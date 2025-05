700 căn nhà tặng người dân nghèo Bạc Liêu

Tại lễ khánh thành bàn giao 700 căn nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày 22/5, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", không ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Công an cùng các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương đã khẩn trương triển khai quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Bạc Liêu bàn giao nhà đến hộ dân (Ảnh: CTV).

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ ngày lương với tổng kinh phí hơn 360 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 tỉnh Cao Bằng và Gia Lai.

Bộ cũng đã triển khai huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hơn 4.400 căn nhà tạm, nhà dột nát, với kinh phí trên 280 tỷ đồng tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, đối với tỉnh Bạc Liêu, đến nay đã xây dựng và hoàn thành 700 căn nhà đảm bảo tiến độ, chất lượng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

"Đây là những kết quả rất lạc quan của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Bạc Liêu, là động lực để tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chia sẻ.

Ông Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an tin tưởng rằng, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, cũng như tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Là một trong những hộ dân được tặng nhà, bà Phạm Thị Tuyết (63 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) cho biết rất vui và xúc động trước sự quan tâm chăm lo của các ban, ngành, địa phương.

Còn ông Nguyễn Văn Bi (ngụ huyện Phước Long) chia sẻ khi có căn nhà mới, ông hứa giữ gìn căn nhà thật tốt bởi đây là ước mơ bấy lâu nay của gia đình. Gia đình ông sẽ tiếp tục làm ăn để có cuộc sống tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trực tiếp thăm nhà mới của người dân (Ảnh: CTV).

Được Bộ Công an, các doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh xây dựng 700 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an và khẳng định đây là sự hỗ trợ hết sức kịp thời, thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

"Các hộ dân sau khi nhận được nhà mới phải gìn giữ, sử dụng thật tốt, lâu dài nhằm ổn định cuộc sống; tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, qua rà soát nhu cầu nhà ở tặng đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh có 2.537 căn với tổng kinh phí trên 146 tỷ đồng. Hiện tỉnh đã xây dựng hoàn thành 1.758/2.537 căn, còn lại 779 căn.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cũng mong muốn lãnh đạo Bộ Công an, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay, đồng hành cùng với tỉnh trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới.