Món quà cho đấng sinh thành dịp Vu lan

Lo "của để dành" cho cha mẹ

"Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ...", nước mắt chị Nguyễn Hoài Thanh, TPHCM, lăn dài trên má. Thương cha mẹ là vậy song mùa Vu Lan năm nay chị Thanh thấy lòng nhẹ nhàng hơn vì 2 chị em chị đã mua được món quà ý nghĩa tặng cha mẹ, đó là 2 phần đất sinh phần dành tặng cha mẹ.

Chị Thanh cho hay: "Ông bà tần tảo nuôi con cái cả đời rồi, giờ già chẳng cần gì hơn là được vui cùng con cháu. Để trọn chữ hiếu với đấng sinh thành, tôi và em gái cùng nhau mua 2 phần mộ để sẵn dành tặng ông bà khi nằm xuống vì sinh lão bệnh tử không biết đâu mà lần. Ban đầu, chị em tôi ngại ông bà sẽ giận vì ông bà đang sống khỏe mạnh mà chưa gì đã lo chuyện hậu sự sau này. Tuy nhiên, chúng tôi tiết lộ bí mật này thì ông bà rất mừng và cảm thấy an tâm vì biết được bến đỗ cuối đời ở đâu rồi".

Thân nhân các chư hương linh đang được an táng tại Hoa viên Bình An dự đại lễ Vu lan (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Không ái ngại chuyện lo sẵn cho thời điểm "về bên kia thế giới", bà Hoàng Thị Lan, 65 tuổi, Đồng Nai, đã trích một phần số tiền dành dụm từ lương hưu hàng tháng để mua trước cho mình một phần mộ.

"Ba tụi nhỏ mất lâu rồi và tôi đã đưa về với ông bà ở ngoài quê. Còn tôi, tôi nghĩ dương sao, âm vậy, đất lành thì chim đậu, khi mất đi mà gần con, gần cháu vẫn an tâm và vui vẻ hơn nên tôi không mong muốn về quê sum họp cùng các cụ. Tôi đã tự lo cho mình một phần mộ sau này. Việc này đơn giản vừa để yên tâm vừa khỏi thêm gánh nặng cho con cháu", bà Lan chia sẻ.

Đền Trình tại Hoa viên Bình An (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Điểm ngắm cảnh nghỉ ngơi thư giãn tại hoa viên (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Lựa chọn cho sự an nghỉ

Nhu cầu tìm kiếm nơi an nghỉ cho người thân khi đã khuất luôn là mong muốn của mỗi gia đình. Với quy luật sinh tử không thể tránh khỏi, khi đời sống càng cao, nhiều người sẵn sàng chi trả số tiền lớn để tìm nơi an nghỉ có phong thủy tốt cho người thân đã khuất.

Toàn cảnh Hoa viên Bình An (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Nhiều dự án bất động sản nghĩa trang xuất hiện giúp mọi người có nhiều sự lựa chọn. Thực tế, yếu tố phong thủy, cảnh quan, quan tâm chăm sóc, giá cả... được người dân đặt lên hàng đầu để so sánh và lựa chọn.

Nắm bắt nhu cầu này, đại diện Hoa viên Bình An cho biết nghĩa trang được quy hoạch quy mô, quản lý và vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và trở thành điểm đến không chỉ cho các nhà đầu tư mà cả người có nhu cầu thực.

Hoa viên Bình An đưa tiêu chuẩn cao cấp vào dịch vụ, mang lại trải nghiệm độc đáo, có thể kể đến công nghệ VR360, app "Công viên miền kí ức", đội ngũ kiến trúc sư chuyên môn cao, cảnh quan xanh mát, cung cấp xe đưa đón miễn phí, cúng lễ online và cúng tế vào các dịp lễ lớn hàng năm như thanh minh, Vu lan, cầu an…

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng tại Hoa viên Bình An đều sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời thân thiện và bảo vệ môi trường. Cảnh quan nơi đây cũng để lại ấn tượng trong lòng khách hàng bởi sự chăm chút tỉ mỉ từ không gian xanh đến kiến trúc mang đậm hơi thở truyền thống Á Đông như hồ cá Koi thơ mộng, đền uy nghiêm, đài phun nước, tượng Phật Thích Ca cùng hàng loạt tiểu cảnh đáng chú ý khác. Song song đó, khai thác thế mạnh về mộ gia tộc, Hoa viên Bình An cho phép chủ sở hữu tự thiết kế kiến trúc mộ phần theo sở thích.

Toàn cảnh Hoa viên Bình An (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Đại diện Hoa viên Bình An cũng cho biết phương châm của nghĩa trang là hướng về cội nguồn từ kiến trúc tổng thể đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Cán bộ công nhân viên Hoa viên Bình An tâm niệm phải chu toàn trong công tác phục vụ, phải xem người thân của khách hàng như người thân của chính mình, đem lại sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn ngôi nhà Hoa viên Bình An làm nơi an nghỉ cuối cùng cho thân nhân của mình.

Lễ Vu Lan 2023 tại chánh điện Hoa viên Bình An Vĩnh Nghiêm (Ảnh: Hoa viên Bình An).

