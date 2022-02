Muối Hunza và câu chuyện về muối hồng Himalaya

Sản phẩm muối hồng Himalaya được bán rộng khắp nước Mỹ qua các chuỗi bán lẻ truyền thống như Walmart, Whole Foods và cũng dẫn đầu về doanh số trong mảng gia vị trên trang bán lẻ lớn nhất thế giới, Amazon. Từ năm 2019 trở lại đây, muối hồng Himalaya cũng bắt đầu dần xuất hiện tại Việt Nam dưới hình thức phối trộn với các nguyên phụ liệu truyền thống để tạo ra một sản phẩm gia vị mang màu sắc và đặc tính riêng biệt so với muối biển thông thường. Muối hồng Himalaya được khai thác chính từ mỏ muối Khewra, nằm gần dãy Himalaya ở Pakistan. Mỏ muối Khewra là một trong những mỏ muối lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Muối hồng Himalaya được "thu hoạch" từ mỏ này được cho là đã được hình thành từ hàng triệu năm trước từ sự bốc hơi của các nguồn nước cổ xưa.

Khoảng vài năm gần đây, xu hướng sử dụng muối hồng Himalaya làm gia vị chấm thức ăn đã trở lên phổ biến và được nhiều người ưa thích sử dụng hơn. Những ông lớn của ngành gia vị như Chinsu, DHFood, P&Q cũng cho ra mắt hàng loạt những sản phẩm chấm sử dụng muối hồng Himalaya làm nguyên liệu chính. Vậy vì đâu, mà loại muối nhập khẩu từ Pakistan này lại lần lượt xuất hiện trên các quầy kệ tại các siêu thị và len lỏi vào trong đời sống ẩm thực của người dân Việt Nam?

Muối hồng Himalaya được hình thành từ cách đây cả triệu năm và chủ yếu được khai thác ở Pakistan. Muối Himalaya không chỉ có màu hồng mà cả màu trắng tinh, hồng phớt nhẹ do những đặc thù về thành phần khoáng chất khác nhau. Trong số đó, loại muối có màu hồng vẫn được biết đến cái tên muối hồng Himalaya là được dùng phổ biến hơn cả với hai kích thước chính là hạt to và hạt mịn. Các mỏ muối đầu tiên được phát hiện vào năm 326 TCN, khi Alexander Đại đế và binh sĩ của ông dừng quân nghỉ ngơi ở vùng Khewra (bây giờ là Bắc Pakistan).

Một vài thành viên trong nhóm ghi ngựa đã cảm thấy vị mặn trên những vách đá. Những thế kỉ sau đó, hoàng đế Mughal Jalaluddin Muhammad Akbar đã giới thiệu những mỏ đá này thành loại muối tiêu chuẩn ở Khewra. Các nhà khoa học tin rằng vào khoảng thời gian trước đó, muối Himalaya đã được khai thác với số lượng nhỏ để phục vụ nhu cầu của cộng đồng địa phương và tới triều đại của Hoàng đế Akbar, loại muối hồng giàu khoáng chất này đã trở thành một mặt hàng được giao dịch.

Muối hồng Himalaya được nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là dạng mịn. Muối hạt mịn thường được trộn kèm với ớt Huế hoặc tiêu Phú Quốc hay ô mai, chẩm chéo để tạo ra những gia vị đặc thù riêng cho từng mục đích chấm bao gồm từ chấm hoa quả, thịt luộc, hải sản… và phù hợp với thói quen sử dụng phụ gia của người Việt. So với muối thường, muối hồng Himalaya Hunza chứa nhiều khoáng chất hơn với 84 khoáng chất so với chỉ 4 khoáng chất ở muối biển bao gồm từ: Canxi, Magie, kẽm.... Thực tế nó cũng giống như các loại muối thông thường mang vị mặn đặc trưng, nhưng nó mang lại giá trị dinh dưỡng tốt hơn do chứa nhiều thành phần dưỡng chất đã kể trên. Ngoài là gia vị để nêm nến các món ăn để trở nên ngon hơn thì muối còn các tác dụng đối với sức khỏe bởi vì thế nó được lựa chọn hàng ngày. Với những công dụng, lợi ích đã được nêu trên thì muối hồng đã từng bước chinh phục được những bà nội trợ khó tính và đã nhận tin tưởng sử dụng.

Có nên thay thế hoàn toàn muối thường?

Câu hỏi được rất nhiều bà nội trợ đặt ra khi tiếp xúc với muối hồng Himalaya, liệu có nên thay thế hoàn toàn muối thường hay không? Cùng với những giá trị cho sức khỏe mà muối Himalaya mang lại, bạn có thể sử dụng thay thế muối thường. Tuy nhiên giá thành của mỗi kg muối hồng Himalaya vẫn còn cao so với muối thường, nên việc sử dụng không phải quá phổ biến trong hầu hết các gia đình. Đối với những người được chăm sóc đặc biệt, có sự khuyến cáo của bác sĩ hoặc cơ sở y tế, để điều trị một số bệnh, có thể muối hồng Himalaya được sử dụng thay thế vì muối chứa hàm lượng iot vừa phải không gây ra hiện tượng cường giáp ở người cao tuổi.

Muối hồng Himalaya có nhược điểm gì không?

Là một loại muối dần phổ biến trong các gian bếp và có nhiều băn khoăn đặt ra về những vấn đề của chúng với sức khỏe. Đến hiện tại chưa có những nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng của muối và các tác dụng phụ. Hiện tại nhược điểm lớn nhất của muối là giá thành cao và chưa được người dùng biết đến nhiều, việc nhập khẩu muối vẫn còn khó khăn do vướng về các quy định chỉ tiêu của muối Việt nên vẫn chưa thực sự là giải pháp thay thế hoàn toàn muối thường được.

Dù chưa thực sự phổ biến như ở các quốc gia Mỹ hay Anh, Pháp nhưng muối hồng đã xuất hiện nhiều hơn với các sản phẩm có sự phối trộn cho phù hợp với gu ẩm thực Việt. Muối hồng Himalaya Hunza còn được những người theo chế độ ăn thực dưỡng tin dùng vì nó được coi là tinh khiết hơn cả về mặt khoa học lẫn có chút tâm lý khi sử dụng. Muối hồng hạt to còn được dùng để chườm đau cổ vai gáy, súc họng và là một trong những phương pháp bảo vệ sức khỏe trước đại dịch Covid 19. Trong xu hướng dùng sản phẩm sạch thì muối hồng Himalaya Hunza bộ 3 vị là một cái tên không thể thiếu trong các gian bếp của những quý bà nội trợ sành điệu và hiện đại. Sản phẩm hiện đang được bán rộng khắp từ hệ thống siêu thị Vinmart, hệ thống siêu thị Hapro, Satra, Bách Hóa Xanh tới các kênh thương mại điện tử như Tiki, Shopee và trang Fanpage chính thức muối hồng Himalaya P&Q.