Khoảnh khắc tài xế thoát chết thần kỳ, bước ra khỏi ô tô bẹp dúm ở Hà Nội

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 9h43 ngày 5/5, tại đường Vành đai 3 trên cao (chiều từ Hà Nội đi Nội Bài), địa phận phường Phú Thượng, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 10 ô tô.

Vụ va chạm khiến chiếc ô tô con BKS 88A-531.xx bị đâm bẹp dúm, kẹp giữa một xe ben và một xe tải.

Theo cảnh sát, vụ việc khiến 3 người trên ô tô con BKS 88A-531.xx bị xây xát, đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, hiện sức khỏe ổn định. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Khoảnh khắc tài xế thoát ra khỏi chiếc xe bẹp dúm sau tai nạn (Nguồn: Đại Dương).

Hình ảnh tài xế ô tô con thoát ra khỏi chiếc xe bẹp dúm được anh Nguyễn Đại Dương (sống ở Hà Nội) ghi lại, nhận về nhiều lượt tương tác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đại Dương cho biết, trước khi xảy ra sự việc, xe con của anh và xe ben di chuyển cùng làn ở đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua chung cư An Bình City.

Thời điểm đó, anh nghe nhiều tiếng còi phát ra từ xe ben như muốn thúc giục. Tuy nhiên, người đàn ông không thể nhường đường, vì phía trước có một xe tải di chuyển với tốc độ chậm.

Tới đoạn gần kết thúc Vành đai 3 trên cao để lên cầu Thăng Long, anh Đại Dương vừa chuyển làn sang làn sát dải phân cách thì nghe tiếng động rất lớn, do va chạm liên hoàn giữa xe ben và các xe khác.

Chiếc xe con màu trắng BKS 88A-531.xx biến dạng sau vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc Tiến).

"May mắn tôi chuyển làn từ trước khi xảy ra sự việc, giữ khoảng cách với xe ben, nếu không có thể đã gặp nguy hiểm", anh Đại Dương nói.

Sau cú va chạm, chứng kiến tình trạng biến dạng nặng nề của chiếc ô tô con mang BKS 88A-531.xx tại hiện trường, anh không nghĩ những người bên trong còn cơ hội sống sót.

May mắn tài xế vẫn có thể luồn qua các khe hở, thoát ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Chiếc xe bị hư hỏng và biến dạng ở hai bên, còn phần ghế ngồi không bị bẹp. Vì vậy, tài xế cùng một hành khách phía sau không nguy hiểm tính mạng", anh Đại Dương nhớ lại.

Thoát khỏi chiếc xe, nam tài xế chỉ xây xát nhẹ, không bị gãy chân.

"Tài xế có lẽ rất hoảng loạn sau sự việc. Không chỉ anh ấy, tôi cũng cảm thấy mình may mắn trong tình huống nói trên", anh nói thêm.

Được biết, anh Đại Dương làm nghề đào tạo lái xe đã nhiều năm. Anh cho rằng, việc làm chủ tốc độ là yếu tố quan trọng khi tham gia giao thông.

Với những chiếc xe cỡ to nên lựa chọn tốc độ phù hợp để đảm bảo có thể xử lý được khi gặp bất cứ tình huống nào phát sinh. Trong trường hợp, tài xế đi quá nhanh và vội vàng, nếu xảy ra vấn đề bất ngờ, rất khó có thể xử lý.

Với xe nhỏ, nếu đi tốc độ chậm thì đi vào làn trong, chỉ đi làn trái khi di chuyển với tốc độ nhanh.