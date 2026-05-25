Gia đình có 9 con ở Trung Quốc, tháng tiêu 200 triệu đồng, thuê 6 giúp việc

Điền Đông Hạ (35 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc) quen chồng là Triệu Vạn Long (38 tuổi) khi còn đi học. Chồng cô là đàn anh trong trường và cả hai trải qua một thời gian yêu đương, tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân.

Năm 2010, khi mới 19 tuổi, Điền Đông Hạ sinh con gái đầu lòng. Hai năm sau, cặp đôi tiếp tục đón cặp song sinh nam, sớm có cuộc sống “đủ nếp đủ tẻ”.

Từ năm 2016 đến 2020, gia đình này liên tục đón thêm thành viên mới. Dù kế hoạch sinh con bị gián đoạn phần nào vì dịch Covid-19, đến năm 2022, Điền Đông Hạ vẫn sinh người con thứ 9. Năm này cô mới 31 tuổi. Chỉ trong vòng 13 năm, gia đình đã có 9 người con với khoảng cách tuổi tác giữa con cả và con út lên tới hơn chục năm.

Điền Đông Hạ bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đăng tải các video ghi lại cuộc sống của gia đình 11 người. Tài khoản mang tên “Điền Đông Hạ - Nhà có 9 báu vật” hiện thu hút gần 2 triệu người theo dõi.

Trong các video, bà mẹ trẻ thường chia sẻ cảnh các con xếp hàng tặng hoa dịp Ngày của mẹ, cả gia đình đông đúc đi siêu thị hay những khoảnh khắc “hỗn loạn” khi kèm con học bài.

Khi được hỏi làm thế nào sắp xếp hài hòa việc chăm sóc và học hành của 9 đứa trẻ, cô thẳng thắn thừa nhận, bản thân không thể cân bằng hoàn toàn, chỉ có thể tranh thủ từng chút thời gian.

Việc sinh nhiều con khiến Điền Đông Hạ vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, cô đang biến bản thân thành “cỗ máy sinh nở”. Tuy nhiên, người phụ nữ này khẳng định, cả hai vợ chồng đều thật lòng yêu trẻ con.

Cô cho biết, mình luôn tin chồng là người có “gen tốt”, thông minh, khỏe mạnh, nhân cách tốt nên muốn sinh thêm con để duy trì huyết thống gia đình. Điền Đông Hạ cũng ngưỡng mộ đại gia đình đông đúc bên nhà chồng với 26 người cháu và tin vào quan niệm “nhiều con nhiều phúc”.

“Nhà cửa, xe cộ rồi cũng có thể thuộc về người khác, chỉ có con cái mới là sự tiếp nối huyết thống của mình”, cô từng chia sẻ.

Điều khiến nhiều người tò mò nhất là chi phí nuôi dạy 9 người con. Theo truyền thông Trung Quốc, chồng của Điền Đông Hạ là Triệu Vạn Long, một đại gia giàu có, chủ tịch một tập đoàn.

Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2009 với số vốn ban đầu khoảng 50.000 nhân dân tệ (gần 180 triệu đồng). Công ty chuyên sản xuất thiết bị nguồn điện khẩn cấp và hiện đạt doanh thu cao mỗi năm.

Gia đình 9 con hiện sống trong biệt thự riêng tại Thượng Hải, đôi khi họ ở Ôn Châu (Chiết Giang), có 6 người giúp việc và 2 tài xế riêng. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình hơn chục người lên tới hơn 60.000 nhân dân tệ (trên 200 triệu đồng), chưa bao gồm học phí và các lớp năng khiếu cho con.

Theo chia sẻ, mỗi lần đi siêu thị, gia đình thường chi hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) mua thực phẩm. Một bao gạo 50kg chỉ đủ dùng trong khoảng 2 tuần, còn tiền điện mỗi tháng có thể lên tới 20.000 nhân dân tệ (trên 70 triệu đồng).

Không chỉ chăm lo gia đình, Điền Đông Hạ còn giữ vai trò Tổng giám đốc trong tập đoàn của chồng, sở hữu cổ phần công ty và từng tham gia nghiên cứu phát triển công nghệ.

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2023, cô chuyển hướng sang làm nội dung số và livestream bán hàng. Theo một số nguồn tin, thu nhập từ hoạt động mạng xã hội của cô có thể lên tới hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Đến năm 2025, Điền Đông Hạ rút khỏi một số vị trí để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc sáng tạo nội dung.

Về phía Triệu Vạn Long, doanh nhân này có xuất thân nghèo khó, từng bỏ học năm 13 tuổi để đi làm thuê. Anh bắt đầu từ công việc làm gạch trước khi tự khởi nghiệp, sau đó làm nhiều nghề trước khi đến với công ty hiện tại.

Trong giai đoạn đầu lập nghiệp, cả hai từng trải qua nhiều khó khăn. Triệu Vạn Long thường xuyên phải tiếp khách, làm việc quá sức đến mức tăng cân mạnh và từng nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, Điền Đông Hạ mang thai nhưng vẫn phải quán xuyến giữa gia đình và công việc ở nhà máy.

Do quá bận rộn, những người con đầu tiên của họ từng được gửi về quê cho ông bà chăm sóc khi mới khoảng 1 tuổi.

Điền Đông Hạ cho biết, cô không cảm thấy áp lực từ gia đình chồng trong chuyện sinh con. Người phụ nữ này nói, bản thân yêu thích không khí đông vui trong nhà và muốn tiếp tục duy trì cuộc sống “náo nhiệt nhưng hạnh phúc” ấy.

Theo truyền thông Trung Quốc, cặp vợ chồng vẫn có ý định tiếp tục sinh thêm để gia đình có “đủ 12 con giáp”.