơn, tập hợp đầy đủ các khối cùng khí tài quân sự. Theo ông, đây là điểm khác biệt rõ nhất.

Trước khi tới tác nghiệp tại sự kiện A80, bản thân nhà báo người Nhật chưa hình dung được mức độ hoành tráng ra sao. Ông chỉ biết đây là sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia. Tuy nhiên quy mô và mức độ sự kiện đã vượt qua sự tưởng tượng. Trong đó, điều ông ấn tượng nhất là tình yêu nước nồng nhiệt của người dân Việt Nam.

Trong quá trình tác nghiệp ở A80, ông Murayama cũng có nhiều trải nghiệm đặc biệt. Một lần, ông dừng lại hỏi chuyện một người phụ nữ trung niên. Trong cuộc trao đổi, nhà báo đề cập tới câu chuyện của quá khứ khi Nhật Bản từng mang tới những nỗi đau cho người dân Việt Nam.

"Tôi xin lỗi, cô có thể tha thứ những lỗi lầm trước kia của người dân chúng tôi không", ông hỏi.

Tinh thần đoàn kết và tình người sâu đậm là điều ông ấn tượng nhất ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để đáp lại, người phụ nữ cho rằng, tất cả đều là chuyện của quá khứ. Hiện Việt Nam và Nhật Bản đang xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Bởi vậy, các thế hệ sau nên trân trọng, cùng hướng về tương lai.

Nhà báo Nhật Bản cũng nhận được câu trả lời tương tự khi gặp gỡ các sinh viên trẻ trong sự kiện A80. Họ cho biết, cuộc sống hòa bình hiện tại của Việt Nam được xây dựng và vun đắp nhờ hy sinh rất lớn từ thế hệ trước. Bởi vậy, người trẻ Việt Nam luôn biết ơn, muốn tiếp nối tinh thần ấy để nhìn về tương lai.

“Đó chính là hình ảnh Việt Nam mà tôi muốn truyền tải đến người dân Nhật Bản. Một dân tộc giàu tình cảm, luôn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc và luôn hướng về phía trước”, ông Murayama nhấn mạnh.

Ấn tượng về tình người sâu đậm

Nhớ lại những ký ức đầu tiên khi lần đầu đặt chân tới Việt Nam gần 30 năm trước, nhà báo Murayama cho biết, ông thực sự bất ngờ khi thấy đất nước hình chữ S thay đổi mỗi ngày.

Trong trí nhớ của mình, Việt Nam hơn 20 năm trước khiến nhà báo liên tưởng tới hình ảnh của Nhật Bản những năm 1970. Tuy nhiên ông nhận thấy, kinh tế Nhật Bản càng phát triển, tình cảm giữa con người với nhau lại nhạt dần. Nhưng ở Việt Nam, kinh tế ngày càng tiến lên, sự gắn kết và tình người lại thêm sâu đậm.

Điều khiến ông xúc động nhất là sự tương trợ của người Việt trong cuộc sống đời thường. Đó là điều ông ít được nhìn thấy khi ở quê nhà.

"Ví dụ như ở Việt Nam, nếu có người gặp tai nạn trên đường, mọi người sẵn sàng lao vào giúp đỡ mà không ngần ngại. Trong khi đó, tại Nhật Bản và nhiều nước phát triển khác, đa phần người ta sẽ chọn cách né tránh, hoặc chỉ gọi cảnh sát rồi bỏ mặc. Sự khác biệt ấy khiến tôi thực sự ấn tượng”, ông nói.

Nhà báo cho biết nhận được nhiều hỗ trợ để tác nghiệp trong sự kiện A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có mặt ở Việt Nam vào đúng dịp diễn ra ngày lễ lớn của dân tộc, ông Murayama mô tả đó là sự may mắn của bản thân. Ông hòa mình vào dòng người, xúc động trước lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của người dân. Với ông, đây là những giá trị tuyệt vời không phải nơi nào cũng có được và muốn truyền lại cảm xúc đó tới người dân đất nước mình thông qua những bài viết.

“Sự thay đổi của Việt Nam trong gần ba thập kỷ qua rất lớn. Tôi đã nói ở câu hỏi đầu tiên: Dù kinh tế phát triển mạnh mẽ, tình người Việt Nam vẫn không hề phai nhạt. Đó là điều khiến tôi ấn tượng nhất”, ông nói.