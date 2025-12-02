Khách mời ẩu đả, giẫm đạp tại đám cưới tập thể để giành... khoai tây chiên

Theo NDTV, sự việc xảy ra cách đây ít hôm, tại thị trấn Rath, quận Hamirpur, trong khuôn khổ chương trình “Hôn lễ tập thể” dành cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình này được triển khai theo sáng kiến của chính quyền, diễn ra trên sân thể thao của Trường Cao đẳng Brahmanand Mahavidyalaya, với 383 đôi uyên ương tham gia.

Khung cảnh hỗn loạn tại đám cưới tập thể ở Ấn Độ vì khách giành thức ăn (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi nghi thức cưới hoàn tất, ban tổ chức bắt đầu phát đồ ăn nhẹ. Lúc này, các khách mời lập tức lao vào khu vực phục vụ để tranh giành từng gói bánh, đặc biệt là các gói khoai tây chiên.

Những đoạn video lan truyền cho thấy nhiều người chen lấn, thậm chí giật đồ ăn từ tay người khác. Một số khách còn xé tung cả thùng đựng bánh để lấy cho bằng được khoai tây chiên.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cảnh hỗn loạn, không có bất kỳ nhân viên hay quan chức nào đứng ra điều phối, khiến tình hình trở nên vượt ngoài kiểm soát.

Khách chen lấn cướp đồ ăn, gây náo loạn trong đám cưới (Video: NDTV).

Theo tờ Indian Express, trong tình cảnh hỗn loạn này, một em nhỏ đã bị bỏng khi trà nóng đổ trúng tay.

Các đoạn video ghi lại cảnh tượng tranh giành lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng các cặp đôi và khách tham dự đã được chính quyền hỗ trợ tổ chức hôn lễ chu đáo, nhưng lại có hành vi thiếu ý thức, làm xấu hình ảnh của chương trình dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Đây không phải lần đầu tiên Uttar Pradesh xảy ra hỗn loạn, ẩu đả trong đám cưới. Thậm chí, 2 vụ hỗn loạn trong đám cưới diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Theo India Today, một vụ ẩu đả tương tự cũng đã xảy ra tại đám cưới hôm 3/11 khi khách đang xếp hàng lấy phần ăn tại quầy gà rán. Phía nhà trai cho rằng họ được phục vụ ít miếng gà rán hơn so với nhà gái và cách thức phục vụ “không tử tế”, dẫn tới lời qua tiếng lại.

Nhà gái sau đó đã mang thêm gà rán tới để xoa dịu, nhưng mâu thuẫn tiếp tục leo thang thành cãi vã rồi xô xát.

Hai họ ẩu đả vì giành gà rán trong đám cưới diễn ra hôm 3/11 (Ảnh: NDTV).

Video lan truyền cho thấy nhiều người chạy tán loạn, xô đẩy và tấn công lẫn nhau, trong khi số khác la hét, đấm đá giữa khung cảnh hỗn loạn, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, một vài người vội vã lao đến can ngăn, cố gắng xoa dịu tình hình.

NDTV dẫn lời nhân chứng kể lại: “Chúng tôi đến dự lễ cưới thì thấy một đám đông tụ tập ở quầy gà rán. Trong lúc mọi người đang lấy phần ăn, bất ngờ xảy ra ẩu đả. Giữa đám đông hỗn loạn có cả phụ nữ và trẻ em, rồi xảy ra cảnh chen lấn, giẫm đạp. Một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, tình trạng khá nghiêm trọng”.

Theo Hindustan, khi cảnh sát tới hiện trường, vụ việc đã lắng xuống nhưng họ vẫn nán lại đến khi bữa tiệc kết thúc để đảm bảo an toàn cho những người tham gia.

Hậu quả, có khoảng 15 người bị thương sau vụ ẩu đả. Đồng thời, lễ cưới phải dừng tới 3 lần trước khi kết thúc, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và các trưởng lão tôn giáo địa phương.