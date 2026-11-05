Cậu bé mê những con số từ năm 3 tuổi

Sau khi con trai cả Nguyễn Huy Quang Minh giành ngôi Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026, chị Nguyễn Thị Tranh không giấu được niềm vui và tự hào.

Minh hiện là học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình, sinh sống tại xã Đông Hưng (tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên).

Gia đình anh Thọ chị Tranh có 2 con trai, trong đó, Quang Minh là con trai cả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với người mẹ, thành tích của con là một dấu mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, điều khiến chị hạnh phúc hơn cả là Minh đang từng bước trưởng thành và có chính kiến về con đường mình muốn theo đuổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Tranh nhớ lại từ khoảng 3 tuổi, Minh đã đặc biệt yêu thích chữ cái và những con số. Cậu bé khá dễ nuôi, ngoan ngoãn, sớm bộc lộ tính tự giác và khả năng ghi nhớ tốt.

Mỗi lần được bố mẹ đưa đi chơi, Minh thường chọn những món đồ chơi lắp ghép liên quan đến chữ và số. Về nhà, cậu bé lại rủ bố mẹ cùng chơi, vừa lắp ghép vừa đặt ra nhiều câu hỏi. Nhờ khả năng ghi nhớ tốt, Minh nhanh chóng thuộc mặt chữ và các con số.

Đến khoảng 5 tuổi, Minh đã có thể đọc những nội dung đơn giản, đồng thời khiến bố mẹ bất ngờ khi ghi nhớ bảng cửu chương rất nhanh.

Trong một lần thấy anh họ học bảng nhân, cậu bé tò mò ngồi nhẩm theo. Sau đó, Minh liên tục hỏi lại và dần thuộc lòng.

Nhận thấy con có khả năng ghi nhớ và tư duy tốt, vợ chồng chị tạo điều kiện để Minh tìm hiểu những điều mình yêu thích, thay vì thúc ép con học trước chương trình.

Anh Nguyễn Huy Thọ - bố của Quang Minh - cho biết, hai vợ chồng luôn thống nhất quan điểm nuôi dạy con, không đặt nặng thành tích hay biến khả năng của con thành áp lực học tập.

Chị Tranh cho rằng việc hai vợ chồng cùng chung quan điểm nuôi dạy con rất quan trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Niềm say mê ấy tiếp tục được duy trì khi Minh bước vào tiểu học. Có những hôm học lớp 1, cậu bé mải mê đọc sách, truyện đến tận 23h. Thay vì phải nhắc con ngồi vào bàn học, bố mẹ lại phải giục Minh đi ngủ.

Theo chị Tranh, Minh có thể tự sắp xếp thời gian học tập, phần lớn động lực đến từ sự tò mò và ham tìm hiểu. Gia đình chỉ nhắc nhở khi cần thiết, không thường xuyên phải thúc giục hay kiểm soát việc học của con.

Năm lớp 2, Minh tham gia các sân chơi trí tuệ về Toán và giành giải Thám hoa ở cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi. Những kết quả ban đầu giúp gia đình nhận ra thế mạnh của con, nhưng hai vợ chồng không vì thế mà đặt ra kỳ vọng quá lớn.

Bố mẹ đồng hành, định hướng và rèn nếp sống

Trong gia đình, việc nuôi dạy Quang Minh được bố mẹ phân chia theo thế mạnh của mỗi người. Anh Thọ trực tiếp hướng dẫn, đồng hành cùng con trong học tập. Chị Tranh chú trọng định hướng, xây dựng nếp sinh hoạt.

Những năm tiểu học, anh Thọ thường dành thời gian kiểm tra kiến thức, cùng con giải quyết những vấn đề học tập và khuyến khích Minh phát huy khả năng tư duy. Khi con lớn hơn, họ để con tự sắp xếp thời gian và chịu trách nhiệm với việc học của mình.

Bên cạnh kiến thức, chị quan tâm đến việc hình thành nhân cách cho con. Hai vợ chồng thường kể Minh nghe những câu chuyện về người thành công, những tấm gương tốt trong cuộc sống, từ người thân, họ hàng đến những người xung quanh.

Khoảnh khắc ấm áp của đại gia đình vào một dịp quây quần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị, điều quan trọng không chỉ là giúp con nhận ra năng lực và thành quả của người khác, mà còn để con hiểu rằng trí tuệ cần đi cùng phẩm chất tốt. Một người muốn trở thành người có ích không thể chỉ dựa vào tài năng.

Người bố cho rằng, một trong những nguyên tắc quan trọng khi nuôi dạy con là coi con như một người bạn, không áp đặt suy nghĩ của người lớn mà cần lắng nghe để hiểu những điều con đang quan tâm.

Quan điểm ấy được hai vợ chồng duy trì cả khi Minh bước vào tuổi dậy thì. Với những vấn đề nhạy cảm, thay vì né tránh hoặc chỉ nhắc nhở, chị tìm mua sách có nội dung phù hợp để con tự đọc và tìm hiểu.

Nhờ vậy, Minh có thể thoải mái chia sẻ với bố mẹ về bạn bè, tình cảm và những vấn đề bản thân quan tâm. Những chủ đề khó nói không trở thành khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình.

Tất nhiên, quá trình trưởng thành của Minh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Chị Tranh cho biết con trai từng có giai đoạn thay đổi tâm lý, đôi khi phản ứng lại bố mẹ, nhất là vào năm lớp 8.

“Đó là năm con bước vào giai đoạn dậy thì. Có lần con ứng xử chưa đúng mực khiến tôi không hài lòng, đến mức từng cầm roi dọa đuổi theo.

Sau đó, chúng tôi chọn cách trò chuyện, giải thích và tôn trọng suy nghĩ của con để con bình tĩnh lại. May mắn là chỉ sau vài tháng, Minh dần biết tự điều chỉnh và trở lại với tính cách điềm đạm vốn có”, chị Tranh nhớ lại.

Sau cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Minh có cơ hội được học tập ở nước ngoài. Đây cũng là mong muốn của bố mẹ từ nhiều năm qua.

Tuy nhiên, Minh cho biết muốn dành thêm thời gian học tập trong nước, trước khi nghĩ tới chuyện xa hơn. Dù đã trao đổi với con, hai vợ chồng vẫn tôn trọng cảm nhận và lựa chọn hiện tại của Minh.

Với người mẹ, thành tích không phải là đích đến duy nhất trong hành trình trưởng thành của con. Điều chị trân trọng hơn cả là chứng kiến con từng bước chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Bởi bố mẹ có thể mở ra những cánh cửa, chỉ cho con thấy nhiều hướng đi, nhưng không nhất thiết phải quyết định thay con sẽ bước qua cánh cửa nào.