Mỗi sáng, anh Nguyễn Như Cây (SN 1990, xã Dương Hòa, Hà Nội) thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai con gái, sau đó đưa các bé đi học. Trở về anh đi chợ, dọn dẹp nhà, chăm sóc cây cối trong vườn, thu xếp những công việc cần thiết.

Buổi chiều, người đàn ông tiếp tục đón con, nấu cơm, nhắc các bé tắm rửa, học bài, chờ vợ đi làm trở về cùng ăn cơm. Hơn một năm qua, đó là nhịp sống thường ngày của anh Cây, người từng có thu nhập 30-40 triệu đồng/tháng nhưng quyết định nghỉ việc để trở thành hậu phương cho vợ và hai con.

Anh Cây quyết định nghỉ việc cách đây 1 năm để ở nhà nội trợ toàn thời gian cho vợ đi làm.

Nghỉ việc lương cao vì muốn gần con

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Cây cho hay, bản thân từng có thời gian sinh sống, làm việc tại Nhật Bản. Trở về Việt Nam năm 2015, anh lập gia đình với chị Thúy (SN 1993 người cùng quê).

Tận dụng vốn tiếng Nhật, về quê anh xin vào làm giáo viên, rồi phiên dịch, sau đó chuyển sang công việc liên quan đến đối ngoại, thường xuyên tiếp khách nước ngoài. Trong khi vợ anh mở trung tâm tiếng Anh gần nhà.

“Công việc của hai vợ chồng chúng tôi đều rất thuận lợi, thu nhập tốt”, anh Cây chia sẻ.

Khi sinh hai con gái sự cân bằng giữa công việc và chăm sóc các con trở nên khó khăn hơn. Vợ anh thường làm việc từ sáng đến khoảng 22h, trong khi anh hay đi công tác xa. Không ít lần, hai vợ chồng lúng túng vì không thể sắp xếp người đưa đón con hoặc đồng hành cùng các bé trong những sinh hoạt thường ngày.

Tình trạng này ngày càng xảy ra thường xuyên, khiến cả hai nhận ra gia đình cần có một người tạm gác sự nghiệp để chăm lo cho con cái.

“Tuổi thơ của các con chỉ có một lần, kiếm bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại nó”, anh Cây nói.

Sau nhiều lần bàn bạc, vợ anh đề nghị chồng nghỉ việc ở nhà chăm con, còn chị đảm nhận kinh tế gia đình. Với anh Cây, việc này không dễ dàng. Vốn yêu thích đi đây đi đó, thường xuyên giao tiếp và có công việc ổn định, anh không tránh khỏi những đắn đo khi nghĩ đến việc ở nhà để vợ nuôi.

“Thật lòng, ban đầu tôi không đồng ý vì sĩ diện của đàn ông”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, sau nhiều đêm cân nhắc, anh nhận thấy các con cần người trực tiếp chăm sóc, trong khi thu nhập của vợ cao hơn mình. Cuối cùng, anh quyết định lùi về hậu phương, dành thời gian chăm lo gia đình để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp.

Các bữa cơm trong gia đình đều do anh Cây chuẩn bị.

Sau khi quyết định nghỉ việc, anh Cây dành toàn bộ thời gian chăm lo gia đình, từ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa đến đưa đón hai con đi học. Trong khi đó, vợ anh tiếp tục công việc quản lý trung tâm tiếng Anh, đảm nhận vai trò trụ cột kinh tế, lo các khoản chi tiêu và trả nợ xây nhà.

Ở nhà toàn thời gian, những ngày đầu, người đàn ông 35 tuổi không tránh khỏi chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, do trước đó đã thường xuyên tham gia việc nhà, chăm sóc con nên anh nhanh chóng bắt nhịp với nhịp sống mới.

“Trước đây, vợ tôi bận quản lý trung tâm nên việc nấu cơm, chăm con tôi vẫn thường xuyên làm, chỉ là thời gian ít hơn vì còn công việc. Còn hiện nay, tôi có thể dành cả ngày cho những việc đó”, anh Cây cười nói.

