Người phụ nữ Việt mời giúp việc bay sang Saudi Arabia cổ vũ U23 Việt Nam

Hơn 7h (giờ Dubai), chị Lương (40 tuổi, sống ở UAE) cùng người giúp việc di chuyển từ nhà riêng ra sân bay để đáp chuyến bay tới Saudi Arabia, cổ vũ cho U23 Việt Nam ở trận bán kết giải U23 châu Á diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.

"Nhận visa vào chiều thứ 2 (19/1), tôi lập tức đặt vé máy bay khứ hồi. Nếu đội U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc, chúng tôi sẽ đổi vé, ở lại chờ xem trận chung kết", chị Lương nói với phóng viên Dân trí.

Chị Lương (bên phải) trước giờ lên máy bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cưới chồng quốc tịch Đức và sống tại Dubai gần 15 năm, đây là lần thứ hai chị đi cổ vũ U23 Việt Nam trực tiếp tại sân vận động.

Lần trước, cách đây 8 năm, người phụ nữ một mình bay từ Hà Nội sang Thượng Hải rồi di chuyển bằng xe buýt đến Thường Châu (Trung Quốc) đồng hành cùng thầy trò HLV Park Hang Seo.

Dù công việc kinh doanh bất động sản ở Dubai bận rộn, chị Lương vẫn cố gắng thu xếp thời gian theo dõi các trận ở vòng bảng và trận tứ kết của U23 Việt Nam ở giải năm nay.

Biết nữ giúp việc đã gắn bó 15 năm với gia đình có niềm đam mê với bóng đá, chị Lương quyết định mời cô đi cùng.

“Cô ấy không chỉ có niềm đam mê mà còn rất am hiểu bóng đá. Chuyến đi Saudi Arabia cũng là lời cảm ơn của gia đình dành cho những nỗ lực làm việc bền bỉ của cô ấy suốt nhiều năm qua”, chị chia sẻ.

Được biết, thời gian di chuyển giữa UAE và Saudi Arabia là 3 tiếng. Dự kiến, chị Lương sẽ có mặt ở Jeddah lúc 12h (tức 19h ở Việt Nam) rồi đi 30 phút đến sân vận động.

Tổng chi phí của chuyến đi dự kiến hơn 25 triệu đồng, trong đó một nửa là tiền làm visa và vé máy bay. Vé xem trận đấu được nữ cổ động viên mua qua mạng với giá 100.000 đồng/vé.

"Tôi sẽ chờ khoảng 4 tiếng trước khi cửa sân vận động mở. Nếu U23 Việt Nam chiến thắng, tôi sẽ đặt phòng khách sạn để lưu trú đến khi trận chung kết diễn ra", người phụ nữ gốc Việt bày tỏ.

Điều khiến chị Lương háo hức nhất là khoảnh khắc được tận hưởng bầu không khí sôi động ở khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam. Người phụ nữ ấn tượng nhất với màn thể hiện của Đình Bắc, Trung Kiên và Khuất Văn Khang trên sân sau những trận đấu vừa qua.

"Dù ở lại đến cuối tuần sẽ phát sinh thêm chi phí nhưng tôi không bận tâm chuyện tiền nong. Tôi dự đoán, U23 Việt Nam sẽ chiến thắng với tỷ số 2-1", chị nói.

Được biết, một nhóm cổ động viên từ Hà Nội đã đáp chuyến bay sang Doha (Qatar) quá cảnh rồi tiếp tục di chuyển đến Jeddah (Saudi Arabia) để theo dõi trận bán kết. Những người hâm mộ này đã đến Saudi Arabia vào sáng 20/1 (theo giờ Việt Nam).

Anh Duy (thứ hai từ trái sang) cùng nhóm cổ động viên trước giờ khởi hành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Duy - một thành viên trong nhóm cổ động viên này - cho biết, anh tự mua vé máy bay và đặt phòng tại khách sạn 5 sao Movenpick Jeddah City Star, dự kiến lưu trú 7 ngày để cổ vũ cho U23 Việt Nam ở các trận bán kết, chung kết.

Ngoài hành lý cá nhân, anh còn mang 120kg gồm giò chả, mực một nắng, mắm tép... giúp các cầu thủ vơi bớt nỗi nhớ hương vị quê nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên anh Duy tới Tây Á cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam. Anh từng sang UAE tiếp lửa cho các chiến binh sao vàng ở ASIAN Cup 2019.

"Tổng chi phí làm visa, vé máy bay, phòng khách sạn, mua thực phẩm... khoảng 150 triệu đồng. Tôi mang theo muối vừng... đề phòng đồ ăn không hợp khẩu vị", anh cho biết.