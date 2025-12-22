Không khí ngày khai trương Vincom thứ 90 tại Vinh

Điểm hẹn mua sắm, ẩm thực, giải trí mới của người Nghệ An

Ngày 19/12, Vincom Plaza Vinh khai trương trong không khí lễ hội sôi động. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự ra đời của Vincom thứ 90 trên toàn quốc mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm diện mạo đô thị Nghệ An - từ một trung tâm hành chính, giáo dục, đang dần vươn mình trở thành điểm đến sôi động, hiện đại và hội nhập của Bắc Trung Bộ.

Tọa lạc ngay trung tâm Thành Vinh, tòa tháp 37 tầng - Vincom Plaza Vinh - nhanh chóng gây ấn tượng bởi kiến trúc hiện đại, mang đậm tinh thần hội nhập. Trung tâm thương mại có quy mô hơn 25.000m² sàn, gồm 5 tầng thương mại và 2 tầng hầm để xe, được thiết kế hài hòa với không gian thông tầng đón ánh sáng tự nhiên, mang đến trải nghiệm mua sắm thoáng đãng và khác biệt.

Cùng với khách sạn Sheraton Vinh - khách sạn 5 sao đầu tiên tại khu vực được quản lý bởi tập đoàn Marriott và VinWonders Cửa Hội, tổ hợp công viên giải trí, công viên nước và cáp treo vượt biển lớn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ, Vincom Plaza Vinh là mảnh ghép quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái điểm đến hoàn chỉnh, nâng tầm trải nghiệm sống cho người dân địa phương, thu hút du lịch và và định hình hình ảnh một Nghệ An hiện đại, năng động, bền vững trong tương lai.

Vincom Plaza Vinh tọa lạc tại tòa tháp 37 tầng cao bậc nhất Bắc Trung Bộ.

Ngay từ những ngày đầu vận hành, Vincom Plaza Vinh đã trở thành tâm điểm check-in (chụp ảnh), mua sắm, giải trí của người dân và du khách nhờ quy tụ gần 60 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế. Sự xuất hiện lần đầu tại Nghệ An của các thương hiệu như Adidas Originals, Puma, MR.DIY, Samsonite, Eva de Eva… mang đến làn gió mới cho thị trường bán lẻ địa phương, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm từ giới trẻ yêu thời trang, gia đình hiện đại đến khách du lịch.

Hệ thống thương hiệu thời trang, thể thao còn nổi bật với Canifa, IEF, Li-Ning, Xtep, MaxxSport; nhóm phụ kiện - du lịch có Puccini, Samsonite, Mắt Việt, Bag Korea; nhóm tiêu dùng thiết yếu với WinMart, MR.DIY, tạo nên trải nghiệm “một điểm đến - đa nhu cầu” lần đầu hiện diện tại Nghệ An.

Vincom Plaza Vinh quy tụ loạt thương hiệu thời trang, phụ kiện.

Bùng nổ ưu đãi khai trương, khuấy động trải nghiệm mùa lễ hội

Không khí mua sắm, giải trí tại Vincom Plaza Vinh càng thêm sôi động nhờ loạt ưu đãi lớn đồng loạt triển khai trong dịp khai trương.

Nổi bật, Adidas Originals giảm đến 50% và thêm 15% khi mua từ 3 sản phẩm; Lecos ưu đãi mua 1 tặng 1 toàn bộ sản phẩm; WinMart áp dụng mua 1 tặng 1 cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu… thu hút đông đảo khách hàng trong những ngày đầu trung tâm thương mại đi vào vận hành.

5 tầng bên trong Vincom Plaza Vinh đông khách trong ngày khai trương.

Trải nghiệm ẩm thực tại Vincom Plaza Vinh cũng gây ấn tượng với sự hiện diện của bộ ba thương hiệu đồ uống gây sốt, gồm Starbucks - Phê La và Katinat, mang đến không gian gặp gỡ, làm việc, trò chuyện và check-in trẻ trung, năng động của người dân Nghệ An.

Bộ ba Starbucks - Phê La - Katinat cùng hội tụ tại Vincom Plaza Vinh.

Bên cạnh đó là sự phong phú của các thương hiệu Hàn - Thái - Trung được yêu thích, như Dookki, Guigui BBQ, KhaoJao, Bao Dimsum, cùng các thương hiệu Việt chất lượng như Hằng Duy, Cơm nhà Mộc, đáp ứng đa dạng khẩu vị của gia đình, nhóm bạn và khách du lịch.

Trong dịp khai trương, nhiều ưu đãi ẩm thực hấp dẫn được triển khai, nổi bật như Phê La tặng 500 cốc size Phê cho hóa đơn từ 100.000 đồng; Tian Long ưu đãi tặng suất bò tươi dài 1 mét cho nhóm 4 người; Long Wang giảm 20% toàn bộ menu (thực đơn); hay Buffet Hải sản Hằng Duy với chương trình tặng 1.000 suất tôm hùm baby nướng phô mai dát vàng trong những ngày đầu mở cửa...

Gian hàng ẩm thực đông kín cùng loạt ưu đãi khai trương hấp dẫn.

Vincom Plaza Vinh còn mở ra thế giới vui chơi - giải trí trọn vẹn cho mọi thế hệ. Điểm nhấn nổi bật là Galaxy Cinema - cụm rạp chiếu phim cao cấp, mang đến trải nghiệm điện ảnh theo chuẩn quốc tế trong không gian hiện đại. Trong tuần lễ khai trương, Galaxy Cinema tặng túi tote, móc khóa… cho hóa đơn từ 150.000 đồng, tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm cho khách đến vui chơi, giải trí.

Các khu vui chơi như Magic Land, Pixel Zone, My Kingdom, NaBi, Liti Baby đồng loạt tổ chức hoạt náo, minigame và ưu đãi vé, tạo nên bức tranh “Happy Winter” rộn ràng cho trẻ nhỏ và các gia đình.

Không khí lễ hội rộn ràng bên ngoài điểm hẹn mới của thành Vinh.

Sự kiện khai trương Vincom Plaza Vinh - trung tâm thương mại Vincom thứ 90 - đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của Vincom Retail. Đồng thời, với sự xuất hiện của Vincom Plaza Vinh, thành Vinh có thêm tọa độ mua sắm, ẩm thực, giải trí và lễ hội cùng hội tụ, góp phần định hình phong cách sống hiện đại và nhịp sống đô thị ngày càng sôi động của người Nghệ An.

Nhân dịp khai trương, Vincom Plaza Vinh liên tục tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội - giải trí sôi động. Đêm nhạc “Vincom Say Hi” diễn ra vào tối thứ bảy và chủ nhật từ 20/12 đến 3/1/2026, kết hợp các cuộc thi âm nhạc và hoạt động nghệ thuật dành cho giới trẻ.

Điểm nhấn là đêm Giáng sinh 24/12 với diễu hành Santa - Upbeat Christmas (17h00). Đêm 31/12, người dân thành Vinh sẽ có cơ hội hòa mình vào sự kiện countdown (đếm ngược) chào năm mới tại VinWonders Cửa Hội, nối dài chuỗi trải nghiệm mua sắm - vui chơi - giải trí mùa lễ hội từ Vincom Plaza Vinh.