Mỗi sáng, anh thức dậy chuẩn bị bữa ăn, đưa hai con đến trường rồi đi chợ, lựa chọn thực phẩm cho gia đình. Từ chỗ chỉ tranh thủ làm việc nhà khi có thời gian rảnh, anh dần thành thạo hơn, thậm chí còn biết cách mặc cả khi mua hàng.

“Các cô ở chợ còn khen tôi khéo mua”, anh vui vẻ kể.

Dù vậy, việc đảm nhận toàn bộ công việc gia đình cũng mang đến cho anh không ít thử thách. Anh Cây nhớ lại, thời gian đầu, mỗi khi con ốm, trong lúc vợ bận công việc, anh phải tự tìm hiểu cách chăm sóc, cho con uống thuốc. Khi hai bé đến tuổi đi học, việc kèm cặp, hướng dẫn con làm bài tập cũng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn.

Có những buổi tối, hai con mải chơi, anh phải nhắc nhở nhiều lần để các bé tập trung hoàn thành bài tập.

“Tôi có lúc nóng giận quát con, nhưng sau đó lại thương. Tôi nghĩ bố mẹ như thế nào thì con cái sẽ học theo như thế. Vì vậy, mình phải học cách điều chỉnh bản thân, kiên trì và đồng hành cùng các con”, anh chia sẻ.

Theo anh Cây, thay đổi rõ rệt nhất sau khi nghỉ việc là sự gắn bó giữa bố và hai cô con gái, 7 tuổi và 5 tuổi. Hai bé thường đợi bố lên giường mới chịu đi ngủ. Mỗi khi anh ra ngoài, các con cũng thường xuyên hỏi han, muốn biết bố đang ở đâu.

Anh Cây chăm sóc hai con gái.

Vượt qua định kiến, học cách kiên nhẫn cùng con

Quyết định nghỉ việc cũng đồng nghĩa gia đình anh Cây mất đi một nguồn thu nhập đáng kể. Trước đó, với mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng của anh, cộng thêm thu nhập từ trung tâm tiếng Anh của vợ, hai vợ chồng có điều kiện chi tiêu khá thoải mái, thường xuyên ăn ngoài, du lịch và mua sắm.

Khi chỉ còn một người đi làm, mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều phải được tính toán lại. Thay vì ra ngoài ăn uống, anh Cây chủ động vào bếp chuẩn bị các bữa ăn. Những chuyến du lịch cũng được cắt giảm, thay bằng khoảng thời gian cả nhà quây quần, trò chuyện trong khuôn viên căn nhà mới xây. Việc mua sắm không còn tùy hứng mà chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết.

“Bây giờ, chúng tôi tập làm quen với cuộc sống tiết kiệm hơn, nhưng vẫn thấy vui vì có nhiều thời gian ở nhà bên nhau”, anh chia sẻ.

Bên cạnh những thay đổi về kinh tế, việc trở thành người đàn ông ở nhà nội trợ toàn thời gian cũng khiến anh Cây không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò, lời bàn tán từ người xung quanh. Tuy nhiên, anh cho rằng điều quan trọng là vợ chồng hiểu và thống nhất với nhau về lựa chọn này, thay vì để định kiến xã hội chi phối.

“Ngay từ đầu, tôi đã xác định gạt sĩ diện và sự xấu hổ sang một bên, bởi xã hội bây giờ bình đẳng hơn. Không phải cứ đàn ông là phải gánh trách nhiệm kiếm tiền, còn việc chăm con, nấu ăn mặc nhiên thuộc về phụ nữ”, anh bày tỏ.

Theo anh, mỗi người đều có thế mạnh và điều kiện phát triển riêng. Khi công việc của vợ thuận lợi hơn, anh sẵn sàng lùi lại để chị tập trung phát triển sự nghiệp, thay vì mặc định người chồng phải là trụ cột kinh tế, còn người vợ phải hy sinh công việc để chăm lo gia đình.

