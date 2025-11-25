Không gian Thể thao Thanh niên - điểm hẹn thể thao mới cho giới trẻ Thái Nguyên

Làn gió mới trong phong trào thể thao Thái Nguyên

Thái Nguyên từ lâu được xem là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ nhất cả nước. Tỉnh hiện có 80/92 xã, phường có trung tâm văn hóa - thể thao; hơn 97% thôn, xóm, tổ dân phố đã có nhà văn hóa và sân chơi.

Toàn tỉnh có hơn 2.000 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, với khoảng 2.500 hướng dẫn viên, cộng tác viên và trên 40.000 hội viên duy trì tập luyện mỗi ngày. Những con số ấn tượng này đã phần nào phản ánh tình yêu thể thao và lối sống lành mạnh, năng động của người dân nơi đây.

Thái Nguyên có thêm một không gian thể thao mới dành cho thanh niên (Ảnh: TCP).

Nhằm tiếp thêm năng lượng mới cho phong trào ấy, TCP Việt Nam đã chọn Thái Nguyên làm điểm dừng chân tiếp theo của dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ”.

Dựa trên thực tế cơ sở hạ tầng và nhu cầu của người dân địa phương, TCP Việt Nam đã hoàn thiện một sân chơi thể thao hiện đại với tổng diện tích 1.000m2, bao gồm nhiều hạng mục như sân bóng chuyền, sân pickleball và khu tập thể dục ngoài trời.

Toàn bộ công trình được thiết kế khang trang, đồng bộ, hướng đến việc tạo ra một không gian vận động mở, an toàn và đầy hứng khởi cho thanh thiếu niên. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, sân chơi sẽ phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất cho hàng nghìn người dân và thanh niên địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và gắn kết cộng đồng.

Thanh niên Thái Nguyên hào hứng trải nghiệm không gian thể thao hiện đại ngay từ ngày đầu (Ảnh: TCP).

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bạn trẻ Thái Nguyên bày tỏ niềm vui khi có thêm một “địa chỉ xanh” để rèn luyện sức khỏe và gặp gỡ bạn bè. Tài khoản Anh Thu bày tỏ cảm xúc phấn khởi khi trước đây việc tập luyện thường phải diễn ra trong khuôn viên chật hẹp, nay địa phương đã có không gian thể thao mở, lại miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên dễ dàng duy trì thói quen vận động.

Các trang thông tin tại địa phương như fanpage Thái Nguyên cũng lan tỏa hình ảnh công trình với thông điệp rằng dự án không chỉ giúp lan tỏa phong trào thể thao, mà còn tạo cảm hứng để người dân ở mọi lứa tuổi cùng tham gia tập luyện.

Dấu mốc mới trên hành trình “bừng sức trẻ”

Công trình tại Thái Nguyên đánh dấu sân chơi thứ 14 được hoàn thiện trong khuôn khổ dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ”. Trước đó, từ năm 2024 đến nay, chương trình đã triển khai thành công 13 công trình tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước - mang đến những không gian thể thao hiện đại, góp phần cổ vũ lối sống năng động, lành mạnh và tích cực trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” cùng cam kết đồng hành dài hạn cùng thanh thiếu niên Việt Nam (Ảnh: TCP).

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam cho biết dự án là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển thể chất và tinh thần của thanh niên Việt Nam.

Mỗi công trình được hoàn thiện không chỉ đem đến môi trường tập luyện, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát khao chinh phục của tuổi trẻ. TCP Việt Nam tin rằng đầu tư vào sức khỏe và đam mê của thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cũng đánh giá cao ý nghĩa của công trình mới tại Thái Nguyên. Chị khẳng định: “Đây là mô hình thiết thực, giúp thanh niên địa phương có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Việc hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội cũng đã góp phần mở rộng tác động của chương trình, đảm bảo các sân chơi được khai thác hiệu quả và bền vững nhất”.

Dự án “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” đã đi được hơn 2/3 chặng đường. Từ nay đến hết năm 2026, TCP Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đưa vào hoạt động 6 sân chơi mới, nhằm hoàn thành mục tiêu nâng cấp 20 sân chơi trong 3 năm 2024-2026.

Hành trình ấy không chỉ là những công trình được dựng lên, mà còn là minh chứng cho cam kết dài hạn của TCP Việt Nam trong việc lan tỏa tinh thần “Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” - đồng hành cùng thanh niên Việt Nam xây dựng lối sống khỏe mạnh, tự tin và tích cực hơn mỗi ngày.