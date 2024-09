FPT Telecom mang internet an toàn đến 1.000 trường tiểu học trên toàn quốc

Việt Nam đứng thứ 16 thế giới về tỷ lệ người sử dụng internet, với hơn 70 triệu tài khoản mạng xã hội. Trong đó, 1/3 là người chưa thành niên. Theo báo cáo của Tổ chức ChildFund Việt Nam, 76% trẻ em có xu hướng tìm kiếm và chấp nhận bạn mới trên mạng xã hội.

Cũng theo số liệu thống kê của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số, gần 36,5% trẻ em trải nghiệm các thông tin, hình ảnh liên quan đến bạo lực trên internet. Hơn 13% trẻ em bị tiếp xúc không mong muốn với các tài liệu khiêu dâm trên mạng.

Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em, người chưa thành niên đối mặt với nhiều nguy cơ, cạm bẫy trước thông tin độc hại, lừa đảo, đánh cắp thông tin, nội dung không phù hợp với lứa tuổi…

Thấu hiểu sự cấp thiết nhu cầu của nền giáo dục và các bậc phụ huynh, FPT Telecom triển khai chiến dịch phủ sóng internet an toàn tới các trường tiểu học trên toàn quốc, nhằm tạo dựng môi trường online an toàn, nơi trẻ em được học tập, phát triển toàn diện và đảm bảo an ninh, an toàn.

Chiến dịch internet an toàn học đường được FPT Telecom triển khai nhanh chóng kéo dài trong 2 tháng (8 - 9/2024). Tính đến ngày 18/9, FPT Telecom đã triển khai tại hơn 600 trường tiểu học trên toàn quốc từ Bắc đến Nam.

Thông điệp "internet an toàn" được FPT Telecom cùng các điểm trường triển khai nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh.

Cụ thể, FPT Telecom đồng hành cùng các trường tiểu học nhiều hoạt động thúc đẩy xây dựng môi trường internet an toàn cho học sinh như: hướng dẫn sử dụng mạng an toàn với ứng dụng bảo mật F-Safe Go; lắp đặt các biển bảng tuyên truyền ở khu vực canteen, sân trường…

Đại diện FPT Telecom nhấn mạnh, mục tiêu chung của FPT Telecom là cùng đồng hành với các trường, phụ huynh nâng cao nhận thức về an toàn mạng, phối hợp kiểm soát, ngăn chặn các nội dung độc hại, rủi ro lừa đảo,... với học sinh dễ bị tác động. Đây là giải pháp thiết thực đối với công tác giảng dạy, học tập khi việc sử dụng internet trong các trường học là thiết yếu và cần đảm bảo chủ động kiểm soát.

"FPT Telecom kỳ vọng trong thời gian tới sẽ cùng với sở, ban ngành, các trường học cùng đồng hành xây dựng không gian mạng an toàn cho nền giáo dục ở các địa phương toàn quốc", đại diện FPT Telecom chia sẻ.

Cô Bùi Từ Quyên - Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Văn Dực, TP Vũng Tàu chia sẻ về những tác động tích cực của internet FPT đến với không gian mạng cho học sinh.

Hiện tại, chiến dịch internet an toàn học đường của FPT Telecom triển khai tại các điểm trường đang nhận về nhiều phản hồi tích cực. Cô Bùi Từ Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Văn Dực cho biết: "Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường internet lành mạnh cho các em trong việc học tập và phát triển toàn diện. Nhờ có giải pháp internet an toàn của FPT Telecom, nhà trường đã chủ động và tự tin hơn khi đi đúng hướng trong việc bảo vệ sự an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng".

Các em học sinh trường tiểu học ở Vũng Tàu được tiếp cận với giải pháp internet an toàn của FPT Telecom.

Công nghệ tân tiến Wi-Fi 6 kết hợp cùng ứng dụng bảo mật F-Safe Go do FPT Telecom hợp tác với tập đoàn bảo mật F-Scure tại Phần Lan phát triển, đã tạo ra giải pháp "internet an toàn". Giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp nhà trường chủ động ngăn ngừa nội dung độc hại, bảo vệ thiết bị điện tử và giới hạn thời gian sử dụng của các em học sinh tại trường.

1.000 trường tiểu học trên toàn quốc được FPT Telecom phủ internet an toàn.

Một trong những địa phương ủng hộ mạnh mẽ và đồng hành cùng FPT Telecom cùng phủ sóng internet an toàn tại 60 điểm trường tiểu học là TP Vũng Tàu.

Ông Võ Hữu Độ, đại diện FPT Telecom chi nhánh Vũng Tàu cho biết: "Hiện tại, dự án này đã triển khai tại 70 điểm trường trong khu vực địa phương với sự ủng hộ lớn của các thầy cô, phụ huynh học sinh. Môi trường giáo dục giờ đây có thể được tăng cường đảm bảo an toàn trên không gian mạng, giúp thầy cô chủ động kiểm soát và phụ huynh cũng yên tâm hơn khi con em được học trong môi trường an toàn".

Dự kiến đến cuối tháng 9/2024, FPT Telecom hoàn thành phủ internet an toàn cho tổng 1.000 trường tiểu học trên toàn quốc. Đây là nỗ lực của Viễn thông FPT với mục tiêu chung tay tạo dựng môi trường trực tuyến an toàn cho sự phát triển lành mạnh và sáng tạo của trẻ em Việt Nam.

