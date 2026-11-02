Là thí sinh khởi đầu ấn tượng nhất trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sáng 1/11, Lý Thái Dương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) có thời điểm dẫn đầu với khoảng cách đáng kể so với các đối thủ.

Ngay từ phần thi Khởi động, Thái Dương đã cho thấy phong độ nổi bật. Trong lượt thi cá nhân, nam sinh liên tiếp trả lời đúng 5 câu hỏi thuộc các lĩnh vực toán học, vật lý, tiếng Anh và y học. Ở lượt thi chung, Dương tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy, liên tục giành quyền trả lời và ghi thêm điểm.

Thí sinh Lý Thái Dương tại trận chung kết Olympia 2026 (Ảnh: VTV).

Kết thúc phần thi đầu tiên, Thái Dương dẫn đầu với 85 điểm, hơn 5 điểm so với Đoàn Lê Anh Đức. Trong khi đó, Gia Bảo có 35 điểm, còn Nguyễn Huy Quang Minh mới giành được 10 điểm.

Sang phần Vượt chướng ngại vật, Thái Dương tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với 95 điểm. Dù không phải người giải được từ khóa, nam sinh vẫn có thêm điểm từ câu hỏi hàng ngang. Sau phần thi này, khoảng cách giữa các thí sinh được thu hẹp khi Anh Đức có 90 điểm, Gia Bảo 85 điểm và Quang Minh 20 điểm.

Ở phần Tăng tốc, cuộc đua trở nên gay cấn hơn. Thái Dương có thêm 50 điểm, nâng tổng điểm lên 145, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, Anh Đức bứt phá mạnh mẽ với 190 điểm, Gia Bảo đạt 155 điểm, còn Quang Minh có 130 điểm.

Bước vào phần Về đích, Thái Dương chọn gói câu hỏi trị giá 20-30-20 điểm. Ở câu đầu tiên về vị trí cảng Batsham được nhà khoa học Isaac Newton nhắc đến trong các quan sát thủy triều, nam sinh đưa ra đáp án Thụy Điển nhưng không chính xác Nguyễn Huy Quang Minh cũng trả lời sai, trước khi MC công bố đáp án cảng này ở TP Hải Phòng, Việt Nam.

Thái Dương chia sẻ phần thi Về đích của mình không suôn sẻ như mong muốn (Ảnh: VTV).

Ở câu hỏi tiếp theo bằng tiếng Anh về ngưỡng hàm lượng đường trong nước giải khát chịu thuế từ năm 2027, Thái Dương tiếp tục không đưa ra được đáp án đúng. Gia Bảo giành quyền trả lời và ghi thêm điểm.

Đến câu hỏi cuối cùng, Thái Dương chọn Ngôi sao Hy vọng với nội dung về loại DNA được sử dụng để xác định quan hệ huyết thống theo dòng mẹ trong công tác pháp y. Nam sinh trả lời sai, tạo cơ hội để Anh Đức giành điểm với đáp án DNA ty thể. Kết thúc lượt thi, Thái Dương còn 115 điểm.

Trong phần thi của Gia Bảo sau đó, Thái Dương tiếp tục có cơ hội ghi điểm khi biết đáp án câu hỏi về hiện tượng ngộ độc khí tại lò mổ là H2S. Tuy nhiên, nam sinh không kịp bấm chuông giành quyền trả lời.

Khép lại trận chung kết, Thái Dương đạt 105 điểm, xếp thứ tư. Dù không giành được thứ hạng như kỳ vọng, nam sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hùng Vương đã có màn khởi đầu nổi bật, từng dẫn đầu cuộc đua và cho thấy khả năng cạnh tranh trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chia sẻ với phóng viên sau trận chung kết, Lý Thái Dương cho biết em có nhiều tiếc nuối, đặc biệt ở phần thi Vượt chướng ngại vật khi không tận dụng được cơ hội để giải mã từ khóa.

Hơn 5.000 cổ động viên cổ vũ cho Lý Thái Dương từ điểm cầu tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Fanpage Trường THPT Chuyên Hùng Vương).

Theo Dương, em bước vào phần Khởi động với tâm lý hưng phấn và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, việc không giải được chướng ngại vật đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu, kéo theo sự thiếu tự tin ở phần Tăng tốc ngay sau đó.

Đến phần Về đích, sau khi giành được điểm từ câu hỏi trong lượt thi của Anh Đức, tâm lý của Dương dần ổn định hơn. Dù vậy, khi bước vào lượt thi của mình, mọi việc lại không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Nam sinh tiếc nuối vì chưa thể tận dụng tốt các cơ hội để cải thiện điểm số.

"Em xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã phụ lòng mong đợi, không thể mang vòng nguyệt quế về với Đất Tổ. Em cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và hơn 5.000 cổ động viên đã đến Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng tiếp sức cho em. Chứng kiến các bạn tập luyện vất vả suốt những ngày qua để cổ vũ mình trong trận chung kết, em thực sự trân trọng và xúc động. Em hy vọng những thí sinh tiếp theo của tỉnh Phú Thọ sẽ thi đấu tốt hơn và mang được vòng nguyệt quế về cho quê hương", Dương chia sẻ.

Khép lại hành trình Olympia 2026, Thái Dương cho biết sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, sau đó bắt tay vào ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ.