Giao lưu với hai đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Trung ương Đoàn tổ chức trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhằm tôn vinh những thanh niên không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc, nổi bật trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đây là phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân không chỉ đạt thành tích nổi bật trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, thể thao hay văn hóa nghệ thuật… mà còn lan tỏa tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

Báo Dân trí tổ chức giao lưu trực tuyến với hai đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: Vũ Tuấn Huy).

Năm 2025, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã lựa chọn 19 đề cử xuất sắc nhất vào vòng bình chọn trực tuyến từ 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Văn hóa nghệ thuật và Quản lý hành chính Nhà nước.

Mỗi đề cử đều là những gương mặt trẻ có dấu ấn nổi bật, đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Trong chương trình giao lưu trực tuyến, báo Dân trí mời hai đề cử tiêu biểu: Anh Nguyễn Chí Đông (lĩnh vực Lao động sản xuất) và anh Nguyễn Hữu Dũng (lĩnh vực An ninh trật tự).

Chương trình giao lưu trực tuyến là dịp để độc giả gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ về hành trình nỗ lực, cống hiến của hai người trẻ đang công tác trong lĩnh vực có nhiều đóng góp trong đời sống, xã hội.

Anh Nguyễn Chí Đông - Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, đề cử lĩnh vực Lao động sản xuất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khách mời đầu tiên là Nguyễn Chí Đông (SN 1996), hiện công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Anh được đề cử ở lĩnh vực Lao động sản xuất với nhiều thành tích nổi bật trong phát triển các nền tảng công nghệ.

Nguyễn Chí Đông là người chủ trì phát triển Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP), được triển khai phục vụ quản trị, điều hành toàn Tập đoàn và tại toàn bộ 10 thị trường nước ngoài của Viettel, giúp tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD chi phí mua sản phẩm ngoại.

Nền tảng này cũng được triển khai cho nhiều khách hàng lớn như Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc… mang lại doanh thu hơn 260 tỷ đồng cho Tập đoàn.

Bên cạnh đó, anh còn chủ trì phát triển Nền tảng học máy Viettel, mang lại giá trị làm lợi khoảng 12 tỷ đồng mỗi năm; phát triển hệ thống số liệu thông minh GenBI, giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí nhờ không phải mua các giải pháp tương đương từ nước ngoài.

Nguyễn Chí Đông sở hữu 3 chứng chỉ chuyên môn quốc tế về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023-2025) và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác.

Anh Nguyễn Hữu Dũng - Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, đề cử lĩnh vực An ninh trật tự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khách mời thứ hai là Nguyễn Hữu Dũng (SN 1991), công tác tại Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, được đề cử ở lĩnh vực An ninh trật tự.

Trong quá trình công tác, Nguyễn Hữu Dũng đã tham gia điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Trong đó có chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ người dân nạp tiền vào các sàn chứng khoán quốc tế do các đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, khởi tố 48 bị can, lấy lời khai hơn 600 nhân viên tại các văn phòng liên quan và hơn 800 bị hại, đồng thời phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

Tháng 2/2025, anh tiếp tục tham gia ban chuyên án điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo MPX, bắt giữ 11 đối tượng và thu giữ nhiều tài sản để phục vụ công tác khắc phục thiệt hại cho người bị hại.

Với những thành tích trong công tác, Nguyễn Hữu Dũng được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025 và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Thông qua buổi giao lưu, độc giả sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về hành trình nỗ lực, cống hiến cũng như những câu chuyện phía sau các thành tích của hai gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ và bảo vệ an ninh trật tự.

Chương trình diễn ra lúc 10h ngày 10/3 trên Báo Dân trí. Quý độc giả có thể gửi câu hỏi về tòa soạn để giao lưu trực tiếp với hai khách mời.