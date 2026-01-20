Huấn luyện viên U23 Việt Nam Kim Sang Sik gây sốt khi ăn phở cùng kim chi

Khoảnh khắc này xuất hiện trong chương trình giải trí Krazy Rich Korea của đài KBS2. Chương trình khắc họa công việc và đời sống thường nhật của những người Hàn Quốc đang hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực trên khắp thế giới.

Một trong những nhân vật được giới thiệu trong series là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Kim Sang Sik.

Theo ghi nhận của ê-kíp sản xuất, nhịp sinh hoạt mỗi ngày của huấn luyện viên Kim Sang Sik bắt đầu từ sáng sớm với thói quen xem lại các video trận đấu trên máy tính bảng.

Ông Kim Sang Sik ăn phở cùng kim chi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong bữa sáng, ông Kim Sang Sik chọn món phở. Điều khiến nhiều khán giả đặc biệt chú ý là cách ông thưởng thức phở Việt kèm kim chi cải thảo - một sự kết hợp khá lạ so với thói quen ăn phở truyền thống của người Việt.

Cách đây ít ngày, trong buổi tập cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia, ông Kim Sang Sik cũng thẳng thắn chia sẻ nỗi nhớ phở Việt.

Khi cùng U23 Việt Nam thi đấu ở nước ngoài, vị huấn luyện viên cũng cho biết bản thân đang thèm phở Việt Nam (Ảnh: AFC).

“Tôi đi khá lâu nên rất nhớ và thèm phở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cố gắng chịu đựng để tập trung cho công việc tại đây. U23 Việt Nam còn hai trận đấu quan trọng nữa, toàn đội quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất. Sau đó về Việt Nam, tôi sẽ ăn phở cho thỏa nỗi nhớ”, vị huấn luyện viên chia sẻ.

Không chỉ riêng ông Kim Sang sik, phở Việt Nam từ lâu đã chinh phục khẩu vị của nhiều người Hàn Quốc, trong đó có không ít gương mặt nổi tiếng. Món ăn quen thuộc với người Việt ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong chia sẻ đời sống, ẩm thực của các nghệ sĩ, vận động viên xứ kim chi.

Hồi năm ngoái, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Faker - biểu tượng của làng eSports Hàn Quốc - từng bày tỏ niềm yêu thích với phở Việt. Trong chuyến đến Hà Nội, Faker đã trực tiếp thưởng thức phở và chia sẻ trải nghiệm này, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

Đáng chú ý, anh cũng từng nhắc đến hình ảnh người Hàn Quốc ăn phở kèm kim chi như một cách thưởng thức thú vị, mang đậm dấu ấn quê hương.

Trước đó, tại buổi giao lưu với khán giả trong khuôn khổ Wow-K Music Festival hồi tháng 10/2023 ở TPHCM, ca sĩ Siwon (Super Junior) từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ đã ăn tới 12 bát phở chỉ trong vài ngày ở Việt Nam.

“Các bạn nghĩ tôi nói đùa đúng không? Sáng nay tôi ăn hai bát, buổi trưa ăn thêm hai bát, hôm qua ăn bốn bát, lúc ở Nha Trang cũng ăn hai bát nữa”, Siwon hào hứng chia sẻ. Nam ca sĩ còn đùa vui khi tự nhận mình là “Siwon Phở” và hứa sẽ quay lại Việt Nam nhiều hơn.

Trưởng nhóm Leeteuk khoe ăn phở, nem rán và gỏi cuốn tại TPHCM (Ảnh: Instagram nhân vật).

Ngoài ra, trưởng nhóm Super Junior Leeteuk cũng từng chia sẻ hình ảnh thưởng thức phở trong thời gian lưu lại TPHCM. Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khác như Hyun Bin, Bi Rain hay các nhóm nhạc đình đám BTS, BlackPink, Super Junior cũng từng bày tỏ sự thích thú khi ăn phở Việt.

Có thể thấy phở Việt Nam ngày càng trở thành món ăn được nhiều người Hàn Quốc yêu thích.

Không chỉ dừng lại ở hương vị, phở còn đóng vai trò như một cầu nối văn hóa, phản ánh sự giao thoa tự nhiên, gần gũi giữa đời sống Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần lan tỏa sức hấp dẫn của ẩm thực Việt ra thế giới.