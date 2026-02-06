Mẫu số chung của sự chung tay "Xây Tết" 2026

“Xây Tết” tổ chức trên toàn quốc nhằm tri ân hơn 33.000 lao động (Ảnh: Việt Hà).

Triển khai từ tháng 12/2025, “Xây Tết” được thiết kế với các hoạt động thiết thực dành cho người lao động như tặng quà, chụp ảnh, cắt tóc, khám sức khỏe và đặc biệt là nâng cao ý thức an toàn lao động. Không chỉ là chuỗi sự kiện dịp Tết, “Xây Tết” đã trở thành nền tảng chung tay giữa các cơ quan nhà nước, báo chí và doanh nghiệp.

Nhờ mẫu số chung là sự sẻ chia, đến đầu tháng 2/2026, gần 70 đơn vị tham gia tài trợ hiện vật, hiện kim, nâng tổng số công nhân được trao quà lên hơn 33.000 người.

Tháng 12/2025, tại TPHCM, các sở ngành, doanh nghiệp đã tổ chức ký kết chung tay "“Xây Tết”” (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngày làm việc không nghỉ tay nhưng được bội thu nụ cười

Tại TPHCM, anh Công Minh - tình nguyện viên Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân, Thành Đoàn TPHCM (Đội tình nguyện Yes Beauty) - có mặt từ sớm để cắt tóc cho hàng nghìn lao động.

“Đây là lần đầu tôi trực tiếp cắt tóc cho công nhân thoát nước đô thị. Anh em trong đội ai cũng muốn làm thật nhiều, được làm không nghỉ tay là vui rồi”, anh nói.

Anh Công Minh với hơn 30 năm trong nghề cho biết cắt tóc cho các công nhân “Xây Tết” là trải nghiệm đáng nhớ (Ảnh: Thanh Tùng).

Bà Đoàn Hồng Ngọc, Trưởng phòng Marketing Công ty Lê Bảo Minh - đơn vị đồng hành thực hiện các bức ảnh chụp lấy liền ở trạm Kỷ niệm chia sẻ: “Người công nhân thường lặng lẽ đứng sau khung hình. Với Xây Tết, những món quà được trao đi không chỉ là vật chất, mà còn là sự sẻ chia và ghi nhận".

Mỗi bức ảnh tại “Xây Tết” là sự ghi nhận cho sự đóng góp của người lao động (Ảnh: Thanh Tùng).

Vì hạnh phúc bền lâu cho cộng đồng

Sự ấm áp của “Xây Tết” được thể hiện rõ nhất qua những món quà chạm đến nhu cầu hàng ngày của người lao động. Những hộp sữa được trao tận tay không đơn thuần là món quà sức khỏe gửi về quê nhà.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Sữa, ông Lưu Giang Nam, chia sẻ: “Những hộp sữa chúng tôi dành tặng còn là lời cảm ơn dành cho cống hiến của các anh chị sau một năm nỗ lực”.

Nhiều công nhân chia sẻ, nhờ “Xây Tết” họ mới có dịp thăm khám sức khỏe bản thân (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại “Xây Tết”, hàng nghìn công nhân còn được thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí.

Đồng hành nhiều năm, đại diện Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Truyền thông, chia sẻ: “Long Châu nhận thấy sự đồng điệu với chương trình Xây Tết chính là nỗ lực không ngừng nghỉ vì cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc bền lâu cho cộng đồng”.

Tại “Xây Tết”, người lao động được gửi tặng các phần quà thực tế như vitamin C, dầu gió... (Ảnh: Thanh Tùng).

Ở Trạm An toàn, Đoàn Thanh niên Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cùng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Sở Nội vụ TPHCM đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp người lao động nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro trong công việc, thay vì chỉ nghe hướng dẫn.

Ông Trương Phi Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động TPHCM chia sẻ tại sự kiện “Xây Tết” 2026 (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Trương Phi Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Sở Nội vụ TPHCM, bày tỏ: “Lần đầu tham gia với vai trò người bạn đồng hành, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui và sự ấm áp mà Xây Tết mang lại cho những người rất cần được xã hội quan tâm đúng mức”.

Cộng hưởng sức mạnh tạo tác động dài lâu

Từ Nam chí Bắc, tinh thần “Xây Tết” lan tỏa mạnh mẽ. Tại Hà Nội, ông Phạm Thành Hải, Phó Ban quản lý Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Trung tâm văn hóa nghệ thuật chuyên đề, khẳng định: “Điều khác biệt nhất của Xây Tết là sự gần gũi và tôn vinh người lao động ngay tại công trường”.

Theo ông, việc để công nhân bước lên sân khấu, được hát, được chia sẻ và được trân trọng chính là điều khiến “Xây Tết” tạo dấu ấn bền vững cho ban tổ chức lẫn đơn vị đồng hành.

Trong khuôn khổ “Xây Tết”, mỗi hoạt động chăm lo đều mang theo dấu ấn chuyên môn và giá trị riêng của từng đơn vị đồng hành. Sự chung tay cộng hưởng đó đã tạo nên sức sống cho “Xây Tết”: một nền tảng - nơi mỗi đối tác thể hiện cam kết cống hiến vì cộng đồng.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang trao quà “Xây Tết” cho người lao động tại Dự án Trung tâm Hội nghị APEC (Ảnh: Hữu Khoa).

Đại diện đơn vị khởi xướng, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc Coteccons, chia sẻ: “Coteccons nhận thấy vai trò của mình trong việc xây dựng nền tảng chăm lo cho những con người đứng sau mỗi dự án. Xây Tết vì vậy đã trở thành ngày hội của người lao động - nơi họ được lắng nghe và được gửi lời cảm ơn”.

Khi sự quan tâm được nuôi dưỡng bằng sự chung tay bền bỉ, “Xây Tết” không chỉ đem lại niềm vui ngày Tết mà còn giữ lửa niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với nghề và với những công trình đang từng ngày thành hình.