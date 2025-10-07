Người Hà Nội trát bùn làm tường ngăn nước vào nhà như trận lụt lịch sử 2008

Tái diễn cảnh trát bùn đất như năm 2008

Rạng sáng 7/10, anh Đạt (sống ở làng lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội) nghe tiếng sấm vang trời, cả nhà không nghĩ sẽ tái diễn cảnh ngập lụt khắp nơi.

Thức dậy, nước bắt đầu tràn vào tầng 1, anh Đạt tức tốc kê cao đồ đạc. Hơn 6h, trời mưa như trút, người đàn ông lội bì bõm, cố gắng tìm các mảnh gỗ chắn lối ra vào.

Anh Đạt trát bùn liên kết các tấm chắn để nước không tiếp tục tràn vào nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi dùng bùn đất trong một chậu cây cảnh, trát bằng tay để kết nối các tấm chắn, tạo thành bước tường ngăn nước.

Trong trận ngập cách đây vài ngày, nước chỉ mấp mé bậc thềm. Một tuần đối mặt hai lần ngập, cuộc sống đảo lộn, vất vả quá", anh Đạt than thở.

Được biết, trong trận lụt lịch sử năm 2008, gia đình anh từng phải xếp chồng hơn 30 viên gạch, trát bùn đất bịt kín các khe hở, ngăn nước tràn vào.

"Sau nhiều năm, gia đình tôi không ngờ phải một lần nữa vò bùn đất để trát giữa cảnh nước ngập mênh mông. Biết sau bão có mưa nhưng không ai nghĩ nước dâng nhanh như vậy", anh cho biết.

Người thân của anh Đạt dùng tay trát bùn đất ngăn nước vào nhà năm 2008 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bức tường làm từ gạch và bùn đất được gia đình anh Đạt dùng ngăn nước tràn vào nhà năm 2008 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tới 10h, nước bắt đầu rút, anh Đạt cùng mẹ tất bật lau chùi đồ đạc và nền nhà để ổn định lại cuộc sống.

Nước ngập sâu, dâng nhanh, cuộc sống đảo lộn

Tại ngõ Hà Trì 1, phường Hà Đông, hầu hết nhà dân bị nước tràn vào tầng 1, ngập đến đầu gối. Các bậc cao niên ở đây cho biết, sau 50 năm, họ mới nhìn thấy ngập lụt nghiêm trọng như thế này.

Sống tại ngõ Hà Trì 1 được 6 năm, chị Lê Nhị lần đầu trải qua cảnh chạy lụt vất vả.

Theo chị Nhị, 6h, gia đình thức dậy, nước đã lênh láng khắp tầng 1. Hai vợ chồng tất tả kê tủ lạnh và máy giặt, đưa một số đồ dùng cá nhân lên tầng 2, còn 3 xe máy chìm nghỉm trong nước.

Nước tràn vào tầng 1, ngập đến gần đầu gối tại nhà chị Lê Nhị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Cách đây 1 tuần, nước ngập ngoài ngõ, dâng mấp mé thềm. Lần này, chúng tôi lội trong nhà như giữa dòng sông. Đến 10h, nước rút được 5-7cm với tốc độ rất chậm, không hiểu lý do vì sao", chị Nhị cho biết.

Một tuần đối mặt nước ngập hai lần, cuộc sống của chị Nhị và hàng xóm bị đảo lộn hoàn toàn. Vì cho rằng bão số 11 đã suy yếu, mưa không lớn như những lần trước, các hộ dân ở đây gần như trở tay không kịp.

Cuộc sống của người dân ở ngõ Hà Trì 1 đảo lộn vì mưa ngập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ổ điện tầng 1 bị ngập nên gia đình chuyển việc nấu nướng, sinh hoạt lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Nhìn cảnh nhà ngập, hai vợ chồng chán nản, không còn sức để di dời xe cộ nữa", chị cho biết.

Thuê nhà tại khu dịch vụ Vạn Phúc (phường Hà Đông, Hà Nội) đã nhiều năm, chị Đặng Thu Hà chưa từng nhìn thấy nước ngập các đường nội bộ. Thế nhưng, mưa lớn sau cơn bão số 10 và 11 khiến hai vợ chồng phải lội bì bõm.

Theo chị Hà, địa hình khu vực này vốn cao hơn những nơi khác, sau 1 đêm, hàng xóm phải chuyển đồ đạc lên tầng 2, dùng bao cát chắn tầng hầm.

Trong vài năm qua, giá nhà ở đây tăng không ngừng, hiện ở mức hơn 100 triệu đồng/m2. Có những căn liền kề được định giá 15 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với 3-4 năm trước.

"Sáng nay, nước dâng đến bậc thềm. Nếu mưa tiếp tục trút xuống, tôi nghĩ tầng 1 sẽ ngập. Đồ đạc, xe máy rất nhiều, chúng tôi không biết sẽ di dời đi đâu", chị Hà nói.