Mỗi đôi giày - một niềm tin: Bita’s tiếp bước mầm non đất nước trên hành trình tới trường

Đó là câu chuyện nhân văn Bita’s đang bền bỉ viết tiếp qua chương trình “Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ”.

Từ những vùng quê heo hút đến các bản làng xa xôi, chương trình đã, đang và sẽ trao đi hơn 10.000 đôi giày cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước, trong mùa bế giảng năm học 2024-2025. Đó không chỉ là một món quà vật chất, với Bita’s, mỗi đôi giày gửi đi là một lời động viên nhỏ bé, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng giấc mơ học tập, thay đổi cuộc đời.

Không ồn ào quảng bá, cũng không cầu kỳ về hình thức, chương trình “Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ” do Bita’s triển khai đã bước sang năm thứ 9, âm thầm nhưng bền bỉ chạm tới trái tim của biết bao thế hệ. Mỗi mùa khai giảng, mỗi lễ bế giảng, những đôi giày Bita’s lại hiện diện như một biểu tượng đẹp đẽ về sự sẻ chia trong cộng đồng. Đằng sau hành trình thiện nguyện ấy là triết lý nhân văn thương hiệu gìn giữ suốt 34 năm hình thành và phát triển: “Bita’s - Đến với mọi khoảng cách”.

Đại diện Bita's cùng thầy cô và các em học sinh trường Tiểu học và THCS Giáp Đất, Hòa Bình trong chương trình "Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ" 2025 (Ảnh: Bita's).

Được thành lập từ năm 1991, Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân (Bita’s) đã trở thành cái tên quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt. Sản phẩm của Bita’s hiện diện từ những đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, cho tới khắp các tỉnh thành với hơn 1.000 đại lý phân phối. Bên cạnh hệ thống 17 cửa hàng chính hãng, Bita’s cũng phát triển mạnh kênh bán hàng online qua website và sàn thương mại điện tử, mang giày Việt tới tận tay khách hàng mọi miền.

Tuy nhiên, điều làm nên giá trị khác biệt của thương hiệu này không chỉ nằm ở mạng lưới phân phối rộng khắp hay những giải thưởng uy tín như Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” 25 năm liên tiếp, hay Sao vàng ASEAN, điều tạo nên “chất” Bita’s là cam kết không ngừng đổi mới, sẻ chia, để mỗi bước chân khách hàng đều được đồng hành bởi sản phẩm chất lượng, cùng câu chuyện nhân ái.

Giữa bối cảnh thị trường giày dép nội địa ngày càng cạnh tranh, với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu ngoại, Bita’s chọn cách chinh phục người tiêu dùng bằng sản phẩm vừa chất lượng, vừa mang bản sắc Việt. Giày học đường của Bita’s - phân khúc sản phẩm dành cho học sinh - là một trong những ví dụ điển hình. Từ thiết kế, chất liệu đến giá thành, từng đôi giày đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với điều kiện kinh tế của các gia đình Việt, đồng thời đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho đôi chân trẻ nhỏ trong suốt hành trình đến trường.

Từ sự thấu hiểu đó, chương trình “Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ” ra đời. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao tặng hàng nghìn đôi giày mỗi năm, chương trình còn là cách Bita’s lan tỏa một thông điệp đẹp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nội địa. Mỗi đôi giày Bita’s trao đi là một lần thương hiệu gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ - những mầm non đang lớn lên ở những vùng đất xa xôi, nơi đôi khi, một đôi giày mới cũng là điều xa xỉ.

Đại diện Bita's cùng thầy cô và các em học sinh trường Tiểu học Xã Thanh Yên - Điện Biên trong chương trình "Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ" 2025 (Ảnh: Bita's).

Có lẽ, nhiều người sẽ chẳng thể đong đếm giá trị thực sự của những đôi giày nhỏ bé ấy. Nhưng đối với những đứa trẻ vùng sâu vùng xa, đó có thể là món quà đầu tiên giúp các em bước qua mặc cảm, giúp đôi chân nhỏ được bảo vệ trong suốt chặng đường tới lớp. Hơn cả một đôi giày, Bita’s đang trao tới các em cơ hội - cơ hội được học tập, được phát triển, được chạm tới tương lai tươi sáng hơn.

Hành trình 34 năm của Bita’s, vì thế, không chỉ là câu chuyện kinh doanh. Đó là hành trình ươm mầm những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn hơn, nơi mọi đứa trẻ - dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào - cũng có quyền được nâng niu đôi chân và đôi cánh ước mơ.

Trong tương lai, khi thị trường xuất khẩu mở rộng sang Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu hay châu Mỹ, Bita’s vẫn kiên định giữ gìn những giá trị cốt lõi. Bởi với doanh nghiệp, một sản phẩm Việt chất lượng không chỉ là món hàng hóa đem bán ra thế giới, mà còn là câu chuyện nhân văn được kể đi kể lại suốt những năm tháng phát triển.

Hành trình “Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ” sẽ tiếp tục, lặng lẽ nhưng ý nghĩa. Khi đôi chân nhỏ không còn phải đi trên nền đất lạnh, khi đôi mắt thơ ngây không còn ngại ngần bước vào lớp học, khi nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt trẻ thơ… là lúc Bita’s đã thực hiện đúng sứ mệnh của mình: Đồng hành trên mọi bước chân của hàng triệu gia đình Việt.