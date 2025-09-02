Sáng 2/9, những người dân theo dõi các khối diễu binh, diễu hành trên phố Hà Nội cảm thấy vô cùng mãn nhãn trước những đội quân trùng trùng nhịp bước đầy kiêu hãnh, tự hào.

Bên cạnh các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam còn có khối diễu binh đại diện các quốc gia khác như Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Các khối khách mời để lại ấn tượng tốt đẹp với nhân dân Việt Nam.

Khối Quân nhân Trung Quốc hát vang “Như có Bác trong ngày đại thắng” (Video: Phạm Hồng Hạnh - Hà Nam - Hương Hồ).

Trong đó khối Quân nhân Trung Quốc gây bất ngờ khi cùng với người dân Việt Nam hòa ca bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”. Ngay khi các quân nhân Trung Quốc cất lời hát, đông đảo người dân Việt Nam cũng hưởng ứng đồng ca.

Chị Trần Thị Linh (sinh viên Đại học Tài chính ngân hàng) cho biết: “Khi các chiến sĩ cất lời hát, tôi vỡ oà cảm xúc và hát theo luôn. Đông đảo người dân hai bên phố Tràng Thi cũng cùng hoà giọng tạo nên bầu không khí vô cùng tuyệt vời. Tôi nghĩ đó sẽ là hình ảnh đẹp đối với cả quân nhân Trung Quốc và người dân Việt Nam”, Linh nói.

Nguyễn Minh An (22 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng xúc động cho hay: “Tôi từng nghe ca khúc này rất nhiều lần qua radio, tivi, hay trong những dịp kỷ niệm, nhưng hôm nay nghe những quân nhân Trung Quốc hát giữa không khí diễu binh rộn ràng của ngày hội lớn của Việt Nam thì khác hẳn”, An nói.

Nam sinh viên cũng cho biết khoảnh khắc này, cậu cảm nhận rõ rệt niềm tự hào dân tộc và tình hữu nghị giữa 2 quốc gia: “Âm nhạc có một sức mạnh kỳ lạ, khiến nhân dân Việt Nam và Trung Quốc có màn giao lưu rất ấn tượng”, An nói.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, có 120 quân nhân Trung Quốc tham gia. Các quân nhân Trung Quốc nổi bật với vóc dáng cao ráo, chiều cao lý tưởng từ 1,8m đến 1,9m. Từng hàng quân bước đi dứt khoát, nhịp chân đồng đều, tạo nên khối đội hình đẹp mắt và hùng dũng.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối diễu binh nước ngoài gồm 120 quân nhân Trung Quốc, 33 quân nhân Nga, 120 quân nhân Campuchia và 120 quân nhân Lào, ngoài ra còn có lực lượng phục vụ đi kèm.