Trước đây, anh thường xuyên giao tiếp, gặp gỡ bạn bè. Từ khi nghỉ việc, người đàn ông chủ động thu hẹp các mối quan hệ bên ngoài để dành thời gian cho vợ con. Anh cho rằng những người thực sự thân thiết sẽ hiểu và tôn trọng lựa chọn của mình. Với những ý kiến trái chiều, anh không muốn để chúng ảnh hưởng đến quyết định mà hai vợ chồng đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Với anh Cây, trách nhiệm của người cha không chỉ nằm ở việc kiếm tiền nuôi gia đình mà còn là sự hiện diện, quan tâm và đồng hành cùng con trong từng giai đoạn trưởng thành.

Dù nghỉ công việc toàn thời gian để chăm lo gia đình, anh Cây vẫn tìm cách tạo thêm thu nhập từ việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, phụ giúp vợ một khoản nhỏ. Các video anh đăng tải chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, từ chăm sóc con, nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa.

Thay vì đi du lịch xa, gia đình anh Cây quây quần trong khu vườn căn nhà mới xây.

“Chồng ở nhà, tôi yên tâm phát triển sự nghiệp”

Chia sẻ về quyết định của chồng, chị Thúy cho biết cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi kể từ khi anh Cây ở nhà toàn thời gian. Trước đây, cả hai đều bận rộn với công việc riêng, nhiều hôm trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Công việc của chồng thường kéo dài, kèm theo những cuộc gặp gỡ khiến anh về muộn, trong khi chị cũng dành phần lớn thời gian cho trung tâm tiếng Anh.

Điều khiến chị yên tâm nhất không đơn thuần là có người nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa mà còn là việc hai con được bố chăm sóc thường xuyên, có người đưa đón và đồng hành trong sinh hoạt hằng ngày.

“Mỗi lần đi làm về buổi tối, tôi thấy mấy bố con đang chơi với nhau ngoài sân, cơm canh thì anh đã nấu sẵn. Cả nhà lại ngồi ăn rồi cùng chơi trong khuôn viên vườn. Tôi cảm thấy không khí gia đình dễ chịu hơn, vợ chồng cũng hiểu nhau hơn”, chị chia sẻ.

Chị Thúy thừa nhận, ban đầu, bản thân cũng có suy nghĩ như nhiều phụ nữ khác, mong muốn chồng là người gánh vác kinh tế chính để mình được hỗ trợ, nâng đỡ. Tuy nhiên, qua những cuộc trò chuyện và quá trình cân nhắc, chị dần nhận ra điều quan trọng không nằm ở việc ai phải đảm nhận vai trò nào, mà là cả hai có thể phát huy thế mạnh, chia sẻ trách nhiệm và tạo điều kiện cho nhau phát triển.

Gia đình anh Cây hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Theo chị, việc chồng từ bỏ công việc có thu nhập ổn định để ở nhà cũng đi kèm những đánh đổi nhất định. Anh phải gác lại một phần sở thích, thu hẹp các mối quan hệ bên ngoài và dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc gia đình.

“Với tôi, anh là người đồng hành rất tuyệt vời. Những việc liên quan đến chuyên môn giảng dạy thì anh không thể làm thay, nhưng những công việc bên ngoài, những việc không tên mà tôi không có thời gian quán xuyến, anh đều hỗ trợ”, chị nói.

Sự san sẻ ấy giúp chị yên tâm hơn khi phát triển sự nghiệp, đồng thời có thêm thời gian dành cho bản thân. Chị cũng nhận thấy chồng ngày càng chủ động tìm hiểu tài liệu nuôi dạy con, dành thời gian trò chuyện và thể hiện tình cảm với các bé.

Từ trải nghiệm của gia đình mình, chị Thúy cho rằng việc phân chia vai trò giữa vợ và chồng không nhất thiết phải theo khuôn mẫu truyền thống mà cần dựa trên điều kiện, hoàn cảnh thực tế của mỗi gia đình.

“Nếu một người có năng lực kiếm tiền và công việc thuận lợi hơn ở một giai đoạn nào đó thì người ấy cứ phát huy, không nhất thiết phải là chồng hay vợ. Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình ấm êm, hạnh phúc”, chị bày tỏ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp