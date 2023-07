Người đàn ông Australia sống sót "thần kỳ" trên biển 3 tháng nhờ ăn cá sống

Cách đây 3 tháng, Tim Shaddock (sống ở Sydney, Australia) cùng chú cún cưng Bella rời La Paz (Mexico) thực hiện hành trình bằng thuyền từ Mexico đến Polynesia (vùng lãnh thổ thuộc Pháp) ở Nam Mỹ.

Tuy vậy, vài tuần sau khi khởi hành, ông và cún cưng gặp một cơn bão lớn khiến cho thiết bị điện tử trên thuyền hư hỏng dẫn đến bị trôi dạt trên biển.

Tim Shaddock được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe tốt nhưng da bị cháy nắng và râu tóc choán hết khuôn mặt (Ảnh: Express).

Ông lênh đênh trên biển suốt nhiều tuần và hy vọng được con tàu nào đi ngang qua giải cứu. Hằng ngày, Tim Shaddock cùng cún cưng uống nước mưa và ăn cá sống để tồn tại.

May mắn một máy bay trực thăng cùng một tàu đánh cá ngừ phát hiện chiếc thuyền của Tim trôi dạt giữa biển khơi nên tiếp cận để ứng cứu.

Điều đáng mừng là ở thời điểm được tìm thấy, ông Tim vẫn khỏe mạnh và có tinh thần thoải mái. Chú cún cưng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Qua thăm khám, huyết áp và sức khỏe của người đàn ông này hoàn toàn bình thường.

"Tôi đã trải qua thử thách khó khăn trên biển. Tôi nghỉ ngơi và ăn uống tốt, nếu không thì không có sức khỏe tốt thế này", ông Tim chia sẻ sau khi được đưa lên đất liền.

Giáo sư Mike Tipton, một chuyên gia về sinh tồn trên đại dương cho biết may mắn chỉ là một phần trong câu chuyện đáng kinh ngạc của ông Tim và cún cưng.

"Đó là sự kết hợp giữa may mắn và kỹ năng sinh tồn", chuyên gia này nhận định.

Sự sống sót của Tim được xem là may mắn và kỹ năng sinh tồn kết hợp (Ảnh: Express).

Điều quan trọng để tồn tại trên biển dài ngày là phải có nguồn nước để cung cấp cho cơ thể.

Giáo sư Mike Tipton so sánh vụ sống sót của ông Tim với câu chuyện trong bộ phim Cast Away hồi năm 2000 do Tom Hanks thủ vai chính.

Theo giáo sư này, chú cún Bella trên thuyền cũng giúp ích rất nhiều cho chủ nhân, đó là sự khác biệt. Sống nhiều ngày trên biển phải có một tinh thần tích cực, ngoài ra cần có kế hoạch chia khẩu phần nước, thức ăn hợp lý.

Giáo sư Mike Tipton cho rằng, Tim Shaddock phải từ từ quay lại với chế độ ăn bình thường và cần được theo dõi trong vài tháng.