Hải Sapa TV từng "nổ" thế nào về thịt trâu Tây Bắc trước khi bị bắt?

Thịt trâu đông lạnh Ấn Độ "phù phép" thành đặc sản Tây Bắc

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải Sapa TV), 40 tuổi, ở phường Lào Cai, về tội lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên - vợ của Vũ Hoàng Hải - đã mua của Công ty Hoàng Nam lượng lớn “thịt trâu sấy khô tê cay” với tổng số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Hải Sapa TV giới thiệu “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” (Ảnh chụp từ màn hình).

Đáng chú ý, nguyên liệu của sản phẩm này được xác định là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau đó, sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội dưới tên “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và gắn logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Thông tin này khiến những lời quảng bá về thịt trâu gác bếp mà Hải Sapa TV từng thực hiện trong thời gian dài được chú ý trở lại.

Trước khi vướng vòng lao lý, Hải là một gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Kênh TikTok của người này có hơn 5,2 triệu người theo dõi, kênh YouTube có gần 2 triệu người đăng ký.

Nội dung Hải xây dựng nhiều năm chủ yếu xoay quanh cuộc sống, ẩm thực, con người và đặc sản vùng Tây Bắc.

Trong số các sản phẩm kinh doanh, thịt trâu gác bếp Tây Bắc từng là mặt hàng gắn chặt với tên tuổi Hải Sapa TV.

Tại nhiều phiên livestream trước đây, Hải Sapa TV liên tục giới thiệu thịt trâu gác bếp là sản phẩm đặc sản Tây Bắc. Trong đó, các nội dung bán hàng thường đi cùng hình ảnh bản làng, phiên chợ vùng cao và những câu chuyện về ẩm thực địa phương.

Cách xây dựng nội dung này khiến sản phẩm được đặt trong chính không gian văn hóa Tây Bắc, qua đó tạo cảm giác gần gũi và tin cậy với người xem.

Trong các video giới thiệu sản phẩm, Hải từng nói về cách làm thịt trâu gác bếp, từ khâu lựa chọn thịt, thái miếng, tẩm ướp đến quá trình sấy. Người này nhấn mạnh việc sử dụng các loại gia vị đặc trưng như mắc khén, gừng, ớt... tạo nên hương vị của món ăn Tây Bắc.

Thịt trâu gác bếp được Hải rao bán trên các nền tảng trực tuyến với giá khoảng 500.000-600.000 đồng/gói 500gram, tùy thời điểm. Giá sản phẩm tương đương từ 1 triệu đồng đến 1,2 triệu đồng/kg.

Nam TikToker trong một buổi bán hàng với món thịt trâu (Ảnh chụp từ màn hình).

Đáng chú ý, trong một phiên livestream, Hải từng giải thích về giá bán bằng cách lấy giá thịt trâu tươi làm căn cứ. Theo lời Hải khi đó, thịt trâu tươi có giá khoảng 250.000-280.000 đồng/kg và phải sử dụng khoảng 3kg thịt tươi mới làm được 1kg thịt khô.

Từ cách tính này, Hải cho rằng mức giá khoảng 1 triệu đồng/kg thịt trâu khô là hợp lý. Những lời giải thích về nguyên liệu và giá thành được đưa ra trong quá trình bán hàng khiến người mua có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm.

Với nhiều người tiêu dùng mua hàng trực tuyến, họ không có điều kiện nhìn thấy nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất hay nơi chế biến phía sau một gói sản phẩm đã được đóng kín.

Thay vào đó, niềm tin đôi khi được hình thành từ những gì người bán truyền đạt về sản phẩm, hình ảnh vùng đất gắn liền với món hàng và uy tín cá nhân người giới thiệu.

Mặt hàng từng làm nên thương hiệu âm thầm biến mất khỏi giỏ hàng

Từng là sản phẩm chủ lực trên kênh bán hàng, tới tháng 6/2025, mặt hàng này được gỡ ra khỏi giỏ hàng của Hải Sapa TV.

Thời điểm đó, gian hàng chỉ còn bán một số sản phẩm như chẩm chéo, mật ong rừng và mật ong rừng nguyên sáp.

Trâu sấy từng là mặt hàng chủ lực làm nên tên tuổi Hải Sapa TV, bị ẩn khỏi giỏ hàng từ tháng 6/2025 (Ảnh: Hoàng Hải).

Việc một sản phẩm từng gắn liền với tên tuổi Hải Sapa TV đột nhiên biến mất khiến khách hàng bất ngờ.

Khi trao đổi với phóng viên Dân trí thời điểm đó, nam TikToker lý giải, sức mua các mặt hàng này giảm mạnh hơn 90% so với cùng kỳ.

Người này giải thích đã chủ động ẩn sản phẩm do hàng bán chậm trong khi chi phí vận hành và bảo quản tăng. Hải cũng cho rằng, nếu không bán hàng trên sàn thương mại điện tử trong thời gian dài, giỏ hàng có thể bị khóa nên đơn vị chủ động điều chỉnh danh mục.

Khi phóng viên đặt nghi vấn về thông tin thịt trâu "dỏm" mà người tiêu dùng phản ánh, Hải Sapa TV từ chối trả lời.

Đến nay, sau khi bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam, sản phẩm "thịt trâu gác bếp Tây Bắc" không còn xuất hiện trên website và các nền tảng trực tuyến do vợ chồng Hải quản lý.

Với người mua hàng trực tuyến, phía sau một gói thịt được giới thiệu là đặc sản không chỉ là câu chuyện về giá cả hay hương vị. Đó còn là nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và sự trung thực trong cách sản phẩm được giới thiệu đến khách hàng.

Đặc biệt, khi một mặt hàng được quảng bá bởi người có sức ảnh hưởng, niềm tin của người tiêu dùng có thể được tạo dựng chỉ từ những lời giới thiệu, hình ảnh và câu chuyện được kể trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, sự minh bạch về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm càng trở nên quan trọng.