Cuộc sống của Hải Sapa trước khi vướng vòng lao lý

Như Dân trí đã thông tin, ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải (SN 1986, ở phường Lào Cai) để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Công an tỉnh Lào Cai cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hà (SN 1982, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (SN 1988), vợ của Vũ Hoàng Hải, về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ lái xe đến ông chủ nhà hàng, khách sạn

Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV) thường được biết đến với vai trò là một nhà sáng tạo nội dung. Nhiều năm trước, Hải mưu sinh bằng nghề lái xe đưa đón khách tham quan tại Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc.

Hải Sapa từng đi khắp nơi quay video về cuộc sống, ẩm thực, các phiên chợ vùng cao (Ảnh: Hải Sapa TV).

Trong quá trình làm việc, Hải nảy ra ý tưởng quay các video về cảnh đẹp, đời sống miền núi, nếp sinh hoạt của người dân vùng cao đăng tải lên mạng.

Năm 2011, Hải mở riêng kênh Youtube có tên Sapa TV, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Ăn theo xu thế, Hải mở tiếp kênh trên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Tiktok… thu hút nhiều triệu lượt theo dõi.

Các nội dung video không sản xuất quá cầu kỳ, Hải trực tiếp dẫn trước ống kính, trò chuyện với người dân địa phương, trải nghiệm ẩm thực hoặc tìm hiểu cách chế biến món ăn, đi thăm các khu chợ vùng cao… Chính phong cách làm nội dung tự nhiên, tập trung vào sự chân thực, trải nghiệm đã giúp Hải có dấu ấn riêng.

Trong hệ sinh thái kinh doanh của Hải Sapa có nhà hàng ăn uống, khách sạn. Trong đó, đáng chú ý, là nhà hàng ở Sapa được khai trương vào cuối năm 2022.

Nhà hàng của Hải Sapa trong tình trạng đóng cửa cách đây ít ngày (Ảnh: Hoàng Đức).

Nhà hàng này cao 3 tầng, rộng khoảng 200m2, nằm ở vị trí đắc địa trên trục quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, đối diện với bến xe tạm của phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trên mạng xã hội, Hải từng tiết lộ đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng cho cơ sở kinh doanh này. Nhiều người vì thế không khỏi bất ngờ trước hành trình “đổi đời” của người đàn ông sinh năm 1986 này.

Ngoài nhà hàng, Hải còn kinh doanh một khách sạn ở phường Sa Pa. Thời điểm bắt đầu đón khách, người đàn ông này đăng bài viết thông báo: “Khách sạn nằm ở trung tâm với tầm nhìn ra bờ hồ, thuận lợi đi tham quan chợ đêm, nhà thờ đá, mức giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng”.

Năm 2023, Hải tổ chức tân gia mừng căn nhà 5 tầng, mỗi sàn khoảng 250m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.250m2, bên trong có thang máy cùng nhiều tiện ích. Có lần Hải xuất hiện cùng Huấn Hoa Hồng bên một chiếc xe sang biển đẹp 6868 và gây chú ý với câu nói dùng xe để "ship chẩm chéo và thịt trâu gác bếp".

Tháng 1/2025, Hải thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapa TV (tên viết tắt là Sapa TV Group).

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hải từng thực hiện nhiều video liên quan đến việc thiện nguyện, giúp đỡ những người bước đầu theo đuổi con đường sáng tạo nội dung.

Hải Sapa từng quảng cáo trâu gác bếp khắp mạng xã hội

Khi có danh tiếng, Hải Sapa mở gian hàng online trên trang website và các nền tảng mạng xã hội bán các loại đặc sản như: Nấm hương, miến dong, tương ớt, măng…Trong đó, mật ong khoái rừng được niêm yết với giá lên đến 1,75 triệu đồng/5kg.

Đáng chú ý, người đàn ông này nhiều lần quảng cáo về sản phẩm thịt trâu gác bếp trên kênh cá nhân.

Hiện, trên website bán hàng online của Sapa TV, sản phẩm trâu gác bếp mà Hải từng quảng cáo không còn được bày bán.

Hải từng quảng cáo về thịt trâu gác bếp trên mạng xã hội (Ảnh: Hải Sapa TV).

Trước đó, giữa năm 2025, khi cơ quan chức năng khởi tố một số TikToker Việt Nam vì tội Sản xuất hàng giả, Buôn bán hàng giả là thực phẩm và Trốn thuế… người tiêu dùng bỗng thấy một số sản phẩm vốn làm nên thương hiệu của kênh Hải Sapa như trâu gác bếp được gỡ ra khỏi giỏ hàng trên nền tảng kinh doanh thương mại điện tử.

Điều này khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi nghi ngờ phải chăng việc gỡ giỏ hàng, ẩn sản phẩm liên quan tới nguyên nhân bị điều tra việc quảng cáo, kinh doanh?

Thời điểm đó, Hải Sapa lý giải, trâu gác bếp chỉ bán theo mùa vụ. Doanh thu bị giảm mạnh nên shop chủ động ẩn giỏ hàng để giảm chi phí vận hành, tránh việc bị sàn khóa giỏ hàng. Khi được đặt câu hỏi về việc phải chăng việc ẩn giỏ hàng là động thái tránh bị cơ quan chức năng điều tra, Hải Sapa TV từ chối trả lời.