Máy tiệt trùng UV Fatzbaby tiêu diệt trên 99,9% vi khuẩn

Dân trí Sở hữu một chiếc máy tiệt trùng bình sữa với công nghệ UV hiện đại, được SGS chứng nhận có khả năng diệt khuẩn trên 99,9% như Fatzbaby sẽ giúp các mẹ bỉm sữa yên tâm hơn nhiều.

Khẳng định khả năng tiêu diệt trên 99,9% vi khuẩn được SGS chứng nhận

Mới đây, máy tiệt trùng UV Fatzbaby mà hai mẹ bỉm thông thái An Nguy và Sara Lưu "chọn mặt gửi vàng" đã được SGS chứng nhận có khả năng tiêu diệt trên 99,9% vi khuẩn thường gặp (**). Cụ thể, UV Fatzbaby (*) diệt gần sạch các vi khuẩn nguy hiểm như vi khuẩn tụ cầu, E.coli, nấm men, vi khuẩn Klebsiella Pneumoniae và trực khuẩn mủ xanh.

Những vi khuẩn trên chính là tác nhân gây ra các bệnh nguy hiểm cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Trẻ nhỏ với sức đề kháng non nớt sẽ dễ dàng bị các vi khuẩn này tấn công gây tiêu chảy, đau bụng, nôn ói, thậm chí tử vong do nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm màng não, viêm thực quản, viêm đường tiết niệu, nhiễm nấm candida, viêm màng trong tim, nhiễm trùng đường ruột.

Đơn vị mà Fatzbaby chọn kiểm định sản phẩm máy tiệt trùng bình sữa là công ty kiểm định độc lập SGS Việt Nam - thành viên của Tập đoàn SGS (Thụy Sỹ). SGS là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và thẩm tra chất lượng sản phẩm. Bởi kiểm định SGS được công nhận trên toàn thế giới nên các sản phẩm muốn đạt chứng nhận SGS phải trải qua quá trình thử nghiệm với các tiêu chuẩn vô cùng khắt khe.

Để đảm bảo khả năng tiệt trùng và tính bền bỉ của máy, Fatzbaby sử dụng bóng đèn UV do thương hiệu Philips sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu. Các dòng máy tiệt trùng UV trên của Fatzbaby không những có tính năng tiệt trùng trên 99,9% vi khuẩn mà còn có nhiều chức năng đa dạng, thiết kế đẹp mắt và sang trọng.

Tiệt trùng sạch sẽ, yên tâm con khỏe

Nếu thường xuyên theo dõi các "hot mom" như An Nguy, Sara Lưu, Mỹ Thuận, Trang Lou (gia đình Xoài Fam), Ly Jun, loveat1stshine, bạn sẽ thấy những mẹ bỉm nổi tiếng này đang dùng máy tiệt trùng UV Fatzbaby để để chăm sóc bé yêu nhà mình đấy.

Ngay khi có em bé Bay, An Nguy đã sắm rất nhiều máy móc của Fatzbaby như máy đun nước pha sữa, máy hút sữa, hâm sữa, làm ấm khăn ướt… để việc chăm con dễ dàng hơn. Trong số đó, nổi bật nhất là chiếc máy tiệt trùng King 1 Fatzbaby sử dụng công nghệ tiệt trùng LED UVC hiện đại nhất. Bóng đèn Led UVC của máy King 1 có khả năng xoay 360 độ, đảm bảo diệt khuẩn ở mọi ngóc ngách nhỏ nhất.

Thời gian An Nguy sinh em bé Bay ở Mỹ là lúc tình hình Covid-19 ở Mỹ khá phức tạp, An Nguy rất lo về sinh khỏe của Bay nên đã cẩn thận cho tất cả vật dụng vào máy tiệt trùng trước khi cho con tiếp xúc. Chiếc máy UV Fatzbaby King 1 có thể tiệt trùng được cả điện thoại, chìa khóa xe, ví tiền của Alex chồng cô mỗi khi anh đi ra ngoài về.

Chia sẻ thêm về máy tiệt trùng bình sữa King 1 Fatzbaby, An Nguy cho biết: "Dùng máy tiệt trùng UVC - Leds KING 1 vô cùng tiện lợi, tia UVC tiệt trùng sâu và sạch hết vi khuẩn, lại dễ dàng và an toàn hơn hẳn so với tiệt trùng bằng hơi nước hay các luộc bình sữa trong nước sôi như ngày xưa. Mình thấy tiệt trùng xong mà để bình sữa bên ngoài thời gian dài thì vẫn có nguy cơ bị vi khuẩn và bụi bẩn bám vào. Máy tiệt trùng King 1 Fatzbaby có chức năng bảo quản trong 24h, cứ cách 3 tiếng là máy tự bật tia UV 5 phút để làm sạch bình sữa nên mình vô cùng yên tâm".

Sara Lưu - vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh, mẹ của 2 em bé Mickey và Jerry vô cùng đáng yêu cho biết cô đang sử dụng máy tiệt trùng sấy khô UV Fatzbaby Super 2. Cô nàng chia sẻ: "Các bạn cứ tưởng tượng chăm một em bé thôi đã vất vả thế này thì nay Sara và anh Linh phải chăm tận 2 nhóc, làm việc gì cũng gấp đôi lên hết nên tiết kiệm được phút nào là Sara quý phút đó. May mà có máy tiệt trùng UV Fatzbaby kết hợp 2 chức năng tiệt trùng và sấy khô, giúp Sara tiết kiệm được nhiều thời gian. Sau khi tiệt trùng xong, máy còn bảo quản bình sữa trong tình trạng vô khuẩn thêm đến 72 giờ nữa, lúc nào con cần bình sữa cũng luôn sạch sẽ.".

Hơn 10 năm qua, Fatzbaby đã được hàng ngàn mẹ bỉm sữa Việt Nam tin dùng bởi chất lượng sản phẩm tuyệt vời mà giá cả vô cùng hợp lý. Để tìm hiểu thêm về máy tiệt trùng UV và các sản phẩm khác của Fatzbaby, bạn có thể tham khảo ngay tại: http://www.genex.com.vn/thong-bao-v-v-ket-qua-thu-nghiem-cua-may-tiet-trung-uv-fatz-baby-tieu-diet-5-loai-vi-khuan-thuong-gap-a332.html

Máy tiệt trùng bình sữa bằng tia UV Fatzbaby được nhiều mẹ trẻ ưa chuộng.

(*) Theo kết quả thử nghiệm của SGS Việt Nam - một thành viên của tổ chức kiểm nghiệm uy tín SGS Thụy Sỹ, 3 máy tiệt trùng UV Fatzbaby là Super 2, King 1 và Thunder 3 có khả năng tiêu diệt hơn 99,9% 5 loại vi khuẩn nguy hiểm thường gây bệnh ở trẻ nhỏ.

(**) Các loại vi khuẩn SGS sử dụng trong thử nghiệm lần này là vi khuẩn tụ cầu (Staphylococcus Aureus), vi khuẩn E. coli (Escherichia Coliform), Nấm men (Candida albicans), Vi khuẩn Klebsiella Pneumoniae, Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa).

Trường Thịnh