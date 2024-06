Lý do bông tẩy trang Ipek được phụ nữ Việt yêu thích

Trên hành trình chăm sóc, Ipek đồng hành với tôn chỉ nâng niu làn da, trân trọng môi trường từ những điều nhỏ bé, thiết thực.

Ipek - Bông tẩy trang đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ipek - Nhãn hàng lâu đời tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ipek Idrofil Pamuk - công ty sản xuất bông được thành lập từ năm 1972. Khởi nguồn từ quả bông mềm mại trên cánh đồng bông trải dài châu Âu, Ipek ra đời lấy sứ mệnh "Chăm sóc con người, trân trọng trái đất và mang lại những điều nhỏ bé, thiết thực" đã chạm tới trái tim của khách hàng, các đơn vị phân phối.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Đài Linh đã đưa nhãn hàng đến với phụ nữ Việt trong hơn thập kỷ vừa qua.

Ipek lấy nguyên liệu sản xuất từ các cánh đồng bông trải dài trên thế giới.

Ipek - thương hiệu với nhiều giải thưởng, chứng nhận quốc tế

Hơn cả một sản phẩm chăm sóc, Ipek trân trọng khách hàng, nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày, nhận các chứng nhận tiêu chuẩn sạch, an toàn với môi trường, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng.

Ipek được chứng nhận về tiêu chuẩn xanh, sạch.

Các chứng nhận về tiêu chuẩn xanh, sạch Ipek được nhận như: Ecocert chứng nhận nguồn gốc sản phẩm tự nhiên không chất bảo quản, được đánh giá khắt khe bởi thị trường châu Âu. Nhà máy Ipek đạt tiêu chuẩn GMP; chứng nhận nhãn sinh thái Ecolabel, ISO 9001:2015.

Bên cạnh chứng nhận hành động vì trái đất xanh, chất lượng của Ipek còn được minh chứng bằng những giải thưởng như: danh hiệu bạch kim ITHiB trong nhiều năm liền do Hiệp hội Dệt may xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trao tặng, giải bạch kim "Stars of Export" vì thành tích vượt trội trong xuất khẩu…

Tại Việt Nam, bông tẩy trang Ipek góp phần bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực như sản phẩm có thành phần 100% cotton, tự phân hủy, bao bì in tiếng Việt tối ưu không phát sinh rác thải, thùng carton được làm từ thân cây bông, túi được sử dụng nói không với Plastic.

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh đến các đối tác và hàng triệu người dùng…. Chọn sử dụng Ipek chăm sóc da là bạn đã góp một phần nhỏ vì trái đất xanh, sạch, đẹp", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Ipek - Tiện lợi chăm sóc bạn và gia đình

Bông tẩy trang là một phụ kiện thiết yếu trong chu trình chăm sóc da nhưng là sản phẩm sử dụng thường xuyên, vì thế Ipek ra đời với ý nghĩ không ngừng cải tiến mang đến sản phẩm chăm sóc làn da sạch, khỏe, an toàn và tiện dụng với ưu điểm:

- Thành phần 100% cotton bông tự nhiên, an toàn.

- Công nghệ sản xuất tiên tiến, miếng bông được dệt thành 2 mặt khác nhau, dập viền chắc chắn giúp tận dụng được tối đa công năng sản phẩm.

- Sợi bông mềm mịn, thấm hút tốt. Tẩy trang, đắp mặt, làm đẹp, nhẹ nhàng lau sạch vùng da nhạy cảm mà không để lại xơ bông, không gây tổn thương.

Bông tẩy trang tiện lợi, phù hợp với nhiều nhu cầu.

Bông tẩy trang Ipek được đóng gói tiện lợi với nhiều dạng khác nhau: 80 miếng, 130 miếng, 150 miếng. Đặc biệt, bạn sẽ tiết kiệm hơn khi mua combo 3 gói, 5 gói và 10 gói để tẩy trang thỏa thích mỗi ngày.

