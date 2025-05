Bệnh viện Việt Đức: 50% ca cấp cứu dịp nghỉ lễ là tai nạn giao thông

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa, phụ trách ca trực ngày 4/5 cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bệnh viện bố trí lực lượng cán bộ, nhân viên trực cấp cứu nội viện và ngoại viện.

Theo TS Hòa, trong 4 ngày nghỉ lễ, bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 ca cấp cứu, trong đó 50% do tai nạn giao thông (TNGT). Đặc biệt, số ca tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia chiếm rất ít.

Bệnh nhân cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Việt Đức ngày 4/5 (Ảnh: Thảo My).

"So với dịp nghỉ lễ các năm trước đây thì số lượng ca cấp cứu không giảm, nhưng số lượng ca cấp cứu do tai nạn giao thông có giảm; đặc biệt số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có sử dụng rượu, bia và số ca cấp cứu nặng, đa chấn thương đã giảm nhiều", TS Hòa thông tin.

Chiều 4/5, Bộ Y tế cho biết, từ 7h ngày 3/5 đến 7h ngày 4/5, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu gần 2.700 lượt người gặp tai nạn nghi liên quan đến giao thông, với 22 ca tử vong, tăng so với báo cáo trong 24 giờ trước đó.