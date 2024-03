Hơn 400 doanh nghiệp quy tụ tại triển lãm ProPak Vietnam 2024

Được tổ chức bởi Informa Markets Việt Nam, sự kiện có quy mô lớn với tổng diện tích lên đến 15.000m2, dự kiến quy tụ hơn 400 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong phiên bản lần này, sự kiện dự kiến chào đón khoảng 11.000 khách tham quan chuyên ngành, trở thành cơ hội kết nối kinh doanh không nên bỏ lỡ của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Triển lãm ProPak Vietnam 2024 dự kiến quy tụ hơn 400 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng diện tích trưng bày lên đến 15.000m2 (Ảnh: ProPak Vietnam 2023).

ProPak Vietnam là một trong những sự kiện thương mại quốc tế có quy mô lớn dành cho ngành công nghiệp xử lý, chế biến và đóng gói bao bì. Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 400 nhà trưng bày đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Hoa Kỳ, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Ý, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Trung Quốc, Úc, Việt Nam...

Triển lãm ProPak Vietnam 2024 dự kiến thu hút hơn 11,000 khách tham quan (Ảnh: ProPak Vietnam 2023).

Các sản phẩm và dịch vụ được trưng bày tại triển lãm đa dạng, bao gồm công nghệ chế biến; công nghệ bao bì; nguyên vật liệu; công nghệ đồ uống; công nghệ ngành dược; chuỗi cung ứng lạnh, logistics và lưu kho; mã hóa, đánh dấu, ghi nhãn; công nghệ in ấn; phòng thí nghiệm, kiểm tra và nhiều nhóm dịch vụ khác.

Trong 3 ngày diễn ra, ProPak Vietnam 2024 quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng đến trưng bày như Heat & Control Ptd Ltd., Công ty TNHH Ishida Việt Nam, Công ty Cổ phần MKT Group, Công ty TNHH Complepack, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật V.M.S, Công ty TNHH Greenpacks Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Kuraray, Beijing Hanlin Hangyu International Trading Co., Mahatanee Industrial Co. Ltd.

Triển lãm ProPak Vietnam mở ra cơ hội kinh doanh mới trong và ngoài nước (Ảnh: ProPak Vietnam 2023).

Mức tiêu thụ bao bì nhựa hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, dù xu hướng giảm thiểu, thay thế các sản phẩm, nguyên liệu nhựa và các quy định quản lý chất thải nghiêm ngặt hơn. Các doanh nghiệp có tầm nhìn xa về tương lai sẽ chuyển đổi dần sang quy trình sản xuất tuần hoàn.

Do đó, một trong những mục tiêu chính của triển lãm ProPak Vietnam là cung cấp nguyên liệu, thiết kế và các công nghệ đóng gói có khả năng tái chế cao, nhằm tích hợp ngành nhựa vào nền kinh tế tuần hoàn, tạo cơ hội kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tại triển lãm Propak Vietnam 2023, bà Vatsana Vongphachanh - Bộ phận kỹ thuật - Phòng công nghiệp và thủ công, Bộ Công thương Lào chia sẻ: "Đối với tôi, điều ấn tượng ở phiên bản lần này là sự hiện diện của nhiều nhà triển lãm với nhiều loại máy móc từ nhiều quốc gia, tập trung cùng một nơi. Đây là một cơ hội tốt để gặp gỡ các nhà cung cấp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, có nhiều nhà lựa chọn để đầu tư cho dây chuyền sản xuất. Các sản phẩm của họ mang đến không chỉ giúp mở rộng kiến thức, mà còn truyền cảm hứng cho các bước phát triển kinh doanh tiếp theo".

Chương trình hội thảo tại ProPak Việt Nam được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành (Ảnh: ProPak Vietnam 2023).

ProPak Vietnam 2024 không chỉ tạo ra không gian trưng bày hấp dẫn mà còn đặt sự chú trọng vào việc phát triển chuỗi hội thảo chuyên ngành và hội thảo quốc tế, nơi tập trung các chủ đề trọng điểm của ngành chế biến, đóng gói và bao bì.

Bằng kinh nghiệm hơn 16 năm tổ chức, ProPak Vietnam kết hợp cùng nhiều hiệp hội trong nước và quốc tế để xây dựng nội dung chương trình chất lượng hơn như Tổ chức Bao bì Thế giới (WPO), Liên đoàn Bao bì châu Á (APF), Hội Công nghiệp Bao bì Chủ động và Thông minh (AIPIA), Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), Hội Khoa học và Công nghệ, Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST),...

Với lần trở lại này, Informa Markets Việt Nam cho biết sẽ ra mắt khu trưng bày mới DrinkTech, tập trung vào công nghệ và giải pháp liên quan đến lĩnh vực đồ uống. Nhiều hoạt động giá trị sẽ diễn ra nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật những thông tin mới như Hội thảo Công nghệ Đồ uống châu Á, cùng hoạt động trưng bày sản phẩm và kết nối doanh nghiệp khác.

Với những điểm hấp dẫn này, ProPak Vietnam 2024 hứa hẹn sẽ là phiên bản đáng chờ đợi, mở ra một chương mới về công nghệ và xu hướng sản xuất bao bì mới.

Thông tin chi tiết về triển lãm:

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 17 về Công nghệ xử lý, Chế biến và Đóng gói bao bì tại Việt Nam

Ngày: 3 - 5/4/2024

Giờ mở cửa: 9h - 17h

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM

Website: https://propakvietnam.com/

Liên hệ: propakvietnam@informa.com

Điện thoại: +84 28 3622 2588 (167)

Link đăng ký tham dự: https://ppv.imasia-passport.com/