Hành động "lạ" của người phụ nữ 62 tuổi ở đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng

Đã gần 10 ngày trôi qua, kể từ khi mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 gây sạt lở đường, bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, trú xóm Thanh Xuân 2, xã Bích Hào, huyện Thanh Chương cũ, Nghệ An) thường xuyên canh gác đoạn đường sạt lở nghiêm trọng, cứu nhiều người thoát khỏi nguy hiểm cận kề.

Theo bà Mai, khoảng 3h ngày 1/10, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến bà Mai giật mình tỉnh giấc.

"Lúc đó tôi tưởng đất sau nhà sụt xuống, liền cầm đèn pin ra xem. Nhưng vừa ra đến cổng thì choáng váng, cả đoạn đường trước nhà bị nước cuốn phăng, đất, đá đổ sập xuống cánh đồng sâu phía dưới, tạo thành hố sâu hun hút như vực thẳm", bà Mai kể lại.

Đoạn đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng, tạo thành hố sâu như vực thẳm (Ảnh: Quang Dũng).

Đoạn bị sạt lở nằm trên tuyến đường liên xã huyết mạch, nối với đường Hồ Chí Minh, nơi người dân, công nhân và học sinh qua lại mỗi ngày. Nhận thấy nguy hiểm khôn lường nếu không được phát hiện kịp thời, bà Mai không chút do dự, lấy ghế nhựa ngồi giữa đường, tay cầm đèn pin soi, miệng liên tục hô to cảnh báo mỗi khi thấy ánh đèn xe máy từ xa.

"Tôi sợ ai đi làm sớm mà không biết, lao xuống vực thì khổ. Nghĩ thế nên không dám nằm yên trong nhà nữa", bà chia sẻ.

Thời điểm đó, mặc cho mưa như trút nước, gió rít liên hồi làm ướt sũng chiếc áo mưa mỏng, bà Mai vẫn kiên trì ngồi đó cho đến khi trời sáng hẳn mới đi báo chính quyền xã. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xã Bích Hào đã có mặt, rào chắn và đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Mai dậy từ 3h sáng canh đường, cảnh báo người đi lại (Ảnh: Quang Dũng).

Những ngày sau đó, dù nước đã rút, bà Mai vẫn duy trì thói quen thức dậy từ 3h để ngồi canh đầu đường, nhắc nhở người dân đi qua khu vực sạt lở trong khi chờ đợi lực lượng chức năng đến khắc phục.

Hình ảnh người phụ nữ già lặng lẽ giữa mưa gió canh đường đã lay động trái tim nhiều người.

Cụ Nguyễn Thị Chắt (85 tuổi), hàng xóm của bà Mai, xúc động nói: "Từ năm 1978 đến nay tôi mới thấy có trận lũ lớn như thế. Con đường này xưa nay vẫn vững, ai ngờ sạt lở thế này. May có bà Mai ngồi canh chừng, chứ không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa".

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, xác nhận: "Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều vị trí trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn đường trước nhà bà Mai trôi mất một nửa phần đất dưới mặt đường, tạo thành hàm ếch dài hơn 20m, sâu 3-4m.

Hành động của bà Mai tuy nhỏ, nhưng rất đáng trân trọng, có thể đã cứu nhiều người thoát nạn trong đêm".

Lực lượng chức năng xã Bích Hào kiểm tra, lập rào chắn khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn (Ảnh: Quang Dũng).

Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Bích Hào, "rốn lũ" vùng hạ du sông Lam. Toàn xã có 15 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 2.500 nhà tốc mái, 550 hộ ngập sâu, hàng trăm công trình chăn nuôi và 4,5km tường rào bị sập.

Hơn 3.500ha cây trồng, rừng, ao hồ bị hư hại, hàng trăm gia súc, gia cầm chết; hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc tê liệt.

Ước tính tổng thiệt hại do mưa bão gây ra tại địa phương này là khoảng 260 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó.