Một ngày ở Hà Nội, khách Tây chi tiêu tiết kiệm hết 690.000 đồng và khen rẻ

Trong chuyến đi tới Hà Nội vừa qua, anh Hugo Brown, một du khách người Anh có những trải nghiệm đáng nhớ.

Anh Hugo cho rằng, Hà Nội là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch tiết kiệm. Đây là một trong những thủ đô có chi phí sinh hoạt và du lịch thuộc mức rẻ trên thế giới.

Vị khách người Anh liệt kê, giá vé máy bay khứ hồi từ Anh dao động khoảng 600 bảng Anh (21 triệu đồng), chi phí lưu trú ở cơ sở bình dân chỉ từ 8 bảng Anh (281.000 đồng), bia khoảng 35.000 đồng/cốc và các bữa ăn phổ biến ở mức 3 bảng Anh (hơn 100.000 đồng).

Hà Nội được đánh giá có ẩm thực đa dạng (Ảnh: News).

Với chuyến đi này, anh Hugo muốn đưa ra thử thách cho bản thân, thử chi tiêu tiết kiệm một ngày ở Hà Nội xem sẽ tiêu tốn khoảng bao nhiêu. Ngân sách anh đưa ra là 24 bảng Anh (850.000 đồng).

"Tôi tự đặt ra thử thách, sống trọn 24 giờ ở Hà Nội không tiêu hết 24 bảng Anh", anh nói.

Dù chi tiêu tiết kiệm nhưng vị khách cho biết sẽ không có ý định chịu khổ. Khoản tiền 24 bảng Anh (850.000 đồng) gồm một đêm nghỉ, 3 bữa ăn kèm đồ uống. Hà Nội được cho là nơi có ẩm thực đường phố ngon, an toàn và đa dạng bậc nhất thế giới nên anh sẽ không thể thiếu món cà phê trứng.

Khách nước ngoài thưởng thức bữa ăn tại phố cổ Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cảm nhận đầu tiên trong hành trình khám phá Hà Nội của vị khách là quá nhiều xe máy. Khi đứng ở phố cổ, anh chứng kiến hàng nghìn chiếc xe liên tục qua lại trên những con phố hẹp, khiến bản thân có cảm giác không thể đi qua.

Người dân địa phương ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu ở các quán ăn ven đường giản dị. Họ thưởng thức phở, bánh mì, bún chả (những miếng thịt lợn nướng ăn kèm bún và nước chấm).

Ngoài ra, du khách có rất nhiều lựa chọn như nem cuốn, bánh xèo, hay chả cá (cá nướng với hành và thì là). Mỗi món ở đây chỉ từ khoảng 1 bảng một suất (từ 35.000 đồng). Tôi đặt ngân sách cho mỗi bữa là 3,5 bảng (123.000 đồng), bao gồm cả bia hoặc nước ngọt.

Vị khách cảm nhận phố cổ là nơi lưu trú lý tưởng cho những ai lần đầu tới Hà Nội. Khu vực này gần hầu hết các điểm tham quan nổi tiếng như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và chợ Đồng Xuân sôi động.

Anh Hugo đi cùng bạn và họ đặt một phòng trên ứng dụng Airbnb với giá 19 bảng Anh/đêm (670.000 đồng), như vậy mỗi người sẽ hết 335.000 đồng tiền lưu trú. Đó là căn hộ có 2 giường đôi, bồn tắm và ban công với vị trí rất thuận tiện đi lại.

Nếu chịu khó săn tìm, vị khách khẳng định có thể chọn được căn rẻ hơn giá 7,8 bảng Anh cho một phòng riêng có giường đôi.

Sau giấc ngủ no nê, họ muốn uống cà phê để tỉnh táo. Hai vị khách di chuyển để thưởng thức cốc cà phê trứng với giá 1,5 bảng Anh (hơn 50.000 đồng).

Bữa sáng có nhiều lựa chọn như phở, bánh mỳ, bún riêu cua, cháo và xôi xéo ăn kèm với hành phi. Nếu muốn, khách có thể gọi thêm quả trứng chiên.

"Xôi là món yêu thích của tôi vì dễ ăn, no bụng và hợp khẩu vị phương Tây. Muốn ăn sang hơn, bạn hãy gọi thêm thịt kho tàu hoặc trứng", anh nói.

Tiếp đó, họ đi dạo quanh Hồ Tây, ghé lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đó không xa là Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tới bữa tối, thực đơn khá đa dạng để lựa chọn. Hai vị khách băn khoăn không biết nên ăn bún trộn, chả cá hay bún chả Obama - quán bún chả nổi tiếng nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ghé thăm trong chuyến đi tới Việt Nam vào năm 2016. Mỗi suất có giá từ 3,5 bảng Anh (123.000 đồng).

Để bữa tối khép lại, họ chọn một món chè ăn tráng miệng. Chè ở Hà Nội rất đa dạng, có cả loại đầy ắp trái cây, trân châu, dừa bào sợi, lạc, lá dứa và nước cốt dừa. Vị khách người Anh còn kết thúc bữa tối bằng một lon bia hơi.

Vậy, tổng chi phí ăn uống ngủ nghỉ tại thành phố thân thiện này hết bao nhiêu? Hugo đặt câu hỏi.

Con số anh đưa ra là 19,6 bảng Anh (690.000 đồng). Đây là mức chi tiêu thấp hơn so với thử thách đề ra ban đầu.

"Từ trải nghiệm cá nhân, tôi thấy Hà Nội thực sự là điểm đến chất lượng và có mức chi tiêu hợp lý", anh nhận xét.