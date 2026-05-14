Người dân có thể thuê vỉa hè Hà Nội giá 45.000 đồng/m2 mỗi tháng?

Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND về thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm.

Sở Xây dựng đề xuất thí điểm cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Dự kiến, phí thuê lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố tại 4 quận nội thành cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các phố văn hóa ẩm thực, chợ đêm là 45.000 đồng/m2/tháng.

Phí thuê lòng đường, vỉa hè tại các phố chính thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cũ dự kiến là 40.000 đồng/m2/tháng.

Phí thuê lòng đường, vỉa hè tại các tuyến phố còn lại của các xã, phường trên và thuộc thị xã Sơn Tây cũ dự kiến 25.000 đồng/m2/tháng.

Các khu vực ngoại thành khác dự kiến giá lòng đường, vỉa hè là 20.000 đồng/m2/tháng.

Theo dự thảo nghị quyết thời gian thí điểm cho thuê vỉa hè với một số tuyến phố tối đa hai năm và có thể được xem xét gia hạn tiếp hai lần, mỗi lần không quá hai năm.

Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh được thuê sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không quá một năm và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần tối đa một năm.

Sở Xây dựng đề xuất thí điểm theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên tại một số tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Sau đó, việc thí điểm mở rộng ra một số phố của các phường trong khu vực Vành đai 1 và cuối cùng là Vành đai 3.

Cơ quan này đánh giá việc thí điểm cho thuê vỉa hè có trả phí giúp cá nhân, hộ kinh doanh có điều kiện mở rộng kinh doanh, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép. Đồng thời, ngân sách nhà nước cũng có thể tăng nguồn thu.

Các tuyến phố thực hiện thí điểm phải đáp ứng loạt tiêu chí như không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, không có điểm ùn tắc giao thông, vỉa hè rộng từ 3m trở lên và đảm bảo lối đi cho người đi bộ, tối thiểu rộng 1,5m.

Bên cạnh đó, ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố này phải đồng thuận thì việc thí điểm mới có thể thực hiện. Cơ quan chức năng sẽ trang bị hệ thống camera đảm bảo giám sát toàn bộ phạm vi phần lòng đường, vỉa hè dự kiến thực hiện thí điểm.