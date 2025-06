Lâu đài hơi bị gió cuốn lên cao 12m, 2 học sinh rơi xuống đất

Tờ Daily Mail đưa tin, trong sự kiện gây quỹ thường niên hôm 7/6 tại trường tiểu học Laerskool Protearif (Krugersdorp, Nam Phi) có hơn 1.000 học sinh, phụ huynh tham gia, lâu đài hơi bất ngờ bị gió lớn cuốn lên không trung, mang theo hai học sinh đang vui chơi bên trong.

Theo mô tả của nhân chứng, cơn gió mạnh xuất hiện đột ngột khiến lâu đài hơi khổng lồ nhiều màu "cất cánh" lên độ cao khoảng 12m. "Tôi nghe tiếng la hét, quay lại thì thấy cả khối lâu đài bay thẳng lên trời. Tôi đã nghĩ các em nhỏ đó không còn cơ hội sống sót", phụ huynh kể lại.

Video tại hiện trường ghi lại cảnh tượng một em nhỏ rơi khỏi lâu đài khi lơ lửng giữa không trung, sau đó em thứ hai cũng rơi theo. Một nhóm phụ huynh phía dưới đã kịp thời lao tới đỡ, giảm bớt phần nào lực va đập.

Hai em nhỏ lần lượt rơi khỏi tòa lâu đài bằng hơi (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù được đỡ lại, cả hai em đều bị thương nặng. Một em gãy tay, em còn lại bị nứt sọ. Cả hai lập tức được chuyển đến bệnh viện. Em bị gãy tay được xuất viện ngay trong ngày, em còn lại phải điều trị thêm ba ngày.

Nhà trường cho biết cả hai học sinh đang được hỗ trợ tâm lý sau cú sốc, đồng thời cảm ơn cộng đồng phụ huynh đã sát cánh trong sự cố này.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do lâu đài hơi không được cố định chắc chắn. Video do phụ huynh cung cấp cho báo địa phương The Citizen cho thấy, thiết bị này thiếu dây chằng hoặc neo giữ xuống đất, trong khi các trò chơi bơm hơi khác tại sự kiện đều có.

Một chuyên gia từ công ty chuyên cung cấp lâu đài hơi nhận định: "Trong gió mạnh, lâu đài hơi có thể hoạt động như một chiếc dù khổng lồ. Nếu không được cố định đúng cách, tai nạn là điều khó tránh, thậm chí có thể gây tử vong".

Hiệu trưởng từ chối bình luận, cho biết vụ việc đã được chuyển cho Sở Giáo dục điều tra và khẳng định đang làm rõ nguyên nhân một cách minh bạch, toàn diện.

Thực tế, những tai nạn tương tự từng gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 2021, 6 học sinh ở Trường tiểu học Hillcrest (Tasmania, Australia) thiệt mạng khi lâu đài hơi bị gió cuốn lên cao 10m rồi rơi vào một gốc cây cách đó hơn 50m.

Năm 2018, hai nhân viên hội chợ tại Anh lĩnh án tù sau khi bé gái 7 tuổi thiệt mạng vì trò chơi bơm hơi bị gió cuốn bay 300m.

Tạp chí Nhi khoa & Sức khỏe Trẻ em của Australia từng thống kê, từ năm 2000 đến 2022, toàn thế giới có ít nhất 28 người chết và 484 người bị thương do tai nạn liên quan lâu đài hơi bị gió cuốn. Riêng Trung Quốc chiếm 1/3 tổng số sự cố.

Nhiều nước hiện siết chặt quy định an toàn với loại hình trò chơi này. Tại Anh, cơ quan chức năng bắt buộc lâu đài hơi phải được cố định ít nhất 6 điểm bằng dây thừng chất lượng cao có khả năng chịu lực lớn.