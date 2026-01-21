Hơn 100 xe va chạm liên hoàn trên cao tốc ở Mỹ, tài xế kể phút hoảng loạn

Theo thông tin từ cảnh sát bang Michigan, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào sáng 19/1 (giờ địa phương), trên tuyến cao tốc liên bang I-196, đoạn phía Tây Nam thành phố Grand Rapids.

Tuyết dày đã bao phủ mặt đường, khiến tầm nhìn tài xế bị hạn chế nghiêm trọng và nhiều phương tiện mất kiểm soát. Hơn 100 phương tiện, trong đó có trên 30 xe tải hạng nặng, đã va chạm với nhau hoặc trượt khỏi làn đường.

Hơn 100 phương tiện va chạm trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng buộc phải phong tỏa cả hai chiều đường cao tốc I-196 để tiến hành cứu hộ và dọn dẹp hiện trường. Cảnh sát cho biết có nhiều người bị thương, song chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Anh Pedro Mata Jr. - một tài xế có mặt tại hiện trường - cho biết, anh chỉ chạy với tốc độ khoảng 32-40km/h nhưng gần như không thể nhìn thấy các xe phía trước do tuyết thổi dày đặc. Sau khi kịp thời dừng xe bán tải, anh quyết định lái xe vào dải phân cách để tránh nguy cơ bị các xe phía sau đâm trúng.

“Thật sự rất đáng sợ khi chỉ nghe thấy những tiếng va chạm liên tiếp phía sau mình. Tôi nhìn được phía trước, nhưng không thể biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở phía sau”, anh Mata chia sẻ.

Bão tuyết khiến tầm nhìn của tài xế bị ảnh hưởng (Ảnh: Cắt từ clip).

Đây là hậu quả của đợt bão mùa đông đang di chuyển qua nhiều khu vực trên nước Mỹ. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) đã phát đi cảnh báo về nguy cơ bão tuyết và nền nhiệt cực thấp tại nhiều bang, từ phía bắc Minnesota, kéo dài xuống Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania cho tới bang New York.

Trước đó một ngày, tuyết đã rơi xuống tận khu vực Tây Bắc bang Florida, gây khó khăn cho các trận đấu bóng bầu dục tại Massachusetts và Chicago khi cầu thủ gặp trở ngại trong việc kiểm soát bóng.

Các nhà khí tượng cũng cảnh báo khả năng xuất hiện băng giá trong đêm và rạng sáng hôm sau tại nhiều khu vực miền Bắc, trung tâm Florida và Đông Nam bang Georgia.

Tại Michigan, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ottawa cho biết đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn khác, trong đó có các xe tải bị gập đầu kéo và hàng loạt ô tô trượt khỏi mặt đường.

Nhiều tài xế bị mắc kẹt đã được đưa bằng xe buýt tới Trường Trung học Hudsonville để nghỉ tạm, liên lạc với người thân hoặc sắp xếp phương tiện di chuyển.

Nhiều xe lớn va chạm, khiến đoạn đường phải phong tỏa nhiều giờ (Ảnh: Cắt từ clip).

Lực lượng chức năng dự kiến tuyến đường sẽ bị phong tỏa nhiều giờ để hoàn tất công tác cứu hộ và giải phóng hiện trường. Công ty cứu hộ Grand Valley Towing đã điều động hơn một chục xe kéo tới hỗ trợ, cùng nhiều đơn vị cứu hộ khác làm việc trong điều kiện thời tiết lạnh buốt.

“Chúng tôi đang nỗ lực đưa càng nhiều phương tiện ra khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt, để có thể sớm mở lại tuyến đường”, ông Jeff Westveld, quản lý của Grand Valley Towing, cho biết.