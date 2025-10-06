Hàng trăm xe máy hỏng la liệt sau lũ ở Hà Giang, 50 thợ sửa miễn phí

Ngày cuối tuần, tại khu vực Km0 trên đường Nguyễn Trãi (phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), la liệt xe máy được người dân chuyển đến. Đây là các phương tiện bị hư hỏng, sau nhiều ngày chìm nghỉm trong nước lũ.

Trên tay cầm cuốn sổ, chị Hà (chủ tiệm sửa xe ở xã Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cẩn thận ghi chép biển số. Người phụ nữ toát mồ hôi hướng dẫn tài xế xếp xe vào từng hàng.

Hỗ trợ bà con miễn phí

Biết nhu cầu sửa chữa phương tiện của bà con sau lũ, chị Hà cùng nhiều thợ lành nghề trên địa bàn xã Bắc Quang đã tới phường Hà Giang 1 hỗ trợ miễn phí. Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, cả đội đã sửa được gần 500 xe máy các loại.

"Nhóm có 25 nhân sự của 5 cửa hàng tại Bắc Quang và 10 nhân viên một công ty cung cấp dầu nhớt từ Hà Nội di chuyển lên. Sau một ngày sửa chữa, lượng xe máy quá nhiều, chúng tôi phải huy động thêm 20 người từ các xã lân cận đến hỗ trợ", chị Hà chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Xe máy bị hỏng xếp kín một góc vỉa hè (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ăn vội bữa cơm bên vỉa hè, anh Đoàn Văn Chung (chủ tiệm Chung Motor, xã Bắc Quang) bắt tay vào công việc kiểm tra từng xe.

Theo anh, do thời gian ngâm trong nước lũ kéo dài, nước tràn vào các bộ phận nên đa số xe máy không khởi động được. Các thợ tập trung xử lý bu-gi, lọc gió và dầu máy.

"Đây là những bước sửa chữa cơ bản giúp bà con có phương tiện đi lại. Sau 5-7 ngày, tài xế nên đưa xe đến cửa hàng để bảo dưỡng chuyên sâu mới đảm bảo không hư hỏng về sau", anh nói.

Nhóm của anh Chung là đội cứu hộ lưu động, nên thợ không thể mang theo tất cả các thiết bị chuyên dụng. Một vài xe bị hư hỏng nặng liên quan đến phần điện hoặc máy móc, không thể phục hồi tại chỗ.

Thời gian hoàn thành sửa chữa mỗi xe phụ thuộc mức độ hư hỏng của linh kiện. Nhiều trường hợp xe hỏng nhẹ, thời gian sửa mất 30 phút. Một số xe hỏng nhiều bộ phận, thợ phải tỉ mỉ kiểm tra mất 1 tiếng.

Trong những ngày lên phường Hà Giang 1 hỗ trợ, cửa hàng của anh Chung và những người khác tạm dừng hoạt động. Các thành viên trong nhóm tự bỏ thêm một số chi phí nhưng mọi người đều vui vẻ giúp đỡ bà con.

Các xe máy bị ngập nước được thay bu-gi, lọc gió, dầu máy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn nhiều gia đình phải vất vả dắt xe, di chuyển 2-3km đến điểm sửa chữa miễn phí, các thành viên trong nhóm động viên nhau phải nỗ lực hết sức mình. Hoàn thành công việc, xe nổ máy được, anh Chung cảm thấy niềm vui trọn vẹn.

"Lúc đến nhận lại xe, nhiều người xin chụp ảnh cùng chúng tôi để đăng lên mạng xã hội, nói lời cảm ơn. Cả nhóm rất xúc động trước sự trân trọng của bà con địa phương", anh nói.

Suốt 2 ngày cuối tuần, 50 thợ làm việc không ngừng nghỉ. Họ bắt đầu sửa chữa xe từ 7h, tranh thủ ăn bữa trưa lúc 12h và nghỉ ngơi 30 phút, sau đó tiếp tục làm việc đến tối muộn.

Chiều 5/10, cả đội đã hoàn thành việc sửa 500 xe, tạm biệt bà con để quay về với gia đình.

Bà con địa phương cảm kích tấm lòng

Để có được địa điểm sửa xe máy, nhóm của anh Chung đã nhận được sự hỗ trợ từ anh Phạm Quang Nhật (chủ một nhà hàng lớn ở Km0, phường Hà Giang 1).

Sau cơn lũ dữ, nhà hàng rộng 1.800m2 của anh Nhật chịu thiệt hại nặng nề, gần như bị phá huỷ hoàn toàn. Hầu hết đồ đạc trôi theo dòng nước, một số thiết bị còn sót lại bị hư hỏng, không thể phục hồi.

Biết nhóm thợ sửa xe máy ở Bắc Quang muốn giúp đỡ bà con, trong khi hàng nghìn gia đình ở phường Hà Giang 1 bị hỏng xe sau trận lụt, anh quyết định đứng ra kết nối.

"Toàn bộ quá trình sắp xếp thời gian, thống nhất địa điểm diễn ra trong 2 tiếng. Tôi xin phép và lập tức nhận được sự đồng ý của chính quyền địa phương", anh Nhật nói.

Các thợ sửa chữa làm việc suốt nhiều tiếng để sửa chữa xe máy cho bà con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày qua, chứng kiến sự nhiệt tình, nỗ lực của các thợ sửa xe máy, anh Nhật và bà con địa phương không khỏi xúc động.

Theo anh Nhật, khó khăn lớn nhất là tình trạng mất điện, mất nước nên nhóm thợ phải dùng máy nổ công suất lớn. Nguồn điện đầu vào không ổn định khiến một số máy móc của các anh em mang từ Bắc Quang lên bị cháy, hư hỏng.

"Xúc động trước việc làm của các anh, người dân địa phương hỗ trợ cơm, nước uống, hoa quả và chỗ nghỉ ngơi cho cả đội. Một số thanh niên của địa phương tình nguyện giúp trông xe, sắp xếp phương tiện, tránh cảnh lộn xộn", anh Nhật cho hay.