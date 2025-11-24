Hỗ trợ quân nhân có 2 em tử vong do sạt lở tại Đắk Lắk

Ngày 24/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, Đội Bảo vệ Kho K55 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật), có 2 người thân tử vong trong vụ sạt lở đất tại thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia đoàn công tác còn có Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Trần Văn Thiên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5.

Đại tá Phan Đại Nghĩa động viên gia đình quân nhân có người thân tử vong (Ảnh: Văn Viễn).

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4h ngày 20/11, khi đất đá từ sườn đồi phía sau bất ngờ đổ ập xuống căn nhà của gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam.

Anh Nam và em trai 12 tuổi may mắn thoát nạn, nhưng 2 em gái là L.T.B.N. (16 tuổi) và L.T.N.T. (10 tuổi) đã bị vùi lấp và tử vong. Toàn bộ căn nhà bị san phẳng, khiến gia đình phải tạm tá túc tại nhà người thân.

Đại tá Phan Đại Nghĩa đã động viên chiến sĩ Lê Hoài Nam giữ vững tinh thần, sớm vượt qua đau thương. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, ông đã trao hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng cho gia đình quân nhân.

Đại tá Nghĩa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các chế độ đối với quân nhân có thân nhân gặp nạn và tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng để đề xuất hỗ trợ thêm gia đình quân nhân bị thiệt hại do thiên tai.

Đại tá Phan Đại Nghĩa tặng quà cho bà con vùng rốn lũ xã Hòa Xuân (Ảnh: Văn Viễn).

Cũng trong ngày, Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến thăm, động viên và trao 50 suất quà tặng bà con xã Hòa Xuân.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 còn hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ 12.000 tấm màn, 12.000 bộ quần áo dân sự, 20 tấn gạo, 14 tấn lương khô, 5 tấn thực phẩm và 2.200 suất quà, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.