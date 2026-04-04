Bé gái người Mông ở Sơn La gây sốt vì gương mặt xinh đẹp

Theo Thy Mây (sống ở Hà Nội), bức ảnh bé gái người Mông được cô cùng nhóm bạn thực hiện hồi tháng 3 trong chuyến du lịch tới Tà Xùa (Sơn La).

Lần đó, khi đi bộ xuống bản, cô bất ngờ bắt gặp nhóm các em bé người Mông đang ngồi vui đùa trò chuyện. Một cô bé ngồi trong nhóm với đôi mắt long lanh, nụ cười hồn nhiên và mái tóc đen láy như điểm sáng giữa núi rừng, khiến mọi người trong nhóm Thy Mây đều bất giác dừng lại.

Nét đẹp trong trẻo tinh khôi của bé gái người Mông (Ảnh: Nguyễn Văn Thạch).

"Tôi là một thợ trang điểm nên ngay khi nhìn thấy gương mặt cuốn hút của cô bé, tôi đã muốn được lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này", Thy Mây kể.

May mắn, trong chuyến đi của Thy Mây lần đó có cả nhiếp ảnh gia, cả nhóm đã ngỏ ý mời cô bé người Mông trở thành nhân vật cho bộ ảnh ngẫu hứng.

Bộ ảnh được thực hiện trong một quán cà phê ở Tà Xùa (Ảnh: Nguyễn Văn Thạch).

Qua hỏi chuyện, em bé người Mông cho biết có tên Mí Chứ, 12 tuổi, hiện vẫn đi học. Mây cùng nhóm bạn đã xin phép người thân và nhận được sự đồng ý từ gia đình của em.

Những bức ảnh được chụp trong khoảng 30 phút (Ảnh: Nguyễn Văn Thạch).

Trong bộ ảnh, Mí Chứ mặc bộ trang phục truyền thống và đeo khăn của người Mông. Đây đều là những món đồ được chính tay người mẹ thêu tặng.

Thy Mây cho biết, quá trình trang điểm chỉ hết khoảng 15 phút và 30 phút dành cho việc chụp hình. Tuy là lần đầu tạo dáng trước ống kính, cô bé người Mông rất thông minh, nhạy bén nên phối hợp khá trơn tru với ê-kíp.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi, nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Thạch kịp ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc tinh khôi nhất.

Cô bé có đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi thẳng cùng phần tóc mái thưa buông nhẹ trước trán, kết hợp với chiếc khăn truyền thống của người Mông, càng nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của con gái vùng cao.

Sau khi chia sẻ bức hình lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm, cả nhóm rất bất ngờ khi bộ ảnh nhận về lượng tương tác cao với hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.

Trong đó, không ít ý kiến bày tỏ, bức ảnh chính là động lực khiến họ muốn tới Tà Xùa vào ngày gần nhất.

"Bộ hình có nhiều điểm rất ấn tượng. Người trang điểm chỉ tô vẽ vừa đủ nên vẫn giữ trọn vẹn sự mộc mạc vốn có. Ngoài ra, tay nghề người chụp cũng có hồn, nắm bắt đúng khoảnh khắc đắt giá của nhân vật", tài khoản có tên Minh Quân bình luận.

Bên cạnh đó, không ít tài khoản của người nước ngoài cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi nét đẹp của những người con gái ở vùng cao tại Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thy Mây cho biết chuyến đi Tà Xùa lần này để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Ngoài cơ duyên được gặp cô bé người Mông, nhóm du khách Hà Nội thấy ấn tượng bởi phong cảnh, thiên nhiên khoáng đạt và con người hồn hậu vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng. Đó là lý do khiến cô vẫn muốn quay lại đây thêm nhiều lần.

Trước đó từng có bức ảnh về các bé gái sống ở vùng cao của Việt Nam gây sốt cộng đồng bởi nét đẹp mộc mạc duyên dáng như những đóa hoa nở giữa núi rừng.

Tháng 8/2021, hình ảnh một bé gái ở Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) qua ống kính của nhiếp ảnh gia Xuân Quý nhận được sự quan tâm cùng nhiều lời khen ngợi.

Bức ảnh gây sốt về một em bé vùng cao ở Hà Giang cũ (Ảnh: Xuân Quý).

Đó là khoảnh khắc bé gái khoảng 13-14 tuổi, bế em trai trong vòng tay, nở nụ cười chúm chím. Gương mặt của bé gái tuy mộc mạc với mái tóc còn rối bời, vẫn không "dìm" nổi nhan sắc cuốn hút.

Nhiếp ảnh gia cho biết, bức ảnh được anh chụp tại dốc Thẩm Mã trong hành trình khám phá Hà Giang cũ kéo dài 45 ngày. Ngay lập tức, bức hình nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Đa số đều thể hiện sự yêu mến trước nét đẹp, sự hồn nhiên của những em bé vùng cao.