Ngắm loạt tác phẩm xăm kín lưng, chân tại lễ hội xăm hình lớn nhất miền Bắc

Vietnam Ink Festival (VNIF) là lễ hội xăm hình nghệ thuật đầu tiên của miền Bắc, được tổ chức lần đầu vào năm 2016 với tên gọi Hanoi Ink Fes. Năm nay, sự kiện quy tụ hàng trăm nghệ sĩ đến từ Việt Nam và 20 quốc gia trên thế giới tranh tài tại 21 hạng mục thi.

Ở mỗi gian hàng, các nghệ sĩ tất bật chuẩn bị mực, kim xăm, màu... để thực hiện tác phẩm dự thi trên da người mẫu. Các vị trí xăm hình chủ yếu là trên lưng, chân, tay.

Các tác phẩm độc đáo tại lễ hội xăm hình lớn nhất miền Bắc (Thực hiện: Thu Thảo).

Các hình xăm được lên ý tưởng và phác thảo trên máy tính bảng từ trước. Ở sự kiện, các nghệ sĩ có tối đa 8 tiếng/ngày để hoàn thiện tác phẩm tại chỗ.

Người mẫu được xăm trực tiếp lên da không có thuốc tê. Với những vùng da mỏng và kích thước hình xăm lớn, họ đeo tai nghe nghe nhạc hoặc lướt mạng xã hội để quên đi cảm giác đau đớn.

Bên cạnh làm bài thi tại chỗ, thí sinh cũng có thể mang tác phẩm đã hoàn thiện từ nhà của mình đến để ban giám khảo chấm điểm.

Cuộc thi sẽ tìm ra người chiến thắng của những hạng mục như Tả thực, Phong cách châu Á, Phong cách Việt, Best new artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc), Best of Day (Tác phẩm xuất sắc trong ngày), Best of Show (Tác phẩm xuất sắc của lễ hội)...

Xăm hình đang dần trở nên phổ biến và được công chúng đặc biệt là giới trẻ yêu thích. Bởi vậy, đông đảo khán giả đã tới để chiêm ngưỡng, trải nghiệm loại hình nghệ thuật độc đáo.

Gian hàng của các nghệ sĩ nổi tiếng, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thu hút nhiều người theo dõi, chụp ảnh.

Phạm Bình (SN 1997) bén duyên với xăm nghệ thuật 10 năm nay và theo đuổi phong cách siêu thực. Anh vượt quãng đường hơn 1.700km từ TPHCM ra Hà Nội để tham dự sự kiện.

Anh Bình mang đến hình xăm về thành phố viễn tưởng với một số điểm nhấn thú vị là hình cáo và heo cách điệu. Tác phẩm được thực hiện trên chân của người mẫu nữ, dự kiến hoàn thành trong vòng hơn 10 tiếng.

Gian hàng của anh Phan Thành Duy (nghệ danh Gấu đen) - nghệ sĩ xăm hình theo phong cách siêu thực, có 16 năm kinh nghiệm trong nghề - là một trong những khu vực thu hút nhiều khán giả tham quan nhất.

Đến với sự kiện lần này, anh Duy cùng 5 nghệ sĩ thuộc thế hệ đầu của làng xăm Việt là Nam Phong, Trung Kiên, Khương Duy, Quốc Hoàn, Quang Phạm cùng thực hiện tác phẩm về văn hóa Hà Nội.

Hình xăm kín lưng người mẫu gồm có rồng Việt Nam, Khuê Văn Các, mặt trăng, hoa sen, sóng nước xuất hiện trong những bức tranh cổ của người Việt. Mỗi nghệ sĩ thiết kế một hình và cùng tạo nên tổng thể.

"Chúng tôi yêu hình xăm và mong muốn truyền tải thông điệp văn hóa qua những hình vẽ", anh Duy cho biết.

