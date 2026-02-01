Mỹ: Người phụ nữ bất ngờ phát hiện “bầu ngực thứ ba” sau khi sinh

Jasmine Mamiya cho biết, trong thời gian phục hồi tại bệnh viện sau khi sinh con, cô bất ngờ được chuyên viên tư vấn cho con bú thông báo rằng mình có thêm một bầu ngực phụ.

“Cô ấy nói rất tự nhiên rằng tôi có thêm một núm vú ở vùng nách, như thể đó là chuyện bình thường lắm vậy”, Mamiya kể lại.

Ban đầu, người mẹ hai con nghĩ rằng đốm da sẫm màu dưới nách chỉ là một mẩu da thừa bình thường. Tuy nhiên, chuyên viên y tế giải thích rằng trong thai kỳ, một số phụ nữ có thể phát triển thêm mô tuyến vú dọc theo cái gọi là “đường sữa”.

Cơ thể người phụ nữ có sự thay đổi lớn khi vừa sinh con thứ hai (Ảnh: New York Post).

Theo các bác sĩ, “đường sữa” là một dải mô kéo dài dọc hai bên cơ thể, từ vùng nách xuống tới bẹn. Khi còn trong bụng mẹ, tất cả thai nhi đều có dải mô này. Phần lớn trường hợp, nó sẽ tiêu biến hoàn toàn trước khi sinh, nhưng ở một số người, lượng nhỏ mô vẫn còn tồn tại trong cơ thể mà không gây ra biểu hiện gì.

Khi mang thai, sự thay đổi hormone kích thích các mô tuyến vú phát triển để chuẩn bị cho việc tiết sữa. Những mô còn sót lại trên “đường sữa” vì có cấu trúc tương tự mô ngực nên cũng có thể sưng lên, thậm chí hình thành núm vú phụ. Theo y học, trong một số trường hợp, mô ngực phụ có thể tiết sữa.

Trước đó, Mamiya đã nghi ngờ mình có mô ngực dư khi nhận thấy một vùng dưới nách to lên bất thường và sẫm màu hơn - khá giống với sự thay đổi màu sắc của núm vú và quầng vú khi mang thai. Tuy nhiên, cô không ngờ khu vực này lại phát triển rõ rệt, trông giống như một bầu ngực nhỏ.

Video chia sẻ trải nghiệm của Mamiya nhanh chóng thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên, tò mò, thậm chí xin được xem bầu ngực đặc biệt này.

Mô ngực phụ của Mamiya sau khi sinh con (Ảnh: New York Post).

Mamiya cho biết khối mô này nằm gọn trong vùng nách, chỉ dễ nhận thấy khi cô giơ tay lên. Đây cũng là vị trí phổ biến nhất của mô tuyến vú phụ.

Mamiya không có ý định thử khả năng tiết sữa của mô này. Song, nếu việc cho con bú hoặc hút sữa bị gián đoạn quá lâu, vùng mô dưới nách cũng có thể sưng đau, buộc cô phải duy trì lịch cho bú đều đặn, kết hợp chườm nóng - lạnh để giảm khó chịu.

Các chuyên gia cho biết sau sinh, khi hormone thai kỳ giảm dần, mô ngực phụ ở một số phụ nữ có thể xẹp bớt. Tuy nhiên, phần da bị giãn và mô mỡ thường không hoàn toàn trở lại như trước.

Với Mamiya, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn bầu ngực phụ, giải pháp duy nhất là phẫu thuật. Cô cho biết sẽ chỉ cân nhắc việc này sau khi đã sinh đủ số con mong muốn.

“Thành thật mà nói, đây không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với cơ thể phụ nữ sau sinh”, Mamiya chia sẻ. Cô cho biết lý do đăng video là để nói về những thay đổi cơ thể ít khi được nhắc đến, nhằm giúp các bà mẹ khác không cảm thấy hoang mang hay đơn độc.

Dưới video của Mamiya, nhiều phụ nữ cũng để lại bình luận cho biết họ từng trải qua những thay đổi tương tự sau sinh.

“Có rất nhiều điều liên quan đến cơ thể phụ nữ chưa được nói tới và chưa được nghiên cứu đầy đủ. Việc chia sẻ trải nghiệm một cách trung thực, cởi mở giúp chúng ta hiểu và chấp nhận cơ thể mình nhiều hơn”, Mamiya nói.