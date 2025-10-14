Giấu tiền, vàng ở giát giường, người mẹ lục tung nhà, bãi rác sau lũ

Trong số 4 tỉnh (Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh) chịu ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua, Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, ước tính con số lên tới 4.000 tỷ đồng.

Nhiều ngôi nhà sau khi nước rút chỉ còn lại bùn đất, hàng loạt tài sản, hàng hóa bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng không thể sử dụng.

Nước lũ tràn về bất ngờ, khiến người dân không kịp trở tay, nhiều gia đình đành rời nhà, di tản đi nơi khác tránh trú mà không kịp mang theo tài sản tích lũy.

Chính vì vậy, sau khi trở về, nhiều người dành thời gian cố gắng tìm lại những gì còn sót lại trong đống đổ nát.

Một khoản tiền bố mẹ chị Nga tìm lại được sau lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngay sau khi nước rút, chị Nguyễn Thanh Nga (Hà Nội) đã về nhà ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên để cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Chị Nga cho hay, căn nhà là nơi bố mẹ chị sinh sống hàng ngày. Do sở hữu mảnh đất có mặt tiền rộng 10m, bố mẹ chị xây dựng ngôi nhà 1 tầng, ưu tiên phần lớn không gian để thờ tự. Vậy nên, khi nước lũ tràn về bất ngờ, cả hai không kịp di chuyển đồ đạc.

Tối 6/10, chị Nga về đón bố mẹ đi Hà Nội. “Lúc ấy nước đã tràn vào sân nhà. Nhà chỉ có 1 tầng, tôi lo lắng nên đưa cả nhà di chuyển đi Hà Nội tránh lũ”, chị Nga nói.

Thời gian gấp gáp, bố mẹ chị Nga không mang theo nhiều đồ đạc. Mẹ chị chỉ kịp khóa cửa phòng ngủ, còn người bố mang theo chiếc ví nhỏ có giấy tờ tùy thân.

"Ai cũng nghĩ mưa ngập thế nào thì cũng không thể ngập quá sâu. Tuy nhiên, sau đó, nước sông Cầu dâng cao, gần như nhấn chìm ngôi nhà.

Bố mẹ tôi ở Hà Nội liên tục cập nhật tình hình qua anh em sống gần nhà. Khi nước ngập cao quá, chú tôi kịp sang chuyển được 3 bát hương và ảnh thờ của các cụ đã khuất về nhà. Nhà chú tôi 2 tầng nên may mắn vẫn còn nơi tránh trú", người phụ nữ nhớ lại.

Sau khi nước rút, chị Nga đã cùng bố mẹ về Thái Nguyên. Đứng trước khung cảnh tan hoang, ai cũng ngao ngán vì đồ đạc trong nhà đều bị cuốn trôi và hư hỏng. Nhà chị Nga có 2 chiếc tivi nhưng 1 chiếc bị trôi xuống gầm giường, 1 chiếc bị nước cuốn đi đâu không rõ. Tủ lạnh, bếp gas, bếp từ đều bị hỏng, phải mua mới.

Giấu tiền, vàng ở giát giường, người mẹ lục tung nhà, bãi rác sau lũ (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Khi về dọn dẹp nhà cửa, mẹ chị Nga mới chia sẻ đã cất giấu một số tiền, vàng ở giát (chỉ phần ván kê dưới đệm) giường. Lúc ấy, chị Nga và người thân ai cũng bất ngờ.

Phòng ngủ nhờ được khoá lại nên sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, mẹ chị vẫn thấy được một số tiền, vàng.

Tuy nhiên, những chiếc giường ngoài căn phòng này thì bị hỏng hóc nặng nề. Nhiều áo quần, chăn gối quyện chặt bùn trôi nổi, bị đem ra bãi rác. Mẹ chị Nga đã trở đi trở lại nhiều lần tìm ở khu vực bãi rác trước nhà, các ngóc ngách trong nhà.

“Mẹ nói còn một số tiền, vàng bị trôi đi rồi, không tìm được nữa. Tôi nghĩ ngoài căn phòng ngủ, mẹ còn cất tài sản ở những chỗ khác. Mẹ vẫn giữ thói quen như các cụ ngày xưa, nên khi lũ về không kịp xoay xở. Bà thấy rất tiếc và buồn”, chị Nga cho hay.

Cơn lũ còn cuốn đi căn cước công dân, sổ tiết kiệm của mẹ chị, sổ hưu của bố chị.

Gia đình phải chịu những thiệt hại nhất định, nhưng chị Nga động viên mẹ điều quan trọng nhất là sau mưa lũ, gia đình chị và người thân ai cũng an toàn.

Theo chị Nga, mẹ chị là mẫu phụ nữ truyền thống, thường ngày rất chắt chiu, tiết kiệm, luôn lo cho con cái.

“Bố mẹ chị đều có lương hưu. Thường ngày, ông bà chỉ chi tiêu đủ cho các nhu cầu cơ bản. Mẹ tiết kiệm bao nhiêu chúng tôi không ai biết, nhưng lâu lâu lại cho các con một số tiền lớn đủ để mua nhà, mua đất”, chị Nga kể.

Vì nhà cửa bị ảnh hưởng sau lũ, nên chị Nga quyết định nhân dịp này sẽ cùng chị em của mình sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ. Chị cũng khuyên bố mẹ lựa chọn phương thức cất giữ tài sản an toàn hơn, đề phòng các tình huống bất ngờ do thiên tai, lũ lụt.