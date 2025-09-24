Hàng nghìn tài xế công nghệ hội ngộ trong chuỗi sự kiện tri ân của Grab

Tạm gác lại những chuyến xe tất bật thường ngày, các tài xế háo hức đến dự sự kiện. Anh Kiều Anh Tuấn, đối tác tài xế 2 bánh (Hà Nội), chia sẻ: “Tôi rất hào hứng với Ngày hội Tài xế Công nghệ năm nay vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia. Sự kiện không chỉ có quy mô lớn mà còn bao gồm nhiều hoạt động bổ ích”.

Tại các sự kiện, Grab đã đưa hàng nghìn tài xế đến với “Thành phố Grab” thông qua nhiều hoạt động hấp dẫn như trạm giải khát giúp tiếp thêm năng lượng, công viên thư giãn mang đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe gồm khám mắt, cắt tóc, giãn cơ…

Các bác tài được chăm sóc sức khoẻ và thư giãn sau chuỗi ngày hoạt động đầy năng suất (Ảnh: Grab).

Điểm dừng chân thu hút nhất là khu vực thông tin về xe điện. Tại đây, các bác tài không chỉ được trải nghiệm trực tiếp mà còn được tư vấn chi tiết về các dòng xe điện mới từ các thương hiệu Dat Bike, BYD, cũng như các ưu đãi mua xe dành cho đối tác của Grab.

Các bác tài hào hứng tìm hiểu về những dòng xe điện mới (Ảnh: Grab).

Không khí của ngày hội càng trở nên sôi nổi hơn khi các bác tài được hoà mình vào những tiết mục văn nghệ, giải trí đặc sắc như màn flashmob (nhảy hoặc biểu diễn nghệ thuật) ấn tượng, chương trình “Vòng quay may mắn” với loạt phần quà gồm xe máy điện, điện thoại thông minh, voucher mua hàng…

Ông Mã Tuấn Trọng (phải), Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, và đại diện Dat Bike trao giải thưởng xe máy điện dành cho bác tài may mắn (Ảnh: Grab).

Trong chuỗi sự kiện năm nay, Grab còn chú trọng trang bị cho các bác tài những kiến thức hữu ích, giúp họ ngày càng tự tin để phục vụ người dùng. Tại Hà Nội, với sự tham gia của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bác tài đã được nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông, cũng như kiến thức để lái xe an toàn và hỗ trợ nạn nhân trong tình huống khẩn cấp.

Ông Lê Kim Thành - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - chia sẻ các giải pháp, nhiệm vụ để phòng tránh tai nạn giao thông (Ảnh: Grab).

Trong khi đó, trong sự kiện tại TPHCM, đại diện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) đã có buổi tập huấn ngắn giúp các bác tài nâng cao kỹ năng nhận diện và xử lý những tình huống liên quan đến tội phạm ma túy mà họ có thể gặp phải trong quá trình hoạt động.

Đại diện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm chia sẻ các kỹ năng phòng tránh rủi ro liên quan đến tội phạm ma tuý (Ảnh: Grab).

Tài xế Nguyễn Tiêu Giao (TPHCM) chia sẻ: “Tôi thấy phần tập huấn của PC04 rất thiết thực. Đây là những tình huống mà chúng tôi có thể gặp phải trong công việc hằng ngày. Nhờ những chia sẻ của đại diện PC04, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn để phòng tránh và phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan chức năng trong việc phòng chống tội phạm ma tuý”.

Là chuỗi sự kiện thường niên được thiết kế đặc biệt dành cho các đối tác tài xế Grab, chương trình cũng mang tới Lễ vinh danh những bác tài đã có những đóng góp nổi bật trong suốt năm qua trong các dịch vụ GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabExpress,.., và những đội trưởng đã kết nối cộng đồng đối tác tài xế Grab trong những hoạt động đội nhóm ý nghĩa.

Grab vinh danh các bác tài hoạt động hiệu quả (Ảnh: Grab).

Grab cũng dành sự tôn vinh cho các thành viên năng nổ của đội cứu hộ 247 - một nhóm các bác tài hoạt động với tinh thần tự nguyện trợ giúp cho những đồng nghiệp và hành khách cần sự giúp đỡ trong quá trình lưu thông trên đường.

Grab tri ân các thành viên của đội cứu hộ 247 (Ảnh: Grab).

Ngày hội Tài xế công nghệ 2025 với chủ đề “Cảm ơn bác tài - Người bạn đồng hành” tại Hà Nội và TPHCM đã diễn ra thành công với sự đồng hành của nhà tài trợ là Công ty cổ phần AP Saigon Petro.‏‏ Sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức cho các bác tài tại Đà Nẵng và Nha Trang, thay lời cảm ơn và tiếp thêm sức mạnh cho các bác tài trên hành trình tiếp theo cùng Grab.