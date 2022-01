Năm vị thần bảo hộ - từ thần thoại đến điểm tựa niềm tin của người Á Đông

Năm vị thần bảo hộ trong thần thoại Á Đông

Kỳ Lân (Kirin)

Theo các nghiên cứu khảo cổ học, sư tử đá xuất hiện khoảng 3000 năm trước, bắt nguồn từ người Ba Tư, khi du nhập vào các nước phương Đông thì được gọi là Kỳ Lân. Đến năm 552, Kỳ Lân theo chân Phật giáo truyền vào Nhật Bản, được gọi là Kirin và trở thành sinh vật linh thiêng bậc nhất với quyền lực xếp hàng đầu. Kỳ Lân được xem là loài thú cát tường và nhân đức. Theo đà truyền bá mạnh mẽ văn hóa Khổng giáo, người Nhật vô cùng tín nhiệm khi biết Kỳ Lân chính là hiện thân của Đức Khổng Tử. Vì thế, người dân tin rằng Kỳ Lân là hóa thân của thiện lương và mỹ đức, tượng trưng cho thánh nhân.

Kim Long (Tatsu)

Trong thần thoại phương Đông, Rồng chính là biểu tượng cho sự cao quý tốt đẹp, uy quyền của hoàng gia, thăng hoa và thịnh vượng. Bên cạnh đó, Rồng còn là biểu tượng nguồn gốc dân tộc. Người Việt xưa tự hào mình là "Con Rồng Cháu Tiên". Trong văn hóa Nhật Bản, Rồng trấn giữ phía Đông; tại đền Kiyomizu-dera nằm ở phía đông thành Kyoto, người ta dựng một bức tượng Rồng ngay lối vào và tổ chức lễ hội hằng năm, nhằm tôn vinh vị thần thú hộ mệnh.

Thần Kim Long.

Chu Tước (Suzaku)

Trong Sử Ký - Thiên Quan Thư, Chu Tước là linh vật thiêng liêng có hình tượng chim sẻ (tước), có màu đỏ (chu) là màu của hành Hỏa. Chu Tước đại diện hướng Nam. Những người sống hòa ái giữa đời, biết hy sinh thân mình, sẵn sàng cứu giúp muôn loài thì khi gặp nguy nan, bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng có thể cầu nguyện với vị thần này để xin trợ duyên giải nạn. Người được Chu Tước bảo hộ sẽ có dòng khí lực ấm áp, dễ chịu, luôn hoan hỷ với mọi người xung quanh, từ tâm cũng phát khởi mạnh mẽ.

Kim Quy (Kame)

Quy nghĩa là Rùa và là loài vật duy nhất có thật trong Tứ Linh, được người dân châu Á tôn thờ từ thời cổ đại. Ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Rùa là biểu tượng cho vũ trụ. Nguyên nhân là các nền văn hóa phương Đông có chung quan niệm trời tròn đất vuông. Trong sự liên tưởng nguyên thủy, thần Kim Quy có chiếc mai hình vòm trên lưng, biểu tượng cho trời, mặt phẳng dưới bụng biểu tượng cho đất. Ngoài ra, trong suốt cuộc đời, Rùa đã chứng kiến nhiều điều diễn ra trên thế giới này nên thần Kim Quy là biểu tượng cho sự trường thọ và uyên bác. Mai Rùa rất chắc chắn nên còn mang ý nghĩa của sự che chở, bảo hộ, vì thế trong tín ngưỡng Nhật Bản, Kim Quy điều khiển nguyên tố nước và trấn giữ ở phía Bắc cung điện Kyoto.

Hoàng Hổ (Tora)

Với thân hình to khỏe, dũng mãnh, uy nghiêm và đặc biệt những vạch trên trán vẽ thành chữ "vương", Hổ được tôn là Chúa Sơn Lâm. Hổ được tôn sùng, thần thánh hóa ở một số quốc gia châu Á. Trong văn hóa Nhật Bản, Hoàng Hổ được xem như thần bảo hộ phương Tây, vị thần linh thiêng thường được thờ phụng và song hành với Rồng như cặp bổ trợ lẫn nhau. Hổ là một trong 12 con giáp theo tín ngưỡng dân gian và là linh vật của năm Nhâm Dần 2022. Hổ mang nguyên khí Kim là cát khí đem lại sự may mắn về công danh, học hành thi cử và sự tăng tiến trong sự nghiệp.

Thần Hoàng Hổ.

