Khi ứng dụng trở thành trợ thủ đắc lực cho những tình huống cấp bách nơi công sở

Chăm sóc sức khỏe ngay trong những tình huống cấp bách nhất

Cường độ làm việc cao, lịch trình kín đặc không ít lần khiến dân văn phòng bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, thậm chí rơi vào các tình huống bất ngờ khiến nhiều người "trở tay không kịp".

Chia sẻ câu chuyện của mình, Đức Tuấn (27 tuổi, tại TPHCM) cho biết, có lần tỉnh dậy với cổ họng đau rát sau một đêm ngủ mở điều hòa quá lạnh. Không may, chỉ một tiếng nữa anh sẽ phải thuyết trình một dự án quan trọng trước ban lãnh đạo trong công ty.

Được người bạn cùng phòng mách nước, Tuấn đã nhanh chóng đặt mua nước súc miệng và kẹo ngậm ho qua ứng dụng, giao thẳng đến công ty. Trong lúc chờ giao hàng, anh vẫn có thời gian để sửa soạn và chuẩn bị tài liệu. “Bình thường nếu có thời gian, tôi sẽ chạy ra hiệu thuốc. Nhưng hôm đó thuyết trình ngay đầu buổi sáng, không cách nào xoay xở kịp. May là trên GrabMart có hệ thống nhà thuốc Pharmacity nên tôi đặt được cả 2 món mà chẳng cần đi xa,” Tuấn kể lại.

Giữa lịch trình bận rộn, ai cũng cần có một bí kíp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp để tự tin tỏa sáng trong công việc (Ảnh: Shutterstock).

Không chỉ sức khỏe, chuyện làm đẹp cũng cần xoay xở kịp thời

Không chỉ sức khỏe, với hội chị em công sở, những vấn đề làm đẹp như “ra đường quên tô son, đi giữa trời mùa hạ nhưng quên kem chống nắng” cũng là câu chuyện cấp bách cần được giải quyết nhanh chóng. Hà Trang (24 tuổi, tại Hà Nội), nhân viên một công ty tổ chức sự kiện, vẫn nhớ lần được phân công đi khảo sát địa điểm ngoài trời giữa trưa hè nắng nóng, nhưng đến nơi mới phát hiện mình quên mang theo kem chống nắng.

Quên kem chống nắng giữa trưa hè, hội chị em công sở vẫn có thể đặt mua trên GrabMart (Ảnh: Uyên Nhi).

“Địa điểm khảo sát ở gần Hồ Tây, cách nhà tôi tận 11km nên việc quay về lấy là hoàn toàn bất khả thi. Tôi lại không rành đường khu này lắm, nên cũng loay hoay không biết có tìm mua được kem chống nắng không. Da tôi vốn nhạy cảm, trước từng bị cháy nắng rồi kích ứng mấy ngày liền, nên mấy hôm nắng gắt thế này mà không có kem chống nắng thì thật sự không chịu nổi”, Trang kể lại. Giữa lúc bối rối, cô chợt nhớ ra có thể đặt mua hàng từ cửa hàng Guardian gần đó qua GrabMart.

“Tôi đặt luôn thêm vài món lặt vặt như bông tẩy trang, khăn giấy ướt để tiện dùng dần. May mà giao nhanh nên vẫn kịp khảo sát mà không bị cháy da”, Trang cho hay.

“Cứu đói” bữa khuya lúc tăng ca

Trong những đợt cao điểm, công việc bận rộn, việc tăng ca là không thể tránh khỏi đối với dân văn phòng. Thế nhưng nỗi lo phải tăng ca với chiếc bụng rỗng, lại là điều không ai muốn gặp phải. Phương Anh (25 tuổi, tại TPHCM) làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, vừa trải qua một đêm không thể quên khi cả nhóm phải vật lộn với bản kế hoạch chiến dịch gấp rút cần gửi khách hàng vào sáng hôm sau.

Đã hơn 23h thế nhưng bản kế hoạch vẫn chưa hoàn thiện, còn mọi người thì đều đói cồn cào. Đồ ăn trong văn phòng đã hết sạch, mà các hàng quán xung quanh cũng đóng cửa. Với kinh nghiệm làm việc đêm lâu năm, Phương Anh nhanh trí đặt đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi trên ứng dụng cho cả nhóm.

“Tôi có thể đặt mua mọi thứ từ bánh snack, mì ly, bánh kẹo cho đến nước trái cây từ cửa hàng tiện lợi gần đó để nạp năng lượng. Bất kể đêm muộn, các bác tài GrabMart vẫn giao nhanh chóng, kịp thời tiếp sức cho ca làm việc kéo dài. Được ăn uống xong thì đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, cả nhóm làm tiếp cũng nhẹ nhàng hơn, may mà cuối cùng vẫn kịp gửi bản kế hoạch cho khách”, Phương Anh nhớ lại.

Bất kể đêm muộn, dân văn phòng vẫn có thể nhanh chóng gọi đồ ăn chỉ với vài thao tác trên GrabMart (Ảnh: Uyên Nhi).

Dù là những tình huống bất ngờ trong công việc hay các nhu cầu cá nhân tưởng chừng nhỏ nhặt, việc có sẵn các giải pháp tiện lợi đã phần nào giúp dân văn phòng cảm thấy chủ động và an tâm hơn giữa nhịp sống hối hả. Với sự hỗ trợ từ các dịch vụ như GrabMart, việc chăm sóc sức khỏe, làm đẹp hay đơn giản chỉ là nạp lại năng lượng giữa ca làm việc đã trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

