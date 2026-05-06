Một người đi viện, cả làng xuống đồng gặt lúa giúp

Sáng 6/5, bà Đào Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), cho biết nhiều ngày qua, người dân địa phương đã chung tay hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Châu (52 tuổi, trú thôn Tân Hội) thu hoạch lúa.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Trạch, gia đình bà Châu có hoàn cảnh khó khăn và bản thân bà đang điều trị sau ca mổ thận tại bệnh viện.

Người dân cùng xuống đồng giúp bà Châu thu hoạch lúa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong khi đó, hơn 1.500m2 lúa của gia đình đến kỳ thu hoạch nhưng bị mưa lớn, gió mạnh làm ngã rạp. "Lúa đổ ngã nên chỉ có thể gặt thủ công bằng tay. Nếu không thu hoạch kịp thời, lúa dễ nảy mầm, thối hỏng", bà Đào Thị Thanh nói.

Nắm được hoàn cảnh trên, hàng chục phụ nữ thôn Tân Hội đã cùng xuống đồng giúp gia đình bà Châu gặt lúa. Mọi người dùng liềm cắt, gom và vận chuyển từng bó lúa về phơi. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa đã được thu hoạch xong.

Lúa ngã rạp do mưa gió nên chỉ thu hoạch thủ công bằng tay (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cũng tại xã Phúc Trạch, sáng 1/5, chị Nguyễn Thị Thủy bàng hoàng nhận tin con trai gặp tai nạn tại miền Nam và không qua khỏi. Biến cố xảy ra đúng thời điểm gia đình bước vào vụ thu hoạch ngô.

Trước hoàn cảnh đó, hàng chục phụ nữ địa phương đã cùng đến hỗ trợ gia đình chị Thủy thu hoạch hơn 1.000m2 ngô.

Người dân thu hoạch, phơi khô ngô giúp chị Thủy (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau khi thu hoạch, mọi người tiếp tục vận chuyển ngô về nhà văn hóa để cùng nhau bóc tách, phơi khô, giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

"Hành động của chị em thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tình làng nghĩa xóm. Chúng tôi mong bà Châu sớm bình phục để trở về với gia đình, còn chị Thủy sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống", bà Thanh chia sẻ.