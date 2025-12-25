Mẹ đảm Hà Nội làm cây thông trái cây, ông già Noel từ thịt nguội tặng con

Cây thông Noel được “tỉa” từ kiên nhẫn

Chồng đi công tác xa, trong nhà chỉ còn ba mẹ con, chị Thủy không muốn Giáng sinh trôi qua lặng lẽ, nên đã bí mật chuẩn bị một “bữa tiệc trái cây” đặc biệt dành cho hai con.

Để hoàn thiện mâm tiệc Giáng sinh, chị Thủy dành gần 4 tiếng. Riêng cây thông làm từ hoa quả mất khoảng 3 tiếng, phần lớn thời gian là để tỉa từng bông hoa nhỏ từ trái cây.

“Lần đầu tôi làm kiểu tỉa hoa cầu kỳ như vậy nên mất nhiều thời gian. Tay còn cứng, phải ghì chặt dao nên làm xong tôi cũng bị đau tay”, chị kể.

Nguyên liệu mà chị sử dụng đều là những loại trái cây quen thuộc, dễ mua. Với cây thông Noel năm nay, chị chọn tông màu đỏ, vàng, xanh lá và hồng, tạo nên từ củ dền, dâu tây, việt quất, xoài, kiwi, ổi, nho… Những loại quả dễ thâm như chuối hay táo được hạn chế tối đa.

Ông già Noel từ thịt nguội và cây thông từ rau củ, trái cây của chị Thủy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Thủy, một mâm trái cây đẹp không nằm ở việc sử dụng thật nhiều loại quả. “Không phải lúc nào nhiều cũng là đẹp. Đôi khi chỉ cần vài loại, phối màu hài hòa là đủ ấn tượng”, chị chia sẻ kinh nghiệm.

Những bông hoa đầu tay chưa thật sự hoàn hảo, còn “nham nhở” theo lời chị Thủy, nhưng tất cả đều có thể sử dụng và gắn lên cây thông. “Đó là lần đầu tiên tôi tự tay tạo ra được những bông hoa từ trái cây, dù chưa đẹp lắm nhưng tôi rất vui”, chị nói.

Phần khung cây thông được chị Thủy làm từ xốp cắm hoa, gọt thành hình tháp, sau đó bọc kín bằng màng bọc thực phẩm để đảm bảo vệ sinh. Trái cây sau khi tỉa được cắm trực tiếp lên khuôn bằng tăm tre.

Xen giữa các bông hoa trái cây, chị điểm thêm vài nhánh rau húng để tạo cảm giác như tán lá thông, giúp tổng thể mềm mại và sinh động hơn.

“Khi nhìn tổng thể, tôi muốn cây thông có điểm nhấn chứ không bị rối mắt. Mỗi loại quả tôi tỉa thành nhiều kiểu hoa, kích cỡ khác nhau, nhưng vẫn giữ số lượng vừa phải”, chị Thủy nói.

Không chỉ có cây thông, chị còn làm thêm vòng nguyệt quế từ các loại quả tông xanh như kiwi, nho xanh, táo xanh, ổi, sau đó điểm xuyết sắc đỏ từ dâu tây và lựu. Mâm tiệc vì thế vừa mang không khí Giáng sinh, vừa giữ được sự nhẹ nhàng, thanh mát.

Cây thông từ ổi hồng chị Thủy vừa làm xong gần đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Thủy hoàn thành mâm tiệc khi hai con vẫn đang ở trường. “Lúc làm xong tôi thấy rất hài lòng và háo hức, chỉ mong nhanh tới giờ tan học để các con về cùng phá cỗ”, chị kể.

Khoảnh khắc hai đứa trẻ đứng trước mâm tiệc Giáng sinh là điều khiến chị thấy đáng giá nhất khi các bé đều thích cây thông Noel và không ngớt lời khen mẹ.

Ngoài trái cây, chị Thủy còn tạo hình ông già Noel từ thịt nguội và phô mai. Các chi tiết như mũ, râu, khuôn mặt được sắp xếp đơn giản nhưng dễ nhận diện. Việc kết hợp thực phẩm mặn giúp mâm tiệc của ba mẹ con phong phú hơn về hương vị.

Bữa cơm gia đình là điều quan trọng nhất

Hiện tại, gia đình chị Thủy chỉ có ba mẹ con sinh hoạt cùng nhau do chồng chị thường xuyên đi công tác xa. Em bé còn nhỏ, khá bám mẹ nên bữa cơm hằng ngày không quá cầu kỳ. “Tôi ưu tiên nấu những món con thích để con ăn ngon miệng, không phải ép ăn”, chị nói.

Với chị, mâm cơm gia đình cần tiện lợi, nhanh gọn và quan trọng nhất là mọi người thích ăn, ăn hết, không bỏ phí. Tuy vậy, là người yêu cái đẹp, chị luôn cố gắng bày biện món ăn gọn gàng, bắt mắt.

“Tôi thấy khi đồ ăn được sắp xếp đẹp thì dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng thích hơn. Ấn tượng ban đầu sẽ kích thích cảm giác thèm ăn, có thể vì thế mà khi ăn cũng thấy ngon hơn”, chị chia sẻ.

Những đĩa rau trộn nhiều màu sắc, những mâm trái cây được chị chuẩn bị không chỉ để ăn mà còn là cách chị truyền cho con thói quen ăn uống lành mạnh, gần gũi với hoa quả.

Những đĩa rau trộn đầy màu sắc giúp bữa ăn gia đình chị Thủy không bao giờ nhàm chán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Thủy, mỗi dịp lễ, tết, chị đều cố gắng làm điều gì đó cho các con, dù nhỏ thôi, để cả nhà được quây quần, gần gũi và yêu thương nhau. Giáng sinh với chị không chỉ là trang trí hay quà cáp, mà là dịp để tạo thêm ký ức cho con bằng chính đôi tay của người mẹ.

Chi phí cho mâm tiệc Giáng sinh năm nay dao động khoảng 400.000-500.000 đồng. “Không quá đắt, nhưng mang lại niềm vui rất lớn cho các con”, chị Thủy nói.

Cây thông từ trái cây của chị Thủy vào năm ngoái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều năm nay, chị thường tự tay làm mâm quả trong các dịp đặc biệt và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Những bài đăng về cây thông Noel làm từ hoa quả, rau củ, thịt nguội của chị nhận được hàng nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận khen ngợi, trở thành động lực để chị tiếp tục sáng tạo.