Người phụ nữ Pháp bị chồng chuốc thuốc cho 50 người xâm hại, giờ ra sao?

Gần 10 năm bị xâm hại mà không hề hay biết

Theo cáo trạng, trong gần một thập kỷ, Dominique Pelicot - người chồng chung sống 50 năm của bà Gisèle Pelicot - đã nghiền thuốc ngủ, thuốc an thần trộn vào thức ăn và đồ uống của vợ.

Khi bà rơi vào trạng thái mê man sâu, ông ta lên mạng tìm “đồng phạm” đến ngôi nhà của họ ở Mazan (Đông Nam nước Pháp) để cưỡng hiếp bà. Tổng cộng 50 người đàn ông bị đưa ra xét xử.

Phiên tòa công khai diễn ra vào năm 2024 - theo yêu cầu của chính bà Gisèle Pelicot - khiến dư luận Pháp và quốc tế bàng hoàng. Tòa tuyên Dominique Pelicot cùng các bị cáo phạm các tội danh hiếp dâm, hiếp dâm chưa đạt hoặc tấn công tình dục. Pelicot bị kết án 20 năm tù.

Gisèle Pelicot - người phụ nữ Pháp bị chồng chuốc thuốc, xâm hại (Ảnh: The Guardian).

Vụ án cũng làm dấy lên tranh luận sâu rộng về “chemical submission” - hành vi dùng thuốc để khống chế nạn nhân nhằm xâm hại tình dục.

Trước đó, từ năm 2011, bà Gisèle Pelicot bắt đầu gặp các triệu chứng bất thường: Mất trí nhớ, ngất xỉu, rối loạn phụ khoa, lo sợ khi lái xe. Bà từng nghĩ mình bị u não giống mẹ hoặc mắc Alzheimer.

Song, khi bà đi khám bệnh (luôn có chồng đi cùng), các bác sĩ đều cho rằng đó chỉ là biểu hiện của sự lo âu. Không ai biết bà đang bị đầu độc từng ngày.

Hỗn hợp thuốc, trong đó có cả thuốc giãn cơ, khiến bà bất tỉnh sâu như gây mê toàn thân. Sau khi xâm hại, chồng bà mặc lại đồ ngủ cho bà như cũ. “Sáng dậy, tôi vẫn mặc đồ ngủ. Mọi thứ được tính toán kỹ lưỡng”, bà kể.

Khoảnh khắc đau đớn nhất là khi bà phải xem những video chồng lưu lại. Bà mô tả thân thể mình khi ấy như “một con rối vô tri”. Để chịu đựng, bà tự tách mình khỏi hình ảnh đó bằng cách nghĩ rằng người phụ nữ trong video không phải là mình.

Gisèle Pelicot cùng con gái Caroline Darian và một trong những con trai của bà tại tòa án trong phiên tòa hồi tháng 9/2024 (Ảnh: Getty).

Trong phòng xử, nhiều bị cáo giữ thái độ thản nhiên. Không ít người chối tội, nói rằng họ nghĩ hành vi đó “được cho phép” vì chồng bà đồng ý. Theo bà, cách biện minh ấy cho thấy tội hiếp dâm đang bị xem nhẹ và tâm lý phủ nhận trách nhiệm vẫn tồn tại trong xã hội.

Gia đình tan vỡ, nhiều câu hỏi chưa có lời giải

Đến nay, cảnh sát vẫn chưa xác định được toàn bộ những người xuất hiện trong các đoạn video. “Khoảng 20 người, có thể hơn, vẫn đang tự do”, bà Gisèle Pelicot lo ngại.

Biến cố không chỉ gây tổn thương cho bà mà còn gây tổn thương sâu sắc cho gia đình. Con gái bà - Caroline Darian - phát hiện cha từng lén chụp ảnh mình khi ngủ và đã nộp đơn tố cáo ông có thể chuốc thuốc, xâm hại cô dù ông ta phủ nhận.

“Bi kịch này không hề gắn kết gia đình. Nó thổi tung mọi thứ”, bà nói.

Sau khi chồng bị bắt, các vấn đề trí nhớ của bà Gisèle Pelicot biến mất, sức khỏe bà dần hồi phục. Những bệnh lây qua đường tình dục do các vụ xâm hại gây ra đã được điều trị.

“Tôi là người sống sót. Tôi đã sống sót một cách kỳ diệu”, bà nói.

Sau khi sự thật phơi bày vào năm 2020, bà Gisèle Pelicot rời khỏi mái nhà cũ với hai chiếc vali và một chú chó, chuyển về miền Tây nước Pháp sống ẩn dật. Tại đây, bà gặp Jean-Loup - một tiếp viên hàng không nghỉ hưu. Cả hai tìm thấy tình yêu mới sau những mất mát.

“Bạn có thể yêu lại. Bạn có thể có nhiều cuộc đời trong một cuộc đời”, bà chia sẻ.

Gisèle Pelicot được các phụ nữ chúc mừng bên ngoài tòa án (Ảnh: Getty).

Hiện tại, ở tuổi 73, Gisèle Pelicot sống trên đảo Île de Ré, ngoài khơi Đại Tây Dương (Pháp). Trên bàn làm việc của bà là một chiếc hộp đựng hàng trăm lá thư từ khắp nơi trên thế giới.

Những lá thư ấy được gửi đến vào năm 2024, khi vụ án của bà được đưa ra xét xử và bà trở thành biểu tượng của lòng can đảm sau khi quyết định công khai danh tính trong phiên tòa xử chồng cũ cùng hàng chục người đàn ông liên quan.

“Có rất nhiều nước mắt trong những lá thư ấy”, bà nói.

Trong hồi ký A hymn to life, bà kể lại hành trình từ tuổi thơ sớm mất mẹ, cuộc hôn nhân định mệnh, cú ngã đau đớn và sự tái sinh của chính mình.

“Tôi từng là một chú lính chì nhỏ, tiến lên từng bước một. Giờ đây, tôi hy vọng phần bi kịch ấy đã đủ. Tôi cho phép mình được hạnh phúc trong những năm còn lại của cuộc đời”, người phụ nữ tâm sự.