Nhóm dự định xăm trong 3 ngày liên tiếp. Mỗi hôm, các nghệ sĩ làm việc 5 tiếng và tham dự hạng mục Best of Day của ngày thứ 3.

Sức hút của Lễ hội xăm hình nghệ thuật Việt Nam 2024 cũng được hâm nóng bởi các nghệ sĩ quốc tế đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Philippines, Australia, Nga… Khu vực có người nước ngoài tham dự đều tập trung khán giả theo dõi.

Nghệ sĩ Ricks Capoyan (đến từ Philippines) - có 7 năm kinh nghiệm theo đuổi phong cách xăm hình siêu tả thực - đang tỉ mẩn đi từng đường kim trên da của người mẫu. Gần đây, anh thắng 2 giải nhì hạng mục Best of Show (Tác phẩm xuất sắc nhất) năm 2023 và 2024 của cuộc thi Savage Ink International.

Sự tập trung, tỉ mỉ của các nghệ sĩ trong từng nét vẽ là yếu tố quan trọng để tạo nên những tác phẩm ấn tượng.

Nổi bật với mái tóc màu bạch kim, Ilia Orlovsky (26 tuổi, đến từ Nga) chăm chú hoàn thiện tác phẩm theo phong cách anime (hoạt hình Nhật Bản) để kịp dự thi vào cuối chiều. Có 2 năm kinh nghiệm, anh là nghệ sĩ xăm hình khá nổi tiếng ở Nha Trang với hơn 5.000 người theo dõi trên Instagram.

"Tôi sinh sống và làm việc ở Nha Trang được 2 năm. Tôi yêu thích văn hóa châu Á và trong xăm hình, tôi thường sử dụng những đường kẻ tối, màu sắc tươi sáng, nét phác thảo đậm", anh cho biết.

Nằm trên bàn xăm, Ivan (23 tuổi, đến từ Nga) - làm việc ở một trường tư tại Hà Nội - chịu đau 6 tiếng để Ilia hoàn thành tác phẩm dự thi. Yêu thích phong cách xăm hình của nam nghệ sĩ đồng hương nên khi được ngỏ ý mời làm người mẫu, anh lập tức đồng ý.

"Tôi có một số hình xăm trên lưng, tay nên khá quen với cảm giác kim đi trên da. Đây là hình xăm màu đầu tiên của tôi. Tôi hy vọng anh bạn của mình sẽ giành thành tích tốt ở cuộc thi này", chàng trai bày tỏ.

Anh Phạm Minh Tuấn - Trưởng ban tổ chức VNIF 2024 - cho biết, sự kiện năm nay có tới 70% nghệ sĩ quốc tế tham dự, còn lại là nghệ sĩ Việt Nam.

"Đây là lần đầu tiên một sự kiện xăm hình nghệ thuật ở Việt Nam có số lượng nghệ sĩ quốc tế tham gia đông đảo đến vậy. Chúng tôi rất vui vì các nghệ sĩ nước ngoài có thể hiểu hơn về Việt Nam qua bộ môn xăm hình", anh chia sẻ.

Mỗi ngày, ban giám khảo gồm các nghệ sĩ nổi tiếng và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề tập trung chấm thi để lựa chọn ra các tác phẩm xăm nghệ thuật giành giải thưởng.

Theo đánh giá của anh Phạm Minh Tuấn, các nghệ sĩ đi thi đấu năm nay đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tác phẩm, có hình mất cả tháng đến hàng năm để hoàn thiện nên chất lượng rất cao. Với 21 hạng mục dự thi, các nghệ sĩ có thể thỏa sức thể hiện tài năng ở thể loại mình yêu thích.

"Hiện nay, nhiều người nhìn nhận xăm hình giống như một món trang sức, không phải cá tính mà là sở thích. Thái độ của công chúng là đón nhận, hiểu nhiều về hình xăm, lựa chọn nghệ sĩ kỹ lưỡng, phong cách mình muốn", anh nói.